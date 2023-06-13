Брайдалкор: одеваемся, как на собственную свадьбу!

Брайдалкор работает в двух направлениях: это нарядные вещи, отдающие матримониальным шиком, и настоящие свадебные платья, надетые по менее обязывающему поводу, чем церемония бракосочетания. Один из основоположников тренда – как обычно синьора Миучча. При этом у Prada наиболее сдержанный вариант стайлинга: белоснежную резную юбку макси предлагается заземлить (и утеплить!) будничным серым свитером. Если ваша внутренняя невеста – минималист, берите платья-слипы: полупрозрачные как у Bottege Veneta или с эффектной юбкой годе как у Duran Lantik. Loewe показали торжественный атласный вариант с кейпом, миксовать который советуют с удобными сапогами с широченным голенищем: никогда не знаешь, в какой момент захочется всласть погулять по бездорожью. Брайдалкор на максималках обнаружен у Simone Rocha (олдскульный гипюр, жемчужинки и бантики) и Richard Quinn ( пайетки, бусинки и гигантская цветочная гирлянда). Наш персональный фаворит: мокрое платье Di Petsa, в котором вы сразу и невеста, и русалка, и королева пенной вечеринки.