Брайдалкор: одеваемся, как на собственную свадьбу!

Институт брака, может, и трещит по швам, но свадебные платья нам как никогда впору. Если проанализировать главные красные дорожки последних месяцев – от Оскара до Met Gala, – то белоснежные платья повышенной праздничности и романтичности встречались чаще остальных. На подиумах похожая ситуация. Брайдалкор шагает по планете: рассказываем и показываем, как быть невестой хоть каждый день и без последствий.
Брайдалкор работает в двух направлениях: это нарядные вещи, отдающие матримониальным шиком, и настоящие свадебные платья, надетые по менее обязывающему поводу, чем церемония бракосочетания. Один из основоположников тренда – как обычно синьора Миучча. При этом у Prada наиболее сдержанный вариант стайлинга: белоснежную резную юбку макси предлагается заземлить (и утеплить!) будничным серым свитером. Если ваша внутренняя невеста – минималист, берите платья-слипы: полупрозрачные как у Bottege Veneta или с эффектной юбкой годе как у Duran Lantik. Loewe показали торжественный атласный вариант с кейпом, миксовать который советуют с удобными сапогами с широченным голенищем: никогда не знаешь, в какой момент захочется всласть погулять по бездорожью. Брайдалкор на максималках обнаружен у Simone Rocha (олдскульный гипюр, жемчужинки и бантики) и Richard Quinn ( пайетки, бусинки и гигантская цветочная гирлянда). Наш персональный фаворит: мокрое платье Di Petsa, в котором вы сразу и невеста, и русалка, и королева пенной вечеринки.
Локальные дизайнеры не отстают: во-первых, редкий бренд обошелся в этом сезоне без свадебной капсулы, наша любимая – у my812, в их многослойном платье из органзы мы готовы провести наше лучшее лето. За лучшим слипом на бретелях отправляемся к Ханне Хмелевой в Myseasons, гипюры приобретаем в Namelazz. Не стесняемся заказывать платья в свадебных ателье без официального повода: элегантный вариант с кейпом имеется в Tatyana Kochnova Atelier, а лучшее платье-портьера – в Murashka. За викторианскими рукавами-буфами записываемся к Lina Gasanova, а античные драпировки в наличии у 404 Not Found.
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