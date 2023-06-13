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Брайдалкор: одеваемся, как на собственную свадьбу!

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Институт брака, может, и трещит по швам, но свадебные платья нам как никогда впору.  Если проанализировать главные красные дорожки последних месяцев – от Оскара до Met Gala, – то белоснежные платья повышенной праздничности и романтичности встречались чаще остальных. На подиумах похожая ситуация.  Брайдалкор шагает по планете: рассказываем и показываем, как быть невестой хоть каждый день и без последствий.

Архивы пресс-служб

Loewe

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Balenciaga

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

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Simone Rocha

Архивы пресс-служб

Richard Quinn

Архивы пресс-служб

Loewe

Архивы пресс-служб

Di Petsa

Архивы пресс-служб

Duran Lantik

Архивы пресс-служб

Prada

Брайдалкор работает в двух направлениях: это нарядные вещи, отдающие матримониальным шиком, и настоящие свадебные платья, надетые по менее обязывающему поводу, чем церемония бракосочетания. Один из основоположников тренда – как обычно синьора Миучча. При этом у Prada наиболее сдержанный вариант стайлинга: белоснежную резную юбку макси предлагается заземлить (и утеплить!) будничным серым свитером. Если ваша внутренняя невеста – минималист, берите платья-слипы: полупрозрачные как у Bottege Veneta или с эффектной юбкой годе как у Duran Lantik. Loewe показали торжественный атласный вариант с кейпом, миксовать который советуют с удобными сапогами с широченным голенищем: никогда не знаешь, в какой момент захочется всласть погулять по бездорожью. Брайдалкор на максималках обнаружен у Simone Rocha (олдскульный гипюр, жемчужинки и бантики) и Richard Quinn ( пайетки, бусинки и гигантская цветочная гирлянда). Наш персональный фаворит: мокрое платье Di Petsa, в котором вы сразу и невеста, и русалка, и королева пенной вечеринки.

My812, 52 000 руб. 

Myseasons, 26 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 267 000 руб.

Namelazz, 21 900 руб.

Murashka Wedding Atelier, 120 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 270 000 руб.

Lina Gasanova, 168 000 руб.

404 Not Found, 21 900 руб.

Локальные дизайнеры не отстают: во-первых, редкий бренд обошелся в этом сезоне без свадебной капсулы, наша любимая – у my812, в их многослойном платье из органзы мы готовы провести наше лучшее лето. За лучшим слипом на бретелях отправляемся к Ханне Хмелевой в Myseasons, гипюры приобретаем в Namelazz. Не стесняемся заказывать платья в свадебных ателье без официального повода: элегантный вариант с кейпом имеется в Tatyana Kochnova Atelier, а лучшее платье-портьера – в Murashka. За викторианскими рукавами-буфами записываемся к Lina Gasanova, а античные драпировки в наличии у 404 Not Found.

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