Бархатные тяги, коричневые таби и розовый металлик: вот самые классные балетки и туфли Мэри Джейн

Идеальные бархатные тяги обнаружили в травянистом оттенке у Age of Innocence, переливающийся металлик нашелся у Sugar Factory и Mango, а ненавязчиво брендированные резинки и безупречная форма — у Furla. Любому наряду балетки придадут Парижа, изящества, романтики и (самое главное!) комфорта, так что уверенно носим их даже на самые великосветские рауты, и пока все подгибают колени на шпильках по пути в такси, мы прогуливаемся домой пешком по любимому маршруту (лето создано для этого!).