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Бархатные тяги, коричневые таби и розовый металлик: вот самые классные балетки и туфли Мэри Джейн

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Балетки и туфли Мэри Джейн — однозначно главный (и наш любимый) тренд сезона. Отыскали самые классные у локальных марок и больших брендов, чтобы и вы нашли свою идеальную пару. 

JIMMY CHOO, ДЛТ, 47 950 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 105 000 руб. 

Jil Sander, ДЛТ, 56 700 руб.

Maison Margiela, ДЛТ, 78 700 руб.

Ferragamo, 98 000 руб.

BALLY, ДЛТ, 51 950 руб. 

Le Monde Béryl, NUSELF, 48 400 руб. 

HEREU, NUSELF, 31 500 руб.

RAZUMNO, 29 500 руб.

Fabi, NO ONE, 29 190 руб.

Homies, 29 000 руб. 

Balenciaga, Valentino, Miu Miu, Chanel: кажется, балетки есть у всех! Остроносые Jil Sander — идеальный мэтч с прямыми джинсами и юбками макси (тапочки лепрекона!), розовый атлас Jimmy Choo — ненавязчивый прыжок (гранд жете!) в вездесущий барбикор, а таби Maison Margiela — пара, которую мы будем носить вечно. Наши тоже не отстают: московская марка Razumno делает идеальные Мэри Джейн (а мастерица Аня Рубан плетет к ним анклеты), а Lalou выпустили богато инкрустированную версию. 

Age Of Innocence, 23 630 руб.

SUGAR FACTORY, MARAIS, 24 800 руб.

Ever be, СТОКМАНН, 8 740 руб. 

Lalou, 11 400 руб.

 

Эконика, 12 990 руб.

Beberlis, Кенгуру, 12 999 руб.

Studio 29, 15 900 руб. 

Furla, СТОКМАНН, 11 700 руб. 

Mario Berluchi, 10 990 руб.

Lime, 6 999 руб. 

Mango, 8 999 руб.

Идеальные бархатные тяги обнаружили в травянистом оттенке у Age of Innocence, переливающийся металлик нашелся у Sugar Factory и Mango, а ненавязчиво брендированные резинки и безупречная форма — у Furla. Любому наряду балетки придадут Парижа, изящества, романтики и (самое главное!) комфорта, так что уверенно носим их даже на самые великосветские рауты, и пока все подгибают колени на шпильках по пути в такси, мы прогуливаемся домой пешком по любимому маршруту (лето создано для этого!). 

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