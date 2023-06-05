Бархатные тяги, коричневые таби и розовый металлик: вот самые классные балетки и туфли Мэри Джейн

Балетки и туфли Мэри Джейн — однозначно главный (и наш любимый) тренд сезона. Отыскали самые классные у локальных марок и больших брендов, чтобы и вы нашли свою идеальную пару.
Balenciaga, Valentino, Miu Miu, Chanel: кажется, балетки есть у всех! Остроносые Jil Sander — идеальный мэтч с прямыми джинсами и юбками макси (тапочки лепрекона!), розовый атлас Jimmy Choo — ненавязчивый прыжок (гранд жете!) в вездесущий барбикор, а таби Maison Margiela — пара, которую мы будем носить вечно. Наши тоже не отстают: московская марка Razumno делает идеальные Мэри Джейн (а мастерица Аня Рубан плетет к ним анклеты), а Lalou выпустили богато инкрустированную версию.
Идеальные бархатные тяги обнаружили в травянистом оттенке у Age of Innocence, переливающийся металлик нашелся у Sugar Factory и Mango, а ненавязчиво брендированные резинки и безупречная форма — у Furla. Любому наряду балетки придадут Парижа, изящества, романтики и (самое главное!) комфорта, так что уверенно носим их даже на самые великосветские рауты, и пока все подгибают колени на шпильках по пути в такси, мы прогуливаемся домой пешком по любимому маршруту (лето создано для этого!).
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