Экологичный серфинг, корзина Джейн Биркин и запонки-четырехлистники: вот главные фэшн-новости, которые нужно знать

Коллаборации с художниками, попапы и золотые кисеты: рассказываем, чем порадовали нас бренды на этой неделе.
Главный аксессуар сезона нашли в новом дропе бренда Jenek, и это мини вариация их модели-бестселлера 03JOIN. Кладем кредитку, айподы и помаду, носим прямо на шее или в руке, как вторую сумку.
Парижский стиль раздают в Subbota Label — в новой коллекции собственной марки мультибренда Subbota Store появилась плетеная картина с кожаной ручкой (в трех оттенках!) точно как у Джейн Биркин.
Наш любимый московский обувной (и не только) бренд Razumno едет в Петербург с новой коллекцией. Pop-up будет работать 2 дня (3 и 4 июня с 11 до 21) в Bedford Studio (Кирочная ул., 24). Помимо туфель Plisetskaya и Ulanova ждем жемчужные анклеты и запонки из коллаба с локальной маркой Alvaar.
Кажется, обнаружился главный мастхэв этого холодного лета: петербургский techwear-бренд KRAKATAU представил новую коллекцию дождевиков и кампейн, снятый под водой. Еще один объект желания (и инструмент заботы о собственной безопасности) — брюки, оснащенные RFID-защитой (против считывания банковских карт), которая не даст мошенникам списать вашу зарплату через карман.
У Urbantiger вышла целая коллекция купальников из переработанного полиэстера, в которой есть все: от идеального черного бикини до серферского варианта с длинными рукавами и молнией.
Только посмотрите на новый дроп летней коллекции Lime! В его основе кружевное шитье, этнические принты и натуральные материалы. Палитра коллекции от светло-желтого и лилового до коричневого и оливкового. Наш фаворит — желтый брючный костюм с приталенным жакетом и брюками клеш, который мы будем носить на выпускные, корпоративы и свадьбы все лето.
В Sela вышла новая серия коллекций Artmoms, которые бренд создает в коллаборации с творческими женщинами. В этот раз сразу два дропа: с художницей Лизой Смирновой и керамистом Юлией Menadel. Наши фавориты из капсулы sela x Liza Smirnova – платье с котами-цветами и фигурными вырезами, временные татуировки-веснушки и костюм с рубашкой оверсайз и шортами из нежной смесовой вискозы. А в капсуле sela x Юлия Menadel есть художественный шопер удачной формы.
Лето, яхта, платье! И все это в коллаборации Befree с художницей Варей Чельцовой, которая вышла в рамках проекта Co:Create. Получилась летняя солнечная капсула, в которой сарафаны и футболки с наивными принтами сочетаются с яркими банданами-трансформерами в духе нулевых.
Локальный поставщик экологичного меха готовится к расширению ассортимента и проводит самый масштабный сейл за 12 лет. Многие модели можно будет купить со скидкой 50% в июне, 30% в июле и 15% в августе.
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