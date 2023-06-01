Экологичный серфинг, корзина Джейн Биркин и запонки-четырехлистники: вот главные фэшн-новости, которые нужно знать

В Sela вышла новая серия коллекций Artmoms, которые бренд создает в коллаборации с творческими женщинами. В этот раз сразу два дропа: с художницей Лизой Смирновой и керамистом Юлией Menadel. Наши фавориты из капсулы sela x Liza Smirnova – платье с котами-цветами и фигурными вырезами, временные татуировки-веснушки и костюм с рубашкой оверсайз и шортами из нежной смесовой вискозы. А в капсуле sela x Юлия Menadel есть художественный шопер удачной формы.