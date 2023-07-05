Летние бра: выбрали 25 классных вариантов белья

Во-первых, это красиво: только взгляните на вышивки московской марки Love&Swans, мягкое кружево Blizhe или шелковые оборки Poby. Во-вторых, отказ от дисциплинирующего (косточки) и унифицирующего (поролон) белья – важный не только модный, но еще и социально-культурный тренд. Приятно, что локальные марки примкнули (а петербургский Corporelle и вовсе стоял у истоков) к идеям новой телесности, да еще и интерпретируют их с таким мощным дизайнерским задором. "Мы исследуем женщин: их личный жизненный путь, ощущения себя, представления о красивом, комфортном и эксцентричном. Мы говорим на языке мягкой телесности с уважением к каждой и выражаем идеи посредством белья. Результатом нашей работы должна стать некая опора для девушек, которые сами выбирают, через что открываться миру, а что оставлять только для себя. И нижнее белье — незаметный посредник и самобытный язык", - говорит Женя Пашкевич, фаундер марки Blizhe.