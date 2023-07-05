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Летние бра: выбрали 25 классных вариантов белья

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Лето – лучший повод отказаться от олдскульного поролона, неудобных косточек и унифицирующих ваши формы пуш-апов в пользу комфортных, легких и комплиментарных бра. Собрали лучшие модели – нарядные и базовые – из шелка, тонкой сетки, мягкого кружева и трикотажа, чтобы вы могли вздохнуть полной грудью. 

Архивы пресс-служб

La Perla, ДЛТ, 39 350 руб.

Архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, 19 950 руб.

Архивы пресс-служб

 Love Stories, ДЛТ, 9 950 руб.

Архивы пресс-служб

Wolford, 26 900 руб.

Архивы пресс-служб

The POBY, 12 500 руб.

Архивы пресс-служб

Maison Close, Московский универмаг, 10 500 руб.

Архивы пресс-служб

Chantelle, Estelle Adony

Архивы пресс-служб

Love & Swans, 9 800 руб.

Архивы пресс-служб

Le Journal Intime, 7 190 руб.

Архивы пресс-служб

Сет Verse, 6300 руб

Архивы пресс-служб

PETRA, 5 200 руб.

Архивы пресс-служб

Blizhe, 3 900 руб.

Во-первых, это красиво: только взгляните на вышивки московской марки Love&Swans, мягкое кружево Blizhe или шелковые оборки Poby. Во-вторых, отказ от дисциплинирующего (косточки) и унифицирующего (поролон) белья – важный не только модный, но еще и социально-культурный тренд. Приятно, что локальные марки примкнули (а петербургский Corporelle и вовсе стоял у истоков) к идеям новой телесности, да еще и интерпретируют их с таким мощным дизайнерским задором. "Мы исследуем женщин: их личный жизненный путь, ощущения себя, представления о красивом, комфортном и эксцентричном. Мы говорим на языке мягкой телесности с уважением к каждой и выражаем идеи посредством белья. Результатом нашей работы должна стать некая опора для девушек, которые сами выбирают, через что открываться миру, а что оставлять только для себя. И нижнее белье — незаметный посредник и самобытный язык", - говорит Женя Пашкевич, фаундер марки Blizhe. 

Corporelle,10 990 руб.

Verse Underwear, 8 000 руб.

Chois, 3 890 руб.

12 Storeez, 3 980 руб.

Blizhe, 3 600 руб.

Eske, 4 200 руб.

LOVEGOODS, 3 980 руб.

Guess, СТОКМАНН, 3 590 руб.

LOUTIQUE lingerie, 3 250 руб.

BILINGUA LADIES, 3 500 руб.

ПАЧЕ, 2 100 руб.

LAVARICE, 1 850 руб.

Belle YOU, 1 189 руб.

В базовом сегменте наши фавориты – бра из шелка в оттенке матча Corporelle и сложносочиненная и модель из сетки Eske (идеальна для стайлинг трюков с просвечиванием и вообще готовый топ). Шелковый барбикор практикуем в комплектах Verse, Blizhe выбираем за чудесный оттенок голубого мела, а Loutique – за лучший цветочек из всех возможных.

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