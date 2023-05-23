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Вещи

Как носить рубашку? Вот шесть актуальных способов

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Раньше все было просто, мама нудным голосом говорила: заправь рубашку. Потом все стали носить их навыпуск: в этом был протест (против офисного стиля, устаревших правил и мамы). А теперь по способам надевания рубашки можно писать энциклопедию: сегодня мы заправляем по-французски, наполовину, полностью или вяжем незамысловатые узлы. В новую волну бума на мужские сорочки и галстуки разбираемся, как правильно все это носить.

Сo

По-французски

Архивы пресс-служб

Autentiments, 12 900 руб. 

Всегда есть что-то притягательное во французских стилевых приемах, даже если они про обычную рубашку. Записывайте: берем переднюю часть сорочки, аккуратно сгибаем ее вдвое вовнутрь, чтобы не создавать сильный объем в области живота, и заправляем в джинсы. Главное делайте это свободно, чтобы выглядеть чуть небрежно и надуваться сзади эффектным парусом при ходьбе.

Наполовину заправленная

Архивы пресс-служб

Belle You, 6 989 руб.

Лучший способ подчеркнуть (или создать) талию — рубашка, заправленная наполовину. Этот прием отлично работает с объемными мужскими рубашками (если такую заправить целиком, то верх получится с крупное облако). Для пущего эффекта подверните манжеты до локтя, чтобы акцент на талии был максимальный.

 

Полностью заправленная

Архивы пресс-служб

Rooth, 19 000 руб.

Архивы пресс-служб

Ivolga, 8 200 руб.

Архивы пресс-служб

Namelazz, 9 900 руб.

Не представляем ничего более сексуального в нормкоре, чем приталенная рубашка, аккуратно заправленная в брюки. Есть два пути: застегнуть все пуговицы, чтобы создать акцент на изгибах фигуры и груди, или растегнуть максимально, чтобы привлечь внимание к зоне декольте. 

Узел

Архивы пресс-служб

2Mood, 8 980 руб.

Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 8 990 руб.

Способ носить рубашку с налетом бесконечной беззаботности — завязать ее узлом на талии.

С галстуком

OlaOla, 18 000 руб.

Галстук — главный хайлайт последней коллекции Valentino, а еще классный способ стилизовать рубашку в духе актуального офисного стиля (хотим офис, достойный комплекта Ola Ola). Наш любимый прием — папин костюм с рубашкой, кеды Adidas Samba и тонкий галстук-селедка.

Навыпуск

Osome2some, 18 860 руб.

Умеренный оверсайз носим, не заправляя: идеально в контексте моды на многослойность и непоследовательного петербургского лета.

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