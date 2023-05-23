Как носить рубашку? Вот шесть актуальных способов

Раньше все было просто, мама нудным голосом говорила: заправь рубашку. Потом все стали носить их навыпуск: в этом был протест (против офисного стиля, устаревших правил и мамы). А теперь по способам надевания рубашки можно писать энциклопедию: сегодня мы заправляем по-французски, наполовину, полностью или вяжем незамысловатые узлы. В новую волну бума на мужские сорочки и галстуки разбираемся, как правильно все это носить.