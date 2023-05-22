Шик, блеск и бешеные рюши: вот топы, которые мы будем носить все лето

Вязаный Lime с налетом винтажности, пикантные вырезы Love Goods или нестареющая классика Tommy Hilfiger — база тоже бывает разной. Главное сочетание сезона — аккуратно позаимствованные у бывшего джинсы, спущенные на бедра, однотонный топ и акцентный бомбер. Более нарядный вариант — с атласной юбкой-баллоном и мюлями с тонкими ремешками в духе двухтысячных.