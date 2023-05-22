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Вещи

Шик, блеск и бешеные рюши: вот топы, которые мы будем носить все лето

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Вечная черно-белая база, остромодный деним, вязаные розы и дикие пайетки: собрали топы, которые сделают ваши летние образы. 

Архивы пресс-служб

Vivetta, ДЛТ, 32 950 руб.

Архивы пресс-служб

Diesel, ДЛТ, 28 450 руб.

Архивы пресс-служб

Wolford, 19 900 руб.

Архивы пресс-служб

Philosophy di Lorenzo Serafini, Кенгуру, 27 200 руб.

Архивы пресс-служб

Ottolinger, Golden Line, 45 600 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 7 980 руб.

Архивы пресс-служб

M_U_R, 30 000 руб. 

Архивы пресс-служб

OLA OLA, 8 750 руб. 

Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 5 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Emka, 6 690 руб.

Архивы пресс-служб

PETRA, 7 600 руб.

Архивы пресс-служб

Larne, 12 500 руб. 

Архивы пресс-служб

Love Republic, 4 999 руб. 

Архивы пресс-служб

Incanto, 6 999 руб.

Архивы пресс-служб

my812, 6 900 руб.

Нарядные топы — наш выход на случай непредвиденного фэшн-кризиса. Джинсовый Diesel (total denim нас не отпускает) приберегаем для летних гранж-вечеринок, в зефирном Love Republic отправляемся на вечернюю программу ПМЭФ, а готический OLA OLA оставляем для позднего похмельного завтрака (вас точно никто не потревожит). 

Архивы пресс-служб

Blizhe, 8 100 руб.

Архивы пресс-служб

2MOOD, 5 980 руб.

Архивы пресс-служб

Wolford, 17 900 руб.

Архивы пресс-служб

Monochrome, 4 900 руб.

Архивы пресс-служб

Planta Rosa, 5 500 руб.

Архивы пресс-служб

IRNBY, 5 800 руб.

Архивы пресс-служб

YOU, 6 900 руб.

Архивы пресс-служб

PETRA, 2 600 руб.

Архивы пресс-служб

LOVEGOODS, 3 520 руб.

Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 3 990 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 2 999 руб.

Архивы пресс-служб

Belle YOU, 2 989 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 2 480 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 3 990 руб.

Архивы пресс-служб

Sela, 1 599 руб.

Вязаный Lime с налетом винтажности, пикантные вырезы Love Goods или нестареющая классика Tommy Hilfiger — база тоже бывает разной. Главное сочетание сезона — аккуратно позаимствованные у бывшего джинсы, спущенные на бедра, однотонный топ и акцентный бомбер. Более нарядный вариант — с атласной юбкой-баллоном и мюлями с тонкими ремешками в духе двухтысячных. 

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