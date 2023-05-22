Шик, блеск и бешеные рюши: вот топы, которые мы будем носить все лето

Вечная черно-белая база, остромодный деним, вязаные розы и дикие пайетки: собрали топы, которые сделают ваши летние образы.
Нарядные топы — наш выход на случай непредвиденного фэшн-кризиса. Джинсовый Diesel (total denim нас не отпускает) приберегаем для летних гранж-вечеринок, в зефирном Love Republic отправляемся на вечернюю программу ПМЭФ, а готический OLA OLA оставляем для позднего похмельного завтрака (вас точно никто не потревожит).
Вязаный Lime с налетом винтажности, пикантные вырезы Love Goods или нестареющая классика Tommy Hilfiger — база тоже бывает разной. Главное сочетание сезона — аккуратно позаимствованные у бывшего джинсы, спущенные на бедра, однотонный топ и акцентный бомбер. Более нарядный вариант — с атласной юбкой-баллоном и мюлями с тонкими ремешками в духе двухтысячных.
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