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Кольцо-рукопожатие, палочки для волос и вязаные овощи: главные модные новости недели

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Собрали главные фэшн-новости недели, чтобы вы точно ничего не пропустили. 

Misa Bags

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Наши любимчики Misa Bags (авторы идеальной литой фурнитуры) тоже готовятся к лету: теперь у них есть сумка-банан (в том числе из денима) и сразу несколько обновленных оттенков багета: пудрово-розовый и лаймовый, например. 

Ossu X Sasha Zemlya 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Свежий гастро-фэшн коллаб представили лапшичная Ossu и марка украшений из бисера и бусин bysashazemlya (у нее же отыскали новую необходимость – ювелирную сумку для вина). 

Love To Knit

Архивы пресс-служб

Вязаная грядка появилась у марки Love To Knit. Брелки-овощи будем носить на сумках и джинсах целое лето, а грибочек достанем ближе к осени.

IMakeBags

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Главные петербургские сумки-крошки IMakeBags пополнились версией из денима (почти Diesel!).  Cоставляем джинсовые тотал луки (звезда вечеринки) и интегрируем в вечерние наряды (непринужденная богема). 

Hatfield

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Новая работа шляпника Алексея Мориарти — шляпы Crush, заранее уничтоженные жизнью (как мы). Созданы, чтобы кататься на скейте, валяться на траве и ничего не бояться. 

Avgvst

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Непростое украшение придумали ювелиры Avgvst — помолвочное кольцо-рукопожатие, которое раскладывается в сердце. Даже нам, убежденным циникам, захотелось любви! 

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