Кольцо-рукопожатие, палочки для волос и вязаные овощи: главные модные новости недели

Собрали главные фэшн-новости недели, чтобы вы точно ничего не пропустили.
Наши любимчики Misa Bags (авторы идеальной литой фурнитуры) тоже готовятся к лету: теперь у них есть сумка-банан (в том числе из денима) и сразу несколько обновленных оттенков багета: пудрово-розовый и лаймовый, например.
Свежий гастро-фэшн коллаб представили лапшичная Ossu и марка украшений из бисера и бусин bysashazemlya (у нее же отыскали новую необходимость – ювелирную сумку для вина).
Вязаная грядка появилась у марки Love To Knit. Брелки-овощи будем носить на сумках и джинсах целое лето, а грибочек достанем ближе к осени.
Главные петербургские сумки-крошки IMakeBags пополнились версией из денима (почти Diesel!). Cоставляем джинсовые тотал луки (звезда вечеринки) и интегрируем в вечерние наряды (непринужденная богема).
Новая работа шляпника Алексея Мориарти — шляпы Crush, заранее уничтоженные жизнью (как мы). Созданы, чтобы кататься на скейте, валяться на траве и ничего не бояться.
Непростое украшение придумали ювелиры Avgvst — помолвочное кольцо-рукопожатие, которое раскладывается в сердце. Даже нам, убежденным циникам, захотелось любви!
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