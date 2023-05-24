Приятная тяжесть: массивные украшения – важный тренд

Акцентные украшения – беспроигрышный способ вызвать вопросы: но только если у вас не гигантский эмодзи со средним пальцем в ухе (Y/Project). Зато орхидея размером с голову (Alexander McQueen) и крупногабаритная валторна в декольте (Louis Vuitton) – залог повышенного внимания собеседника. Если у вас свидание, берите гигантский, отполированный до зеркального блеска нательный диск Couregges и следите за реакцией: смотрит на ваш живот – все по плану, не отрывается от собственного отражения – красный флаг.