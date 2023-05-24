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Вещи

Приятная тяжесть: массивные украшения – важный тренд

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Исполинские украшения – примета осенне-зимних коллекций. Выбор велик: от абстрактного до фигуративного, от дисков размером с туловище до увесистых эмодзи в ушах, от серег-орхидей в натуральную величину до брошей-духовых инструментов. Носим тяжелое: днем – с офискором, а вечером – с полуобнаженкой Y2K.

Архивы пресс-служб

Alexander McQueen

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Louis Vuitton

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Coperni

Архивы пресс-служб

Gucci

Архивы пресс-служб

Michael Kors Collection

Архивы пресс-служб

Louis Vuitton

Архивы пресс-служб

Y/Project

Архивы пресс-служб

Courreges

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Акцентные украшения – беспроигрышный способ вызвать вопросы: но только если у вас не гигантский эмодзи со средним пальцем в ухе (Y/Project). Зато орхидея размером с голову (Alexander McQueen) и крупногабаритная валторна в декольте (Louis Vuitton) – залог повышенного внимания собеседника. Если у вас свидание, берите гигантский, отполированный  до зеркального блеска нательный диск Couregges и следите за реакцией: смотрит на ваш живот – все по плану, не отрывается от собственного отражения – красный флаг.

Caviar, 31 000 руб. 

OSSA, Poison Drop, 37 000 руб.

Rhoe Bermat, 258 000 руб.

IANIS CHAMALIDY, 58 500 руб.

DAFNA, 41 760 руб.

Nullum, 47 Store, 20 800 руб.

Rhoe Bermat, 137 300 руб.

SOLV, 144 888 руб.

WILDHORN, Poison Drop, 21 000 руб.

Moonka, 14 300 руб.

DSNU, Modbrand, 10 950 руб.

Fjord, 22 400 руб.

ONLY.MATTER, 47 Store, 35 700 руб.

Kotlo Studio, 6 500 руб.

Omut, 5 650 руб.

Локальные марки тоже не жалеют металла и фантазии. Наши фавориты:  потрескавшиеся кольца OSSA (напомнят об увлажнении), цепь-позвоночник Rhoe Bermat (а где твой трофей?) и браслеты-кандалы (для послушных) молодой петербургской марки SØLV.

 

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