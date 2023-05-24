Приятная тяжесть: массивные украшения – важный тренд

Исполинские украшения – примета осенне-зимних коллекций. Выбор велик: от абстрактного до фигуративного, от дисков размером с туловище до увесистых эмодзи в ушах, от серег-орхидей в натуральную величину до брошей-духовых инструментов. Носим тяжелое: днем – с офискором, а вечером – с полуобнаженкой Y2K.
Акцентные украшения – беспроигрышный способ вызвать вопросы: но только если у вас не гигантский эмодзи со средним пальцем в ухе (Y/Project). Зато орхидея размером с голову (Alexander McQueen) и крупногабаритная валторна в декольте (Louis Vuitton) – залог повышенного внимания собеседника. Если у вас свидание, берите гигантский, отполированный до зеркального блеска нательный диск Couregges и следите за реакцией: смотрит на ваш живот – все по плану, не отрывается от собственного отражения – красный флаг.
Локальные марки тоже не жалеют металла и фантазии. Наши фавориты: потрескавшиеся кольца OSSA (напомнят об увлажнении), цепь-позвоночник Rhoe Bermat (а где твой трофей?) и браслеты-кандалы (для послушных) молодой петербургской марки SØLV.
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