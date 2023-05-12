На Марсово, в Таврик или Павловск! 20 классных (и дико красивых!) вещей, которые пригодятся для пикника

Больше никаких дождей в Петербурге, только солнце (до следующий выходных точно — скрестили пальцы!). Наслаждаемся погодой, отправляемся на пикник и делаем это красиво.
Самое главное на любом пикнике — плед. Благо, вариантов предостаточно и у локальных брендов и у мировых: желтые полевые цветы нашлись у Avgvst, белая пушистость у Prada, а тихая одеяльная роскошь — у Zilli Sport и SHU. Эталонную плетеную корзину берем у Coincasa, а сумку-тоут из соломы, которую после пикника не стыдно взять с собой в офис, — у Seyana.
Для фруктов и круассанов нашли ланч-бокс Monbento, соки и смузи наливаем в экологичные бутылочки от Kinto, а для полного расслабления не забудьте захватить штопор (не благодарите). Организовать интерактив помогут настолки (желтые карты Avgvst для разбора отношений) и фрисби (движение — жизнь!).
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