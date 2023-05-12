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Вещи

На Марсово, в Таврик или Павловск! 20 классных (и дико красивых!) вещей, которые пригодятся для пикника

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Больше никаких дождей в Петербурге, только солнце (до следующий выходных точно — скрестили пальцы!). Наслаждаемся погодой, отправляемся на пикник и делаем это красиво. 

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 440 000 руб. 

Архивы пресс-служб

SEYANA, ДЛТ, 38 000 руб. 

Архивы пресс-служб

R+D.LAB, NUSELF, 31 900 руб.

Архивы пресс-служб

Alpaca, СТОКМАНН, 11 990 руб.

Архивы пресс-служб

Zilli Sport, ДЛТ, 156 500 руб.

Архивы пресс-служб

SHU, 3 990 руб.

Архивы пресс-служб

AVGVST, 12 800 руб.

Архивы пресс-служб

Monbento, СТОКМАНН, 2 300 руб.

Самое главное на любом пикнике — плед. Благо, вариантов предостаточно и у локальных брендов и у мировых: желтые полевые цветы нашлись у Avgvst, белая пушистость у Prada, а тихая одеяльная роскошь — у Zilli Sport и SHU. Эталонную плетеную корзину берем у Coincasa, а сумку-тоут из соломы, которую после пикника не стыдно взять с собой в офис, — у Seyana.

Архивы пресс-служб

Monbento, СТОКМАНН, 4 700 руб.

Архивы пресс-служб

KINTO, NUSELF, 2 700 руб.

Архивы пресс-служб

AVGVST, 4 200 руб.

Архивы пресс-служб

COINCASA, СТОКМАНН, 5 310 руб.

Архивы пресс-служб

Befree, 149 руб. 

Архивы пресс-служб

Befree, 299 руб. 

Архивы пресс-служб

modi, 399 руб.

Архивы пресс-служб

SANTAI LIVING, Золотое Яблоко, 1 206 руб.

Архивы пресс-служб

Before, 349 руб.

Архивы пресс-служб

Vacuvin, СТОКМАНН, 2 190 руб.

Архивы пресс-служб

Befree, 799 руб. 

Архивы пресс-служб

Дождевик в шаре MODI, 159 руб.

Для фруктов и круассанов нашли ланч-бокс Monbento, соки и смузи наливаем в экологичные бутылочки от Kinto, а для полного расслабления не забудьте захватить штопор (не благодарите). Организовать интерактив помогут настолки (желтые карты Avgvst для разбора отношений) и фрисби (движение — жизнь!).

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