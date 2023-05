Сумка-пакет, туфли-вязанки и горький шоколад: рассказываем, что будем носить в этом мае

Один из главных поставщиков звонких каблучков, высоких платформ и всей нашей любимой обуви NO ONE в этом году празднует юбилей. По такому торжественному случаю бренды-партнеры специально создали модели для лимитированной капсулы. Над женскими парами трудились дизайнеры AGL, VIC MATIE и собственного бренда NO ONE, а идеальные мужские кроссовки и лоферы создали Principe di Bologna и Pollini.

ТУФЛИ НА ПЛАТФОРМЕ NO ONE

Главная вечериночная пара сезона — серебристые туфли на платформе, которые придумали NO ONE специально к собственному дню рождения. Поднимаемся над обстоятельствами, добавляем образу диско и медленно осознаём, что носим локальную легенду.

КРАСНАЯ ШНУРОВКА VIC MATIE’

Шнуруемся в красные кожаные туфли-плетенки и живем свою лучшую жизнь: с джинсами бойфренда косплеим маскулинность, а с мини-платьями заигрываем с феминностью.

ТЕЛЕПОРТ В НУЛЕВЫЕ CASADEI

Бренд Casadei (авторы идеальной колодки!) тоже сделали свою пару для NO ONE — черные лаковые босоножки на экстремальной платформе с флером двухтысячных.