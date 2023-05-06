Сумка-пакет, туфли-вязанки и горький шоколад: рассказываем, что будем носить в этом мае

Этой нестабильной весной наряжаемся в мембрану, украшаемся фаллосами и обуваемся в замшу. Вот наши фэшн-мастхэвы мая!
Со
Дизайнерский тандем из Лос-Анджелеса Стефани Данан и Джастина Керна — антипод голливудского шика: вещи их марки Со (С — сотрудничество!) — пример тихой роскоши, главного тренда пятилетки. Идем в ДЛТ за интеллигентными платьями минималистичного кроя, брюками-палаццо из тонкого хлопка и образцовыми сорочками. Вещи Co — идеальные спутники в путешествии частным бортом, походе в «Пробку» на Добролюбова или встрече с инвестором.
Patrizia Pepe
По итогам показов делаем вывод: эстетика Y2K с нами еще надолго. Так что если раньше у вас получалось избегать акцентных сумок в стиле нулевых, то теперь это абсолютная необходимость. Идеальную Fly Bamby Bag в салатовом оттенке обнаружили в обновленной капсульной коллекции бренда Patrizia Pepe. В компанию к ней берем юбку в бельевом стиле, вьетнамки и топ на тонких бретелях и получаем обратно наш 2007-й.
Boggi Milano
Униформа для пробежек по петергофскому фонтанушутихе нашлась в новой коллекции итальянской марки Boggi Milano. Сочетаем конфетное поло (экоткань из кофейной гущи быстро высыхает) и шорты-бермуды, садимся на «Метеор» и отправляемся на прогулку по Нижнему парку.
Agnona
Первый действительно теплый месяц этого сезона — май — планируем встречать в вещах из коллекции почтенного итальянского бренда Agnona, вдохновленных летним солнцестоянием. Молочное платье с рукавами-крыльями (идеально для летней свадьбы), шелковое платье-рубашка (на пикник на Марсово) и вязаный костюм-двойка (на террасу Muze Garden) уже в мультибренде «Кашемир и Шелк».
NO ONE
Один из главных поставщиков звонких каблучков, высоких платформ и всей нашей любимой обуви NO ONE в этом году празднует юбилей. По такому торжественному случаю бренды-партнеры специально создали модели для лимитированной капсулы. Над женскими парами трудились дизайнеры AGL, VIC MATIE и собственного бренда NO ONE, а идеальные мужские кроссовки и лоферы создали Principe di Bologna и Pollini.
ТУФЛИ НА ПЛАТФОРМЕ NO ONE
Главная вечериночная пара сезона — серебристые туфли на платформе, которые придумали NO ONE специально к собственному дню рождения. Поднимаемся над обстоятельствами, добавляем образу диско и медленно осознаём, что носим локальную легенду.
КРАСНАЯ ШНУРОВКА VIC MATIE’
Шнуруемся в красные кожаные туфли-плетенки и живем свою лучшую жизнь: с джинсами бойфренда косплеим маскулинность, а с мини-платьями заигрываем с феминностью.
ТЕЛЕПОРТ В НУЛЕВЫЕ CASADEI
Бренд Casadei (авторы идеальной колодки!) тоже сделали свою пару для NO ONE — черные лаковые босоножки на экстремальной платформе с флером двухтысячных.
Medea
Сестры Джулия и Камилла Вентурини провели детство в небольшом городке у подножия Альп, а когда выросли, стали моделями: в их послужном списке Dazed, Jalouse, Oyster и итальянский Vogue. В итоге Вентурини обосновались в Милане и реализовали мечту — создали бренд сумок-пакетов Medea (названный в честь фильма Пьера Паоло Пазолини). Их первую и главную модель Primа носят все от Рианны до Приянки Чопры, а украшают своими работами художницы Нан Голдин и Джудит Бернштейн.
FINN FLARE
Finn Flare объявляет ребрендинг! Больше никаких бабушкиных пуховиков, грустных тряпочек и платьев на кулиске, а только правильный хлопок, выдающиеся костюмы и линейка аксессуаров. А еще обещают горячие коллаборации — ждем!
Belle YOU
Собирать гардероб в отпуск предлагаем уже сейчас вместе с Belle YOU. Горько-шоколадный купальник и карамельные оверсайз рубашки из новой коллекции уже покорили наше холодное сердце и отправились прямиком в корзину. Представляем как будем выгуливать их на ласковом петербургском берегу!
Subbota
Локальный концепт-стор Subbota и бренд украшений для тела Nevoda выпустили металлическую мини-коллекцию: цепной шарф, сумку-мешочек с железной хваткой и галстук металлиста для важных переговоров. Выбираем полюбившийся айтем и отказываемся от всех остальных украшений — цепи все сделают за нас.
KRAKATAU
Выживаем в этом суровом мае вместе с новой коллекцией KRAKATAU. Петербургский дождь встречаем в дождевике из переработанных бутылок, а для прогулок выбираем мембранную куртку с штормовым уровнем водостойкости и ничего не боимся!
YOU
Выбираемся из монохромной тоски в яркое лето с новой коллекцией YOU (на вдохновлена северными цветами — вереском, андромедой, азалией). Находим свой чайный образ и смело отправляется на прогулку или свидание с новым pure-меном (новая дейтинг-реальность!).
ONLY ME
Петербургский бренд этических шуб ONLY ME расширяется: вышла первая летняя коллекция одежды (без меха!). Светло-голубой, молочно-белый и темный индиго — оттенки, которые мы наблюдали на показах, а теперь будем и в своем гардеробе.
Poison Drop
Если в глубине души вы панк, то новая ювелирная коллаборация универмага украшений Poison Drop и художницы Маши Янковской — главный мастхэв. Моносерьга карандаш — вы художник своей судьбы, золотая печатка — ваш личный телепорт в прошлое, а кольцо-грудь и подвеска-фаллос заряжены на счастье в личной жизни.
Doucal`s
Doucal`s празднует юбилей (50 лет!) и выпускает капсульную коллекцию «Бульдог». Полюбившаяся резиновая подошва, практичная замша и 3 оттенка: черный, коричневый и серый. Союз знаменитого дизайнера Нила Барретта и креативного директора марки Джанни Джаннини подарит нам четыре модели, пригодные для городской майской погодной реальности.
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