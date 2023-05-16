32 пары классных солнцезащитных очков на любой случай: манифест, кинематограф и последствия вечеринки

Даже не знаем, за что больше любим солнце: за бархатный загар и похорошевший Петербург или за возможность носить солнечные очки везде и всюду. Собрали именно такие — которые не захочется снимать никогда.
Скрыться от испепеляющего солнца (или скрыть от других последствия посиделок на террасе с коктейлем) предлагаем с самыми темными моделями: рейверскими с золотым кантом Gucci для тех, кто восемь часов танцевал, деревянные с заостренными углами Brevno — на случай, если хотите быть кошечкой в любой ситуации, и тотал-блэк Gresso, если так и не привыкли вставать в семь, чтобы отводить ребенка в школу.
Тренд сезона и наш фаворит — желтые линзы Radius58 в духе фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а еще очки-маска с зеркальным эффектом Befree для настоящих фэшиониста. Для похода на ярмарку современного искусства берем интеллектуальные очки на цепочке Avgvst, а для дневных активностей припасаем голубую оправу Gate31 и молочную Eigengrau.
Очки, которые скажут за вас все, — придумал Денис Симачев вместе с Brevno (c визуализацией вашего Dead Inside состояния в виде перемотанных изолентой душек), а для хитрого прищура пригодятся очки-ниточки Rick Owens.
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