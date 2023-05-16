32 пары классных солнцезащитных очков на любой случай: манифест, кинематограф и последствия вечеринки

Скрыться от испепеляющего солнца (или скрыть от других последствия посиделок на террасе с коктейлем) предлагаем с самыми темными моделями: рейверскими с золотым кантом Gucci для тех, кто восемь часов танцевал, деревянные с заостренными углами Brevno — на случай, если хотите быть кошечкой в любой ситуации, и тотал-блэк Gresso, если так и не привыкли вставать в семь, чтобы отводить ребенка в школу.