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32 пары классных солнцезащитных очков на любой случай: манифест, кинематограф и последствия вечеринки

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Даже не знаем, за что больше любим солнце: за бархатный загар и похорошевший Петербург или за возможность носить солнечные очки везде и всюду. Собрали именно такие — которые не захочется снимать никогда. 

Gucci, ДЛТ, 55 440 руб.

Kaleos, ДЛТ, 27 000 руб.

Balenciaga, ДЛТ, 39 400 руб.

GRESSO, 18 400 руб.

BREVNO, 30 000 руб.

GRESSO, 18 400 руб.

P.Y.E., 14 500 руб.

BREVNO, 30 000 руб.

RETROSUPERFUTURE, 18 900 руб.

Courreges, 49 990 руб.

Скрыться от испепеляющего солнца (или скрыть от других последствия посиделок на террасе с коктейлем) предлагаем с самыми темными моделями: рейверскими с золотым кантом Gucci для тех, кто восемь часов танцевал, деревянные с заостренными углами Brevno — на случай, если хотите быть кошечкой в любой ситуации, и тотал-блэк Gresso, если так и не привыкли вставать в семь, чтобы отводить ребенка в школу. 

P.Y.E., 9 200 руб.

CULTURA, 8 999 руб.

RADIUS 58, 8 900 руб.

RADIUS 58, 9 200 руб.

Eigengrau, 15 590 руб.

GATE31, 6 890 руб.

Love Republic, 2 299 руб. 

RADIUS 58, 9 200 руб. 

AVGVST, 12 900 руб.

Befree, 699 руб. 

Тренд сезона и наш фаворит — желтые линзы Radius58 в духе фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а еще очки-маска с зеркальным эффектом Befree для настоящих фэшиониста. Для похода на ярмарку современного искусства берем интеллектуальные очки на цепочке Avgvst, а для дневных активностей припасаем голубую оправу Gate31 и молочную Eigengrau. 

Balmain, ДЛТ, 255 000 руб.

Akoni, ДЛТ, 99 500 руб.

GRESSO, 19 500 руб.

Rick Owens, 46 390 руб.

Jimmy Choo, СТОКМАНН, 46 190 руб.

GRESSO, 18 400 руб.

Marc Jacobs, СТОКМАНН, 29 290 руб.

P.Y.E., 9 200 руб.

CULTURA, 8 999 руб.

BREVNO, 30 000 руб.

SHU, 6 990 руб.

RADIUS 58, 9 200 руб.

Очки, которые скажут за вас все, — придумал Денис Симачев вместе с Brevno (c визуализацией вашего Dead Inside состояния в виде перемотанных изолентой душек), а для хитрого прищура пригодятся очки-ниточки Rick Owens. 

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