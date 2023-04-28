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Вещи

Они прикалываются! Броши снова в моде

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Броши — тренд показов, стритстайла и наших сердец! Пришло время расчехлять бабушкину шкатулку и достать ту самую запылившуюся булавку! А пока вы ищете, мы собрали для вас актуальные модели.

Pasquale Bruni, Mercury, 808 500 руб.

Utopia, Mercury, 572 000 руб.

Messika, ДЛТ, 726 000 руб.

Liza Borzaya, цена по запросу.

Liza Borzaya, 1 186 700 руб.

lgiz F, цена по запросу.

Alrosa Diamonds, 120 300 руб.

 AXENOFF, 90 000 руб.

Русские Самоцветы, All Time, 213 960 руб.

Запасаемся акцентными брошами уже сейчас и не переживаем — они не потеряют актуальности еще очень долго. Носим их как душе угодно: по одиночке или сетами (никаких правил, только фантазия). Цветем и пахнем вместе с объемистыми цвето-брошами FLOWER ME, а к вечеру прикрепляем поближе к сердцу брошь-штопор AMARIN Jewelry – она все скажет за вас.

Архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, 36 540 руб.

Архивы пресс-служб

Maximilian Silver Label, Poison Drop, 31 250 руб.

Архивы пресс-служб

FLOWER ME, 11 600 руб.

Архивы пресс-служб

Vertigo, 18 000 руб.

Архивы пресс-служб

AMARIN Jewelry, Poison Drop, 34 800 руб.

Архивы пресс-служб

TOUS, 20 400 руб.

Архивы пресс-служб

Vika Gazinskaya, ДЛТ, 12 500 руб.

Архивы пресс-служб

Malina by Андерсен, СТОКМАНН, 690 руб.

Архивы пресс-служб

Alisa Letsius, 47 Store, 12 000 руб.

Архивы пресс-служб

MILK United, 47 Store, 6 250 руб.

Архивы пресс-служб

Avgvst, 9 800 руб.

Архивы пресс-служб

Сaviar Jewellery, 7 900 руб. 

Архивы пресс-служб

Fjord, 12 400 руб.

Архивы пресс-служб

Vera Naumova, Dafna, 3 500 руб.

Мастхэв для скучных планктонных костюмов  — брошь с цепочками Сaviar Jewellery или капля Fjord. А для любителей Пикассо и Матисса (одновременно!) предлагаем апокалиптичный вариант от Alisa Letsius.

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