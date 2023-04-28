Они прикалываются! Броши снова в моде

Запасаемся акцентными брошами уже сейчас и не переживаем — они не потеряют актуальности еще очень долго. Носим их как душе угодно: по одиночке или сетами (никаких правил, только фантазия). Цветем и пахнем вместе с объемистыми цвето-брошами FLOWER ME, а к вечеру прикрепляем поближе к сердцу брошь-штопор AMARIN Jewelry – она все скажет за вас.