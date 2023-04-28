Они прикалываются! Броши снова в моде

Броши — тренд показов, стритстайла и наших сердец! Пришло время расчехлять бабушкину шкатулку и достать ту самую запылившуюся булавку! А пока вы ищете, мы собрали для вас актуальные модели.
Запасаемся акцентными брошами уже сейчас и не переживаем — они не потеряют актуальности еще очень долго. Носим их как душе угодно: по одиночке или сетами (никаких правил, только фантазия). Цветем и пахнем вместе с объемистыми цвето-брошами FLOWER ME, а к вечеру прикрепляем поближе к сердцу брошь-штопор AMARIN Jewelry – она все скажет за вас.
Мастхэв для скучных планктонных костюмов — брошь с цепочками Сaviar Jewellery или капля Fjord. А для любителей Пикассо и Матисса (одновременно!) предлагаем апокалиптичный вариант от Alisa Letsius.
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