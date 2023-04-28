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Нелли Недре объявила о закрытии NNEDRE

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Петербургский бренд NNEDRE – все.  Вещи марки можно купить на сайте до конца мая.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Более 10 лет NNEDRE исправно снабжал нас базовыми моделями в эстетике минимализма, а в производстве придерживался экологического подхода. Теперь Нелли Недре, основательница бренда, приняла решение закрыть марку и сменить сферу деятельности. Но есть и хорошая новость: вещи (мужские, женские и детские) марки будут доступны на сайте до конца мая со скидками 50-70%.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Финальный лукбук, отснятый Ксенией Заболотных в турецком Каше, — красивое прощание Нелли с клиентами, сотрудниками и друзьями марки.

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