Мета-вселенная, Алеся Кафельникова и старый печатный глянец: бренд Maag показал свою первую коллекцию

Если зайти на официальный сайт нового бренда, нас сразу же встретит ролик, где дефилируют виртуальные модели. На них полупрозрачные и принтованные наряды, платья с рукавами и юбки с узорами.
«Maag приглашает в уникальное путешествие из реальности в метавселенную. Представляем новую коллекцию для женщин, мужчин и детей. Вдохновленная уникальностью каждой личности, она стирает границы между мирами», — пишут на сайте. Лицами первой рекламы коллекции стали дочь знаменитого теннисиста Алеся Кафельникова и московская модель Маша Кейдж.
Мужская одежда представлена двумя коллекциями Urban Drive и Metaverse, последняя, кстати, продемонстрирована в виде NFT.
Ранее о том, что Магазины Zara с новым названием Maag массово откроются в России к началу лета, рассказал член президиума РСТЦ Дмитрий Томилин
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