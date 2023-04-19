Золотые, лаковые и зайцеголовые: собрали ремни, которые не стыдно затянуть

Если бы нам предложили выбрать один аксессуар на все времена, мы бы выбрали ремень. К тому же, акцентный вариант (а лучше парочка) – это еще и тренд, что доказывают Alaia, Blumarine и Louis Vuitton. Собрали самые классные, которые будем носить этой весной.
Для действительно акцентной талии (или бедер!) есть сразу несколько вариантов: золотой пояс по фэшну MiuMiu, зайцеголовая пряжка российской (да, мужской, но нам тоже надо) марки Chernim Cherno и красный стеганый пояс-вопрос петербургского бренда Ola Ola. Утилитарные (и функциональные!) ремни тоже имеются: вечная классика The Row, идеальный молочный Ushatava и белоснежный Bladinini.
Первым делом присматриваемся к эластичному черному крюку Malloni, которым подпоясываем широкоплечий жакет с тельняшкой, и к неоновой стропе Sintezia, чтобы выгодно разбавить свой готический гардероб. Повязываем красный кушак для пущей сексуальности, а чтобы напомнить всем что вы, вообще-то, кошечка, берем леопардовый.
Мужские талии тоже нуждаются в выделении (и фиксации брюк), а помощники в этом — безупречный коричневый Saint Laurent с фурнитурой с патиной, осознанно пострадавший Reptile's House и сдержанный синий Loro Piana. Если вы ваши вкусы специфичны, а вес нестабилен то вам подойдет плетеный Bugatti, который не имеет размера, а значит будет с вами в любой ситуации.
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