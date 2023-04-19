Золотые, лаковые и зайцеголовые: собрали ремни, которые не стыдно затянуть

Мужские талии тоже нуждаются в выделении (и фиксации брюк), а помощники в этом — безупречный коричневый Saint Laurent с фурнитурой с патиной, осознанно пострадавший Reptile's House и сдержанный синий Loro Piana. Если вы ваши вкусы специфичны, а вес нестабилен то вам подойдет плетеный Bugatti, который не имеет размера, а значит будет с вами в любой ситуации.