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Вещи

Золотые, лаковые и зайцеголовые: собрали ремни, которые не стыдно затянуть

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Если бы нам предложили выбрать один аксессуар на все времена, мы бы выбрали ремень. К тому же, акцентный вариант (а лучше парочка) – это еще и тренд, что доказывают Alaia, Blumarine и Louis Vuitton. Собрали самые классные, которые будем носить этой весной. 

Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 52 000 руб.

Архивы пресс-служб

The Row, ДЛТ, 63 300 руб.

Архивы пресс-служб

Valentino, ДЛТ, 44 950 руб.

Архивы пресс-служб

Dorothee Schumacher, Кенгуру, 18 999 руб.

Архивы пресс-служб

Ferragamo, 49 000 руб.

Архивы пресс-служб

Peserico, Кашемир и Шелк, 16 440 руб.

Архивы пресс-служб

Baldinini, NO ONE, 24 990 руб.

Архивы пресс-служб

MALLONI, Golden Line, 18 000 руб.

Для действительно акцентной талии (или бедер!) есть сразу несколько вариантов: золотой пояс по фэшну MiuMiu, зайцеголовая пряжка российской (да, мужской, но нам тоже надо) марки Chernim Cherno и красный стеганый пояс-вопрос петербургского бренда Ola Ola. Утилитарные (и функциональные!) ремни тоже имеются: вечная классика The Row, идеальный молочный Ushatava и белоснежный Bladinini.

Архивы пресс-служб

Chernim Cherno, 6 210 руб.

Архивы пресс-служб

USHATÁVA, 7 500 руб.

Архивы пресс-служб

OLA OLA, 6 000 руб.

Архивы пресс-служб

Charuel, 4 990 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 5 480 руб.

Архивы пресс-служб

2MOOD, 3 490 руб.

Архивы пресс-служб

Sorelle, 12 000 руб.

Архивы пресс-служб

Karl Lagerfeld, СТОКМАНН, 8 890 руб.

Архивы пресс-служб

Эконика, 5 990 руб.

Архивы пресс-служб

Charuel, 4 990 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 1 799 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 7 290 руб.

Архивы пресс-служб

Sintezia, 2 900 руб.

Архивы пресс-служб

ECCO, 4 990 руб.

Архивы пресс-служб

Namelazz, 6 990 руб.

Архивы пресс-служб

YOU WANNA, 2 300 руб.

Архивы пресс-служб

Emka, 1390 руб.

Архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, 1799 руб.

Первым делом присматриваемся к эластичному черному крюку Malloni, которым подпоясываем широкоплечий жакет с тельняшкой, и к неоновой стропе Sintezia, чтобы выгодно разбавить свой готический гардероб. Повязываем красный кушак для пущей сексуальности, а чтобы напомнить всем что вы, вообще-то, кошечка, берем леопардовый. 

Архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, 48 200 руб.

Архивы пресс-служб

Loro Piana, ДЛТ, 59 950 руб.

Архивы пресс-служб

Reptile's House, NO ONE, 17 990 руб.

Архивы пресс-служб

Boggi Milano, 9 450 руб.

Архивы пресс-служб

Esprit Casual, СТОКМАНН, 4 590 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 5 980 руб.

Архивы пресс-служб

Bugatti, СТОКМАНН, 3 990 руб.

Мужские талии тоже нуждаются в выделении (и фиксации брюк), а помощники в этом — безупречный коричневый Saint Laurent с фурнитурой с патиной, осознанно пострадавший Reptile's House и сдержанный синий Loro Piana. Если вы ваши вкусы специфичны, а вес нестабилен то вам подойдет плетеный Bugatti, который не имеет размера, а значит будет с вами в любой ситуации. 

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