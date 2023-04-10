Из кожи вон и обратно! Рассказываем о главном материале сезона (вернее, двух)

Самый востребованный материал по итогам показов FW23 – кожа. Толстая и тонкая, потертая и лакированная, молочно-белая и глубоко фиолетовая: из нее шьют мотокуртки, бомберы, тренчи и косухи, а также платья, юбки, брюки и корсеты. Запасаемся уже сейчас, так как к следующему сезону тренд только наберет обороты.