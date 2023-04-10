Из кожи вон и обратно! Рассказываем о главном материале сезона (вернее, двух)

Самый востребованный материал по итогам показов FW23 – кожа. Толстая и тонкая, потертая и лакированная, молочно-белая и глубоко фиолетовая: из нее шьют мотокуртки, бомберы, тренчи и косухи, а также платья, юбки, брюки и корсеты. Запасаемся уже сейчас, так как к следующему сезону тренд только наберет обороты.
Кожа – ответ на все актуальные фэшн-запросы. Тихая роскошь? Негромкий кожаный тренч (скажем, Alexander McQqueen). Байк-шик? Контрастная мотокуртка (Jil Sander) или косуха-кейп (Courreges). Косая сажень в плечах? Пальто с меховым принтом Balenciaga. Алый? Краснокожий плащ лаке Dolce&Gabbana. Готкор? Платья Ann Demeulemeester и Altein.
Локальный кожпром тоже не спит. Мотокуртки и нежные косухи омлетного оттенка есть у петербургской марки Bats, тренчи имеются у Izeta, за платьями отправляемся к юным маркам Rooth и Veche, качественные потертости обнаружились у Purpur и Yuliawave. Идеальный эко-кожаный готкор производят в Sorelle.
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