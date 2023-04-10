18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Из кожи вон и обратно! Рассказываем о главном материале сезона (вернее, двух)

Поделиться:

Самый востребованный материал по итогам показов FW23 – кожа. Толстая и тонкая, потертая и лакированная, молочно-белая и глубоко фиолетовая: из нее шьют мотокуртки, бомберы, тренчи и косухи, а также платья, юбки, брюки и корсеты. Запасаемся уже сейчас, так как к следующему сезону тренд только наберет обороты. 

Архивы пресс-служб

Jil Sander

Архивы пресс-служб

Acne Studios

Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana

Архивы пресс-служб

Courreges

Архивы пресс-служб

Alexander McQueen

Архивы пресс-служб

A.W.A.K.E. MODE

Архивы пресс-служб

Ann Demeulemeester

 

Архивы пресс-служб

Balenciaga

Архивы пресс-служб

Atlein

Кожа – ответ на все актуальные фэшн-запросы. Тихая роскошь? Негромкий кожаный тренч (скажем, Alexander McQqueen). Байк-шик? Контрастная мотокуртка (Jil Sander) или косуха-кейп (Courreges). Косая сажень в плечах? Пальто с меховым принтом Balenciaga. Алый? Краснокожий плащ лаке Dolce&Gabbana. Готкор? Платья Ann Demeulemeester и Altein.

Архивы пресс-служб

Bats, 119 000 руб.

Архивы пресс-служб

Sorelle, 35 000 руб.

Архивы пресс-служб

Purpur, 72 000 руб.

Архивы пресс-служб

Bats, 117 000 руб.

Архивы пресс-служб

IZETA, 127 000 руб.

Архивы пресс-служб

Lina Gasanova, 158 500 руб.

Архивы пресс-служб

Sorelle, 23 000 руб.

Архивы пресс-служб

YULIAWAVE, 130 000 руб.

Архивы пресс-служб

ROOTH, 45 000 руб.

Архивы пресс-служб

Véche, 40 000 руб.

Архивы пресс-служб

IZETA, 247 000 руб.

Локальный кожпром тоже не спит. Мотокуртки и нежные косухи омлетного оттенка есть у петербургской марки Bats, тренчи имеются у Izeta, за платьями отправляемся к юным маркам Rooth и Veche, качественные потертости обнаружились у Purpur и Yuliawave. Идеальный эко-кожаный готкор производят в Sorelle.

Тренч 12 STOREEZ, 24 980 руб., футболка Lime, 1 599 руб., юбка Loro Piana, 436 500 руб., сапоги Эконика, 29 990 руб., сумка ARNY PRAHT, 7 700 руб., серьги Marni, ДЛТ, 36 600 руб., очки Gresso, 18 400 руб.

Пиджак Saint Laurent, ДЛТ, 423 000 руб., брюки Isabel Marant, ДЛТ, 277 500 руб., боди PETRA, 3 900 руб., сумка BY FAR, Au Pont Rouge, 50 900 руб., туфли Miu Miu, ДЛТ, 95 000 руб., серьги Mercury, цена по запросу., кольцо Mercury, цена по запросу.

Пиджак Ralph Lauren, ДЛТ, 284 500 руб., брюки Ralph Lauren, ДЛТ, 250 550 руб., очки P.Y.E., 14 500 руб., сумка Frenzlauer, ДЛТ, 47 250 руб., кроссовки New Balance, 22 990 руб.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: