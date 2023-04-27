Чехлы на обувь, винил и неон: наша подборка против грозы в начале мая

Леопардовый винил Ola Ola, неон Krakatau и кобальтовый SHU: плащ-дождевик в гардеробе петербуржца не фэшн-прихоть, а способ сосуществования с городом. С такими вариантами от локальных марок мы не можем ограничиться одним практичным вариантом – потребуется целая сезонная капсула. Любимых сочетаний два: с джинсами, рубашкой и туфлями на каблуке-рюмочке (тихая роскошь ненастья), или с мини юбкой для максимально романтичного образа (что может быть кинематографичнее дождя?).