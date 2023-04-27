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Вещи

Чехлы на обувь, винил и неон: наша подборка против грозы в начале мая

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Мы знали, что этот день настанет: в Петербурге обещают дожди! Радуемся привычному состоянию города и выбираем классные непромокаемые плащи, панамы и сапоги. 

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 207 500 руб.

Архивы пресс-служб

Moncler, Кенгуру, 63 000 руб.

Архивы пресс-служб

Baldinini, NO ONE, 76 490 руб.

Архивы пресс-служб

Krakatau, 9 990 руб.

Архивы пресс-служб

OLA OLA, 23 985 руб.

Архивы пресс-служб

SHU, 13 990 руб.

Архивы пресс-служб

GEOX, 22 990 руб.

Архивы пресс-служб

Уста к Устам, 16 800 руб.

Архивы пресс-служб

modi, 1 299 руб.

Леопардовый винил Ola Ola, неон Krakatau и кобальтовый SHU: плащ-дождевик в гардеробе петербуржца не фэшн-прихоть, а способ сосуществования с городом. С такими вариантами от локальных марок мы не можем ограничиться одним практичным вариантом – потребуется целая сезонная капсула. Любимых сочетаний два: с джинсами, рубашкой и туфлями на каблуке-рюмочке (тихая роскошь ненастья), или с мини юбкой для максимально романтичного образа (что может быть кинематографичнее дождя?). 

Архивы пресс-служб

Y-3, ДЛТ, 22 050 руб.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 44 200 руб.

Архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, 68 200 руб.

Архивы пресс-служб

Ferragamo, 59 000 руб.

Архивы пресс-служб

Yves Salomon, Кенгуру, 12 599 руб.

Архивы пресс-служб

COCOSHNICK, 19 500 руб.

Архивы пресс-служб

OLA OLA, 8 500 руб.

Архивы пресс-служб

Зонт Radical Chic, 10 900 руб.

Архивы пресс-служб

Twist, СТОКМАНН, 2 090 руб.

Архивы пресс-служб

Ferre Milano, No ONE, 8 690 руб.

Архивы пресс-служб

Camper, Bootwood, 18 900 руб. 

Архивы пресс-служб

Hatparad, СТОКМАНН, 7 990 руб.

Архивы пресс-служб

Moschino, Кенгуру, 8 499 руб. 

Архивы пресс-служб

Эконика, 7 990 руб.

Архивы пресс-служб

NUSELF, 8 900 руб.

Архивы пресс-служб

Зонт FINN FLARE, 1 499 руб.

Архивы пресс-служб

modi, 299 руб.

Непромокаемый тотал-лук собираем с уже иконическими сапогами Bottega Veneta и виниловым беретом Hatparad (нашелся в Стокманне). Для тотальной защиты берем зонт: классные есть у Moschino (Кенгуру), Ferre Milano (No One) и Radical Chic. А чтобы ваши бархатные тяги, покрадули и просто новые белые кеды не пострадали, нашли главный аксессуар — чехлы на обувь Modi.

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