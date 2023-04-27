Чехлы на обувь, винил и неон: наша подборка против грозы в начале мая

Мы знали, что этот день настанет: в Петербурге обещают дожди! Радуемся привычному состоянию города и выбираем классные непромокаемые плащи, панамы и сапоги.
Леопардовый винил Ola Ola, неон Krakatau и кобальтовый SHU: плащ-дождевик в гардеробе петербуржца не фэшн-прихоть, а способ сосуществования с городом. С такими вариантами от локальных марок мы не можем ограничиться одним практичным вариантом – потребуется целая сезонная капсула. Любимых сочетаний два: с джинсами, рубашкой и туфлями на каблуке-рюмочке (тихая роскошь ненастья), или с мини юбкой для максимально романтичного образа (что может быть кинематографичнее дождя?).
Непромокаемый тотал-лук собираем с уже иконическими сапогами Bottega Veneta и виниловым беретом Hatparad (нашелся в Стокманне). Для тотальной защиты берем зонт: классные есть у Moschino (Кенгуру), Ferre Milano (No One) и Radical Chic. А чтобы ваши бархатные тяги, покрадули и просто новые белые кеды не пострадали, нашли главный аксессуар — чехлы на обувь Modi.
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