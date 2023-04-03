Змеиный плащ, джинсовые корсеты, никербокеры и другие модные необходимости апреля

Говорят, уверенный «плюс» стоит ждать уже на днях, а значит пришло время обновлений. В этом сезоне планируем закупиться змеиным принтом, корсетами и нарядными сумками. Рассказываем, на что еще обратить внимание.
Деним (важный тренд) и сексуальность (тоже дело) нашли баланс в коллекции корсетов петербургского бренда La Divine. Стилизуем с джинсами бойфренда для образов в духе двухтысячных и с брючным костюмом шоколадного оттенка, чтобы подчеркнуть наш сильный характер.
Тосканские ремесленники создали розовое вечное для бренда Furla: сумку-трапецию из телячьей кожи с широким плечевым ремнем. Уже видим ее верной спутницей всех наших весенних луков: от серого выстиранного тотал-денима до леопардового платья-трубы.
У House of Leo случилась долгожданная весенняя капсула – Stop Making Sense (нечего и начинать). Мягкие блейзеры и укороченные брюки «никербокеры» — некогда выбор целого поколения лиги плюща. Пиджаки прямого кроя и монохромная клетка — предпочтения молодой профессуры. Все модели выполнены из английской шерсти и премиального хлопка, садятся как родные и смотрятся как влитые.
Пока все достают свои плащи (не за горами тренч-апокалипсис!), будьте оригинальными — берите актуальную минималистичную куртку DIEGO M. Будем сочетать ее с мильфлёр-платьями, чтобы окружающие знали, кто тут главный цветочек.
Мини-сумки Geox Liliane так и просятся в кадр светской хроники или хотя бы в пост в соцсетях! Если отправляетесь в галерею NFTMASTERS, сочетайте сумку с ручкой-цепочкой с красным брючным костюмом, а если планируете гастровечер в одном из ресторанов Марка Лапина, то наш совет — декольтированный топ и джинсы на низкой посадке.
Змеиный принт — научно доказанный тренд! Выбираем униформу из фактурной экокожи (как у 16Arlington и Khaite) в новом дропе петербургского бренда шуб и аксессуаров из cruelty-free меха Only Me. Наш фаворит — зеленый тренч, который всем своим (роскошным!) видом обещает надолго пригреться на вашей груди.
Двубортный жакет — однозначный маст-хэв. В коллекции Pal Zileri нашелся идеальный: статный, холодного голубого оттенка с пуговицами в тон. Стилизуем его с мешковатыми брюками или носим на голое тело по мотивам недель мод.
Гепарды, зебры и стрекозы: анималистичный тренд нашли у петербургского бренда умных купальников Rodasoleil. Небесно-голубой купальник-санскрин с журавлиным принтом заряжен на процветание и здоровый загар.
Весенний шопинг — не блажь, а фэшн-необходимость! Приодеться в платья Desigual, Belucci и укомплектовать быт текстилем 21maison и техникой Smeg можно во время «Сумасшедших дней» в «Стокманн» с 12 по 16 апреля со 100 % кэшбэка на покупки. Из главных хайлайтов — премьеры универмага: Naf Naf, Nike и Lancaster.
Российский бренд феминных нарядов Love Republic запустил линейку Premium. Теперь мы знаем в чем отправимся в путешествие по французской ривьере (или греческим островам) — в платьях из смесового льна и прозрачных блузах из шелка.
У марки URBANTIGER вышла коллекция-коллаб с принтами петербургского художника Максима Саввы, который работает под брендом Nothing serious. В линейку вошли яркие лонгсливы из хлопка с условной корюшкой (она пошла!), славными огнедышащими дракончиками (вы подружитесь!) и разрезами на локтях, а также носки средней длины с не менее креативными принтами.
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