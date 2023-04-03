Змеиный плащ, джинсовые корсеты, никербокеры и другие модные необходимости апреля

Мини-сумки Geox Liliane так и просятся в кадр светской хроники или хотя бы в пост в соцсетях! Если отправляетесь в галерею NFTMASTERS, сочетайте сумку с ручкой-цепочкой с красным брючным костюмом, а если планируете гастровечер в одном из ресторанов Марка Лапина, то наш совет — декольтированный топ и джинсы на низкой посадке.