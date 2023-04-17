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Вещи

Железный занавес! Рассказываем, где брать и как носить вещи с эффектом металлик

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Куем новый гардероб, пока горячо. Металлы всех оттенков – герои большинства показов осень-зима 23/24: купаемся в золоте, серебримся что есть сил и отливаем сами себя в бронзе.

Dries Van Noten

Alexander McQueen

Rick Owens

Alaia

JW Anderson

Ferragamo

Dolce&Gabbana

Начнем с верхней одежды: в осенне-зимней программе высокохудожественное пальто-штрих как у Dries Van Noten, нержавеющая стальная косуха как у JW Anderson или парадный кейп как у Rick Owens. Затем выбираем броню: цельнометаллическое платье-оболочка как у Alexander McQueen или жидкотекучие платья-сплавы как у Ferragamo и Dolce&Gabbana. Главный стайлинг тип: самый нарядный металлик – сверкающие пайетки – миксуем с матовыми фактурами (как у Alaia).

Nikonorova Store, 48 500 руб.

Rosbalet, 23 000 руб.

404 Not Found, 11 760 руб.

12 Storeez, 21 980 руб.

2MOOD, 14 980 руб.

Rooth, 42 000 руб.

Pervert, 35 000 руб.

Sorelle, 7 500 руб.

Gresso, 18 400 руб.

Lime, 6 999 руб.

Mario Berlucci, 8 890 руб.

Пока мировые дизайнеры неспешно приступают к отшиву заказов, у локальных все цветные металлы уже на прилавке. Заботливо собранные тотал луки есть у 12Storeez и Nikonorova Store,  джинсы с металлическим напылением уже выпустили Lime и 2Mood, а туфли-серебряные копытца найдутся в Rosbalet. 

Жакет 12 Storeez, 21 980 руб., джинсы Lime,  4 599 руб., кеды Golden Goose, ДЛТ, 52 500 руб., свитер MONNCASHMERE, 25 980 руб., очки Gresso, 18 400 руб., серьги Poison Drop, 29 400 руб.

Юбка Pervert, 30 000 руб., свитер CO, ДЛТ, 77 100 руб., туфли Neous, ДЛТ, 55 350 руб., сумка Benedetta Bruzziches, ДЛТ, 42 600 руб., ожерелье Кotlo studio, 47 Store, 7 500 руб.

Блузка Jacquemus, ДЛТ, 58 050 руб., HUGO, ДЛТ, 18 700 руб., сумка BY FAR, Au Pont Rouge, 50 900 руб., туфли Sergio Rossi, NO ONE, 53 890 руб., серьги FJORD, 7 400 руб., шляпа Сocoshnick Headdress, 21 000 руб.

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