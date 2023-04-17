Железный занавес! Рассказываем, где брать и как носить вещи с эффектом металлик

Начнем с верхней одежды: в осенне-зимней программе высокохудожественное пальто-штрих как у Dries Van Noten, нержавеющая стальная косуха как у JW Anderson или парадный кейп как у Rick Owens. Затем выбираем броню: цельнометаллическое платье-оболочка как у Alexander McQueen или жидкотекучие платья-сплавы как у Ferragamo и Dolce&Gabbana. Главный стайлинг тип: самый нарядный металлик – сверкающие пайетки – миксуем с матовыми фактурами (как у Alaia).