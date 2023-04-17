Железный занавес! Рассказываем, где брать и как носить вещи с эффектом металлик

Куем новый гардероб, пока горячо. Металлы всех оттенков – герои большинства показов осень-зима 23/24: купаемся в золоте, серебримся что есть сил и отливаем сами себя в бронзе.
Начнем с верхней одежды: в осенне-зимней программе высокохудожественное пальто-штрих как у Dries Van Noten, нержавеющая стальная косуха как у JW Anderson или парадный кейп как у Rick Owens. Затем выбираем броню: цельнометаллическое платье-оболочка как у Alexander McQueen или жидкотекучие платья-сплавы как у Ferragamo и Dolce&Gabbana. Главный стайлинг тип: самый нарядный металлик – сверкающие пайетки – миксуем с матовыми фактурами (как у Alaia).
Пока мировые дизайнеры неспешно приступают к отшиву заказов, у локальных все цветные металлы уже на прилавке. Заботливо собранные тотал луки есть у 12Storeez и Nikonorova Store, джинсы с металлическим напылением уже выпустили Lime и 2Mood, а туфли-серебряные копытца найдутся в Rosbalet.
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