Кулоны-мухоморы, дутые тапочки и еще 8 главных вещей апреля

Главная задача этого апреля — наконец дождаться весну. Собрали предметы, которые помогут пережить томительное ожидание сухого асфальта и теплого солнца.
ДЛТ
Нашли законный способ моментально зарядиться серотонином — круизная коллекция Marni с принтами авторства лондонской художницы Фламинии Веронези, работающей со сказочным и потусторонним, которую креативный дизайнер марки Франческо Риссо пригласил для коллаборации. Теперь каждый может завести (в гардеробе) пленительных русалок, чудо-юдо рыбу-кит и даже котика-циклопа-единорога. Мы уже видели в арт-объектах Marni сестер Олсен, Викторию Бэкхем и Дженнифер Энистон, а теперь собираемся носить сами, потому что тоже хотим в сказку.
YOU
Петербургский бренд бодрых пуховиков, атласных юбок и цветочных платьев YOU запустил коллекцию сумок. В первом дропе есть кросс-боди для прогулок (а ручки-то — вот они!), поясная сумка для техно-танцев и наш фаворит — нюдовый тоут, в который помещается ноутбук (не благодарите).
Street Beat
Дутые тапочки The North Face (и другие хайп- бистские маст- хэвы!) нашли в мультибрендовом стритвир-магазине Street Beat. Будем ходить на мятных (а также лавандовых, желтых и алых) мягких лапках весь сезон.
Lime
Заземляемся в природных оттенках и расслабленных силуэтах из новой базовой коллекции Lime. Уже видим коричневый костюм-двойку из хлопка (тэйлоринг!) в декорациях Летнего сада, а панамку-кроше (с готическим потенциалом) на солнечном комаровском берегу.
GRESSO
В Петербурге на Большой Конюшенной открылся флагманский магазин Gresso, марки сверхлегких (16 г.) и неубиваемых очков из японского титана с производством в России. Редкая локальная медийная личность обходится без Gresso: в очках были неоднократно замечены Федор Бондарчук, Рената Литвинова, Ксения Раппопорт, Дарья Мороз, Кирилл Серебренников, Константин Богомолов, а артистка Юлия Пересильд не расставалась с ними даже в космосе.
Московский универмаг
Вещи Liu Jo были заветной мечтой Лючии и Мии из «Белого лотоса», а в Петербурге они в прямом доступе в Московском универмаге. Марке родом с Капри отлично удается небанальный трикотаж: например, костюм с ярким принтом, который мы будем носить с актуальной платформой и маленькой хобо (и добрым словом вспоминать нулевые).
Coccinelle
Сумка Sole из коллекции Cocсinelle (переводится как «божья коровка»!) вдохновлена обивкой ретроавтомобилей и пятидесятыми. Отправимся с ней на весенние свидания: бархатистая замша, как синоним нежности, и клапан-карман, будто созданный для хранения любовных писем (как завещала Коко Шанель!).
Boggi Milano
Костюм Boggi Milano из технологичной ткани создан, чтобы жить на полную даже в переменчивом петербургском климате: он сделан из инновационного материала B Tech Cotton, который не мнется (удобно путешествовать!) и cочетает в себе уникальные качества хлопка и нейлона, например, эластичность и воздухопроницаемость. Будем носить его с лонгсливами-поло из японского джерси пудрово-нюдовых оттенков (не зря же их гамму недавно расширил Pantone и транслировал каждый второй модный показ), молочными брюками-чиносами и светлыми кедами.
Ola Ola
Новая коллекция бренда Ольги Гинзбург вдохновлена принятием судьбоносных решений. Так на наших любимых моделях бренда появились авторские вышивки с эзотерическими атрибутами: игральными картами (наверняка на мудборде был Немухин), магическими шарами (точно такой есть у редактора) и фишках казино (ставим все).
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