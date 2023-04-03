Кулоны-мухоморы, дутые тапочки и еще 8 главных вещей апреля

Костюм Boggi Milano из технологичной ткани создан, чтобы жить на полную даже в переменчивом петербургском климате: он сделан из инновационного материала B Tech Cotton, который не мнется (удобно путешествовать!) и cочетает в себе уникальные качества хлопка и нейлона, например, эластичность и воздухопроницаемость. Будем носить его с лонгсливами-поло из японского джерси пудрово-нюдовых оттенков (не зря же их гамму недавно расширил Pantone и транслировал каждый второй модный показ), молочными брюками-чиносами и светлыми кедами.