42 лучших плаща этой весны

Объявляем бойкот бежевым тренчам: пока они снова не захватили эфир, мы нашли 42 альтернативных варианта. В мире слишком много других цветов и прекрасных плащей: спасаем мир от сезонного тренч-апокалипсиса!
Солнечный атлас Tom Ford, небесный Sorelle и джинсовая лазурь The Road — в коллекциях дизайнеров распогодилось. Дополнем палитру тропической листвой House of Leo, леопардом Osome2some и зеленой зеброй Autentiments, на выходе получаем (к нейросети не ходи) что-то вроде Анри Руссо: не это ли весенний пейзаж вашей мечты.
Джинсовый тренч незаменим в эпоху total denim, плащи из эко-кожи – кейс для осознанных и влагобоязненных, шелковый – для тихих и роскошных, ну а красный винил как у Only me – для самых горячих.
В мужском гардеробе бежевому тоже не место: особенно, когда в ассортименте глитч-камуфляж (Burberry), нержавеющая сталь (SHU) и гербарий на стероидах (House of Leo).
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