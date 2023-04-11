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Вещи

42 лучших плаща этой весны

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Объявляем бойкот бежевым тренчам: пока они снова не захватили эфир, мы нашли 42 альтернативных варианта. В мире слишком много других цветов и прекрасных плащей: спасаем мир от сезонного тренч-апокалипсиса!

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Tom Ford, ДЛТ, 599 500 руб.

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Giorgio Armani, ДЛТ, 194 000 руб.

Архивы пресс-служб

Zhanna and Anna, Кенгуру, 36 000 руб.

Архивы пресс-служб

Erika Cavallini, Golden Line, 66 300 руб.

Архивы пресс-служб

Peserico, Кашемир и Шелк, 101 606 руб.

Архивы пресс-служб

The Road, Golden Line, 24 900 руб.

Архивы пресс-служб

L'Impermeabile, NO ONE, 73 490 руб.

Архивы пресс-служб

OSOME2SOME, 46 690 руб.

Архивы пресс-служб

ONLY ME, 24 900 руб.

Архивы пресс-служб

OLA OLA, 19 400 руб.

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404 Not Found, Au Pont Rouge, 45 800 руб.

Архивы пресс-служб

Monochrome, 51 000 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 30 290 руб.

Архивы пресс-служб

Sorelle, 38 250 руб.

Солнечный атлас Tom Ford, небесный Sorelle и джинсовая лазурь The Road — в коллекциях дизайнеров распогодилось. Дополнем палитру тропической листвой House of Leo, леопардом Osome2some и зеленой зеброй Autentiments, на выходе получаем (к нейросети не ходи) что-то вроде Анри Руссо: не это ли весенний пейзаж вашей мечты.

Архивы пресс-служб

Lime, 9 999 руб.

Архивы пресс-служб

YOU, 15 600 руб.

Архивы пресс-служб

2MOOD, 19 980 руб.

Архивы пресс-служб

GEOX, 25 990 руб.

Архивы пресс-служб

Only me, 25 900 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 27 980 руб.

Архивы пресс-служб

Charuel, 22 990 руб.

Архивы пресс-служб

Novaya, 15 800 руб.

Архивы пресс-служб

LARNE, 19 500 руб.

Архивы пресс-служб

Saint-Tokyo, 22 300 руб.

Архивы пресс-служб

УСТА К УСТАМ, 14 800 руб.

Архивы пресс-служб

URBANTIGER, 23 000 руб.

Архивы пресс-служб

Sela, 7 299 руб.

Архивы пресс-служб

Autentiments, 12 750 руб.

Архивы пресс-служб

ARNY PRAHT, 15 900 руб.

Джинсовый тренч незаменим в эпоху total denim, плащи из эко-кожи – кейс для осознанных и влагобоязненных, шелковый – для тихих и роскошных, ну а красный винил  как у Only me – для самых горячих.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 184 000 руб.

Архивы пресс-служб

Burberry, ДЛТ, 260 500 руб.

Архивы пресс-служб

Kenzo, ДЛТ, 66 050 руб.

Архивы пресс-служб

Boggi Milano, 35 850 руб.

Архивы пресс-служб

SHU, 13 990 руб.

Архивы пресс-служб

House of Leo, 22 000 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 37 980 руб.

Архивы пресс-служб

House of Leo, 49 000 руб.

Архивы пресс-служб

Gate31, 18 990 руб.

Архивы пресс-служб

Novaya, 26 200 руб.

Архивы пресс-служб

BOSS, СТОКМАНН, 17 740 руб.

Архивы пресс-служб

URBANTIGER, 17 400 руб.

Архивы пресс-служб

D.Molina, СТОКМАНН, 17 490 руб.

В мужском гардеробе бежевому тоже не место: особенно, когда в ассортименте глитч-камуфляж (Burberry), нержавеющая сталь (SHU) и гербарий на стероидах (House of Leo). 

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