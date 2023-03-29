Итальянская компания Geox представила совместную капсульную коллекцию женской обуви и аксессуаров весна-лето 2023 с Юлией Высоцкой

Впереди лето, а значит, скоро наступит время для идеальной, по мнению многих фэшиониста, летней обуви. Эспадрильи и босоножки на ультратонкой подошве можно носить весь день, не уставая. Эспадрильи на джутовой танкетке из тканного текстиля с кожаными деталями, эспадрильи на плоском ходу или босоножки на ультратонкой облегченной подошве в «морскую» полоску — беспроигрышный выбор как для пляжа, так и для летней вечеринки с лимончелло. Изящные ремешки или мягкие текстильные завязки с эффектными кожаными кисточками на концах удобно фиксируют ногу, а дышащие материалы делают эту незаменимой спутницей, где бы вы ни оказались: в ресторане с бокалом просекко, на причале перед морской прогулкой, на пикнике, на мощеных приморских улочках или на старинных площадях. Вот что говорит Юлия Высоцкая о моделях этой коллекции: «Эспадрильи Geox — беспроигрышный вариант, когда нужна удобная обувь из натуральных дышащих материалов. В жарком городе я буду носить их с летящими платьями, платьями-рубашками и юбками из денима».