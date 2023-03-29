Итальянская компания Geox представила совместную капсульную коллекцию женской обуви и аксессуаров весна-лето 2023 с Юлией Высоцкой

Над этой коллекцией дизайнеры Geox работали при непосредственном участии известной телеведущей и актрисы театра и кино. Поэтому капсула вобрала в себя не только итальянский стиль и качество, но и женственность и практичность своего идейного вдохновителя. Дизайнеры Geox ориентировались на то, чтобы их муза и другие ценители бренда могли носить эту обувь по любому случаю: для вечерних выходов или деловых встреч, прогулок по приморскому променаду или путешествий.
Geox & Julia Vysotskaya
Коллекция состоит из двух линий: в одну, вдохновленную стилем Юлии, вошла обувь из замши в двух оттенках: благородном коньячном и модном лавандовом. Вторая, в духе летнего стиля casual, навеяна теплым морским бризом, прогулками на яхте и пикниками на траве. Обе линейки объединяет важный элемент коллекции — сумка кросс-боди из кожи и замши на текстильном ремне. Она отлично сочетается с любой парой из капсулы, впрочем и сама может быть самостоятельным акцентом практически в любом образе. Каждая модель обуви, а также сумка, украшены шармом золотого цвета с фирменным паттерном, созданным специально для коллаборации. Капсула Geox & Julia Vysotskaya выпущена ограниченным тиражом эксклюзивно для российского рынка.
Коньяк и лаванда: смешать, но не взбалтывать
Босоножки на каблуках Geox New Eraklia — это удобный каблук 9 см, подчеркивающий линию ноги, мягкая замша, благородные цвета. Все это делает Geox New Eraklia идеально подходящими как для ежедневных официальных встреч, так и для особых случаев. Модель в лавандовом цвете застегивается на щиколотке изящным тонким ремешком, оборачивающимся вокруг ноги два раза. У вариации в коньячном оттенке вместо ремешка — шелковый платок с морским мотивом. При производстве коллекции Geox & Julia Vysotskaya использовались традиционные технологические решения Geox. Поэтому эта модель обладает дышащими, амортизирующими и водоотталкивающими свойствами.
Замшевые сникеры SphericaTM в двух цветах — находка не только для поклонников этой серии, но и для тех, кто не привык выбирать между стилем и комфортом. За летящую походку в этой модели отвечает запатентованная технология SphericaTM: это особая конструкция подошвы с интегрированными в нее амортизирующими подушечками Zero Shock Pads, которые гарантируют отсутствие усталости в ногах в течение всего дня. В кроссовках предусмотрены альтернативные шнурки: можно выбрать между объемными текстильными или широкими шелковыми с коричнево-фиолетовым принтом.
Лоферы Geox Palmaria вдохновлены стилем знаменитостей ХХ века. Еще леди Диана и Грейс Келли были любительницами этой обуви. Сегодня Юлия Высоцкая, также большая поклонница лоферов, рекомендует носить их с закатанными джинсами, укороченными чиносами и брюками палаццо. Удобные и женственные лофферы никогда не пропадают с модных радаров, и в капсуле Geox & Julia Vysotskaya получили новую интерпретацию. Мягкая замша, дышащая подошва, изысканная фурнитура — тут даже самые ярые сникерхеды задумаются об измене.
Полосатый рейс
Впереди лето, а значит, скоро наступит время для идеальной, по мнению многих фэшиониста, летней обуви. Эспадрильи и босоножки на ультратонкой подошве можно носить весь день, не уставая. Эспадрильи на джутовой танкетке из тканного текстиля с кожаными деталями, эспадрильи на плоском ходу или босоножки на ультратонкой облегченной подошве в «морскую» полоску — беспроигрышный выбор как для пляжа, так и для летней вечеринки с лимончелло. Изящные ремешки или мягкие текстильные завязки с эффектными кожаными кисточками на концах удобно фиксируют ногу, а дышащие материалы делают эту незаменимой спутницей, где бы вы ни оказались: в ресторане с бокалом просекко, на причале перед морской прогулкой, на пикнике, на мощеных приморских улочках или на старинных площадях. Вот что говорит Юлия Высоцкая о моделях этой коллекции: «Эспадрильи Geox — беспроигрышный вариант, когда нужна удобная обувь из натуральных дышащих материалов. В жарком городе я буду носить их с летящими платьями, платьями-рубашками и юбками из денима».
Пальмария белиссима
Может ли сумка преобразить весь образ? «Может!», — отвечает Юлия. Именно поэтому в коллекцию вошла модель Geox Palmaria Bag, название которой отсылает к живописному острову в Лигурийском море. С таким аксессуаром даже такие простые аутфиты, как джинсы с футболкой или леггинсы с толстовкой после занятий йогой превратятся в выразительные. Кросс-боди Geox Palmaria — это трендовая вешь, которая сочетает в себе кожу и замшу в светло-коричневом цвете и текстильный широкий ремень. В комплект входит шелковый платок с подходящим по цвету принтом, который создатели коллекции советуют носить на ремне. Также можно использовать ленту как украшение на руке или как элегантную бандану.
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