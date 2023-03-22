Ура! Открылся новый Pif Paf Supershop 2.0

Pif paf supershop 2.0 переехал: теперь за архивными сумками Miu Miu и платьями Dries Van Noten охотятся на набережной канала Грибоедова, 41. Официальное открытие намечено на 1 апреля, но вам все продадут уже сейчас (не благодарите).