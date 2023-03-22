Ура! Открылся новый Pif Paf Supershop 2.0

Pif paf supershop 2.0 переехал: теперь за архивными сумками Miu Miu и платьями Dries Van Noten охотятся на набережной канала Грибоедова, 41. Официальное открытие намечено на 1 апреля, но вам все продадут уже сейчас (не благодарите).
Интерьер – продукт колаборации с проектом «Новые городские художники», кураторы – Стас Багс и Евгений Штиль. Обьединение привлекает творцов с ментальными особенностями личности. Автор настенных росписей – художница ZOIKA. Пространство мыслилось как инсталляция - портал, полностью покрытый текстом. Всю графику она создавала по наитию, по мотивам просмотра архивов супершопа, включающих в себя коллекционные журналы (угадайте, какие).
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