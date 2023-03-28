Поднимаемся над обстоятельствами в обуви на платформе. Вот 23 идеальные пары

В этом сезоне обувь на платформе мы видели у всех от Fendi до Dries Van Noten, а теперь хотим увидеть и в своем гардеробе. Нашли классные варианты у мировых и локальных брендов, которые планируем носить сами.
Главный мастхэв (не побоимся этого слова!) — обувь на платформе Naked Wolfe, которую носят все: от Кардашьян до знаменитых тиктокеров. Следующие на очереди — пары 3JUIN в лаймовом оттенке (есть в мультибренде Golden Line) и нюдовые Jil Sander на каблуке-булочке.
Наши тоже держат марку: красные лаковые туфли нашлись у московского бренда Lalou, а ботинки на массивной платформе присмотрели у петербургского Sintezia. Если компромиссы — не ваше, то сразу два обувных тренда соединила «Эконика»: Мэри Джейн на платформе — однозначная модная необходимость!
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