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Вещи

Поднимаемся над обстоятельствами в обуви на платформе. Вот 23 идеальные пары

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В этом сезоне обувь на платформе мы видели у всех от Fendi до Dries Van Noten, а теперь хотим увидеть и в своем гардеробе. Нашли классные варианты у мировых и локальных брендов, которые планируем носить сами. 

Архивы пресс-служб

Naked Wolfe, Цум, 36 950 руб.

Архивы пресс-служб

The Row, ЦУМ, 179 000 руб.

Архивы пресс-служб

Jil Sander, ЦУМ, 65 800 руб.

Архивы пресс-служб

Ferragamo, 115 000 руб.

Архивы пресс-служб

Marsell, No ONE, 75 490 руб.

Архивы пресс-служб

3JUIN, Golden Line, 51 000 руб.

Архивы пресс-служб

Viс Matie, No ONE, 17 240 руб.

Архивы пресс-служб

ASH, Golden Line, 18 100 руб.

Архивы пресс-служб

Stuart Weitzman, Au Pont Rouge, 44 730 руб.

Архивы пресс-служб

Barracuda, No ONE, 36 990 руб.

Архивы пресс-служб

Furla, СТОКМАНН, 29 500 руб.

Архивы пресс-служб

RBRSL, No ONE, 20 740 руб.

Главный мастхэв (не побоимся этого слова!) — обувь на платформе Naked Wolfe, которую носят все: от Кардашьян до знаменитых тиктокеров. Следующие на очереди — пары 3JUIN в лаймовом оттенке (есть в мультибренде Golden Line) и нюдовые Jil Sander на каблуке-булочке.

Архивы пресс-служб

Lalou, 10 900 руб.

Архивы пресс-служб

Эконика, 14 990 руб.

Архивы пресс-служб

Sintezia, 12 900 руб.

Архивы пресс-служб

Morelli, Кенгуру, 14 999 руб.

Архивы пресс-служб

YOU, 14 500 руб.

Архивы пресс-служб

Morelli, Кенгуру, 7 499 руб.

Архивы пресс-служб

ECCO, 12 999 руб.

Архивы пресс-служб

MYSA, СТОКМАНН, 5 990 руб.

Архивы пресс-служб

Geox

Архивы пресс-служб

Mario Berluchi, 13 990 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 6 999 руб.

Наши тоже держат марку: красные лаковые туфли нашлись у московского бренда Lalou, а ботинки на массивной платформе присмотрели у петербургского Sintezia. Если компромиссы — не ваше, то сразу два обувных тренда соединила «Эконика»: Мэри Джейн на платформе — однозначная модная необходимость!

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