18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Выбрали главные тренды сезона осень-зима 2023/2024

Поделиться:

Подводим итоги прошедших недель моды и выявляем осенне-зимние закономерности. Вооруженные этим знанием, тренды, как сани, готовим летом: планируем изощренные логистические квесты или закупаем красное, металлик и котиков на месте по акции (впереди пара распродаж).

Красный

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Christopher Kane

Архивы пресс-служб

Alexander McQueen

Архивы пресс-служб

David Koma

Архивы пресс-служб

Fendi

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Архивы пресс-служб

Valentino

Архивы пресс-служб

Nensi Dojaka

Всем нам придется за это краснеть: алый – главный цвет осенне-зимнего сезона. Выбор у нас такой: пунцоветь в главном краснокожем костюме сезона Prada или рдеть в лакированной юбке Christopher Kane. Заливаться краской в платьях Bottega Veneta и Alexander McQueen с научно-фантастическим уклоном или багроветь в дофаминовых пайетках, стразах и перьях David Koma. Стайлинг типс: носим красный в тотал луках, либо миксуем его с серым (Christopher Kane), черным (Valentino) и розовым (Prada и Fendi).

Металлик

Архивы пресс-служб

Alexander McQueen

Архивы пресс-служб

Valentino

Архивы пресс-служб

Rick Owens

 

Архивы пресс-служб

16Arlington

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Архивы пресс-служб

Ferragamo

Архивы пресс-служб

Blumarine

 

У вашего гардероба выраженный железодефицит? Только не в следующем сезоне. Выбираем броню: цельнометаллическое платье-оболочка как у Alexander McQueen или жидкотекучие платья-сплавы как у Ferragamo и Blumarine.  Самый нарядный металлик (сверкающие пайетки) миксуем с офисным шиком как Valentino (русалочья юбка с галстуком) и Miu Miu (парадные золотые трусы с телесными колготками), а также пускаем на праздничные ватники как Rick Owens.

Гигантские украшения

Архивы пресс-служб

Coperni

Архивы пресс-служб

Alexander McQueen

Архивы пресс-служб

Michael Kors Collection

Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Архивы пресс-служб

Courrèges

Архивы пресс-служб

Giambattista Valli

Архивы пресс-служб

Y/Project

Архивы пресс-служб

Off-White

Увесистая брошь-щипок Coperni по мотивам эмодзи – символ общего тренда. В ассортименте серьги-гиганты, исполинские колье и грандиозные броши: с оттенком сюрреализма (устрицы Schiaparelli в натуральную величину и те же щипки Coperni), природные мотивы (орхидея-тяжеловес Alexander McQueen и слэб во всю грудь Michael Kors) и чистая геометрия (круги размером с блюдце Courrèges и локаторы Off-White).

Кожа

Архивы пресс-служб

Alexander McQueen

Архивы пресс-служб

Balenciaga

Архивы пресс-служб

Balmain

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Архивы пресс-служб

Chloé

Архивы пресс-служб

Coperni

Архивы пресс-служб

Fendi

Архивы пресс-служб

Ferragamo

Кожа – главный материал: натуральная и искусственная, матовая и лакированная, грубая и тончайшей выделки. Кожу драпируют (Alexander McQueen), плиссируют (Balenciaga и Fendi), фигурно вырезают (Coperni) и художественно тиснят (Bottega Veneta). Помимо мотокурток из нее шьют платья, юбки, брюки и даже юбкобрюки (Fendi). Спонсором тренда является Мэтью Блази из Bottega Veneta, который уже второй сезон виртуозно шьет из кожи майки и джинсы (но зачем?), а теперь и целые шубы (тот же вопрос).

Офис шик

Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Архивы пресс-служб

Alexander McQueen

Архивы пресс-служб

Balenciaga

Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Архивы пресс-служб

Gucci

Архивы пресс-служб

A.W.A.K.E. MODE

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Удаленка потеряла смысл: практикуем офискор. Saint Laurent возвращает белый верх-черный низ, power suits и плечистые шелковые блузы, Valentino предлагает вообще никуда не выходить без сорочки с галстуком, Gucci и Balenciaga предлагают жакеты размером с кабинет, а в Miu Miu учат художественно заправлять серые кардиганы в колготки.

Огромные сумки

Архивы пресс-служб

Balmain

Архивы пресс-служб

Dion Lee

Архивы пресс-служб

Collina Strada

Архивы пресс-служб

A.W.A.K.E. MODE

Архивы пресс-служб

Ferragamo

Архивы пресс-служб

Jil Sander

Архивы пресс-служб

Paco Rabanne

Архивы пресс-служб

Loewe

Сумки размером с тревожный чемоданчик – примета времени. Вещмешок до пола – теперь атрибут не вальяжного фэшн-номада, а скорее вынужденного сурвивалиста. Если вы хотите волочь свой нехитрый скарб не теряя элегантности, то вам в Ferragamo, Dion Lee или Balmain, если нужен брендированный холщовый (на самом деле нет)  мешок, то в Loewe или Jil Sander, а если с вами конь, то берите инкрустированный тюк сена в Collina Strada.

Анималистика

Collina Strada

Christopher Kane

Burberry

Coperni

Collina Strada

Ottolinger

Stella McCartney

Самый миловидный и самый абсурдный тренд прошедших недель – анималистика.  Абсолютный чемпион сезона в номинации зоошик – Collina Strada с их масками, ушками и хвостиками, а также сумкой-сеновалом и пальто-носорогом. Также на арене: платье-опорос Christopher Kane, утиные истории Burberry, котоси Ottolinger, старые кони Stella McCartney (из ее гранд-коллекции для Chloe весна-лето 2000) и электрические овцы, наконец приснившиеся андроидам (читай: нейросетям) Coperni.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: