Выбрали главные тренды сезона осень-зима 2023/2024

Подводим итоги прошедших недель моды и выявляем осенне-зимние закономерности. Вооруженные этим знанием, тренды, как сани, готовим летом: планируем изощренные логистические квесты или закупаем красное, металлик и котиков на месте по акции (впереди пара распродаж).
Красный
Всем нам придется за это краснеть: алый – главный цвет осенне-зимнего сезона. Выбор у нас такой: пунцоветь в главном краснокожем костюме сезона Prada или рдеть в лакированной юбке Christopher Kane. Заливаться краской в платьях Bottega Veneta и Alexander McQueen с научно-фантастическим уклоном или багроветь в дофаминовых пайетках, стразах и перьях David Koma. Стайлинг типс: носим красный в тотал луках, либо миксуем его с серым (Christopher Kane), черным (Valentino) и розовым (Prada и Fendi).
Металлик
У вашего гардероба выраженный железодефицит? Только не в следующем сезоне. Выбираем броню: цельнометаллическое платье-оболочка как у Alexander McQueen или жидкотекучие платья-сплавы как у Ferragamo и Blumarine. Самый нарядный металлик (сверкающие пайетки) миксуем с офисным шиком как Valentino (русалочья юбка с галстуком) и Miu Miu (парадные золотые трусы с телесными колготками), а также пускаем на праздничные ватники как Rick Owens.
Гигантские украшения
Увесистая брошь-щипок Coperni по мотивам эмодзи – символ общего тренда. В ассортименте серьги-гиганты, исполинские колье и грандиозные броши: с оттенком сюрреализма (устрицы Schiaparelli в натуральную величину и те же щипки Coperni), природные мотивы (орхидея-тяжеловес Alexander McQueen и слэб во всю грудь Michael Kors) и чистая геометрия (круги размером с блюдце Courrèges и локаторы Off-White).
Кожа
Кожа – главный материал: натуральная и искусственная, матовая и лакированная, грубая и тончайшей выделки. Кожу драпируют (Alexander McQueen), плиссируют (Balenciaga и Fendi), фигурно вырезают (Coperni) и художественно тиснят (Bottega Veneta). Помимо мотокурток из нее шьют платья, юбки, брюки и даже юбкобрюки (Fendi). Спонсором тренда является Мэтью Блази из Bottega Veneta, который уже второй сезон виртуозно шьет из кожи майки и джинсы (но зачем?), а теперь и целые шубы (тот же вопрос).
Офис шик
Удаленка потеряла смысл: практикуем офискор. Saint Laurent возвращает белый верх-черный низ, power suits и плечистые шелковые блузы, Valentino предлагает вообще никуда не выходить без сорочки с галстуком, Gucci и Balenciaga предлагают жакеты размером с кабинет, а в Miu Miu учат художественно заправлять серые кардиганы в колготки.
Огромные сумки
Сумки размером с тревожный чемоданчик – примета времени. Вещмешок до пола – теперь атрибут не вальяжного фэшн-номада, а скорее вынужденного сурвивалиста. Если вы хотите волочь свой нехитрый скарб не теряя элегантности, то вам в Ferragamo, Dion Lee или Balmain, если нужен брендированный холщовый (на самом деле нет) мешок, то в Loewe или Jil Sander, а если с вами конь, то берите инкрустированный тюк сена в Collina Strada.
Анималистика
Самый миловидный и самый абсурдный тренд прошедших недель – анималистика. Абсолютный чемпион сезона в номинации зоошик – Collina Strada с их масками, ушками и хвостиками, а также сумкой-сеновалом и пальто-носорогом. Также на арене: платье-опорос Christopher Kane, утиные истории Burberry, котоси Ottolinger, старые кони Stella McCartney (из ее гранд-коллекции для Chloe весна-лето 2000) и электрические овцы, наконец приснившиеся андроидам (читай: нейросетям) Coperni.
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