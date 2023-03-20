Выбрали главные тренды сезона осень-зима 2023/2024

Сумки размером с тревожный чемоданчик – примета времени. Вещмешок до пола – теперь атрибут не вальяжного фэшн-номада, а скорее вынужденного сурвивалиста. Если вы хотите волочь свой нехитрый скарб не теряя элегантности, то вам в Ferragamo, Dion Lee или Balmain, если нужен брендированный холщовый (на самом деле нет) мешок, то в Loewe или Jil Sander, а если с вами конь, то берите инкрустированный тюк сена в Collina Strada.