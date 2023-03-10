18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

«Простые вещи» выпустили весеннюю коллекцию одежды и новой керамики

Поделиться:

Свитшоты и посуду создали художники с ментальными особенностями, которые работают в инклюзивных мастерских «Простые вещи» вместе с ведущими графической мастерской и дизайнером. Вырученные деньги пойдут на поддержку работы проекта.

Простые вещи

В честь весны, тепла, цветения и женского равноправия инклюзивные мастерские «Простые вещи» разработали лимитированную коллекцию одежды на тему женских прав с тематическими принтами. Толстовки и свитшоты с иллюстрациями, феминитивами и принтами «Цветы и права», «Феминизм какой-то» и «Раскрепыстись» уже можно найти в интернет-магазине «Простых вещей».

Коллекцию одежды подготовили художники с особенностями интеллекта и психики, которые работают в «Простых вещах», вместе с ведущими графической мастерской и дизайнером. Весенний дроп оверсайз одежды сделан из мягкого хлопкового трикотажа и выпущен небольшим тиражом.

Простые вещи

А керамическая мастерская «Простых вещей», известная своими кружками «в пупырку» и «с пальцем», к весне не только обновила известные стаканы и кружки, выпустив их в новых цветах, но и разработала дизайн новой керамики — чайников двух размеров (каждый — в двух цветах) и очень больших чашек «Ромашка». Новая коллекция керамики сделана вручную мастерами и ведущими керамической мастерской.

Все средства с покупки предметов из мастерских «Простые вещи» идут на поддержку проекта, который занимается трудоустройством людей с ментальной инвалидностью в России. Также помочь деятельности «Простых вещей» можно пожертвованием.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: