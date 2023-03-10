«Простые вещи» выпустили весеннюю коллекцию одежды и новой керамики

В честь весны, тепла, цветения и женского равноправия инклюзивные мастерские «Простые вещи» разработали лимитированную коллекцию одежды на тему женских прав с тематическими принтами. Толстовки и свитшоты с иллюстрациями, феминитивами и принтами «Цветы и права», «Феминизм какой-то» и «Раскрепыстись» уже можно найти в интернет-магазине «Простых вещей».

Коллекцию одежды подготовили художники с особенностями интеллекта и психики, которые работают в «Простых вещах», вместе с ведущими графической мастерской и дизайнером. Весенний дроп оверсайз одежды сделан из мягкого хлопкового трикотажа и выпущен небольшим тиражом.