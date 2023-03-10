«Простые вещи» выпустили весеннюю коллекцию одежды и новой керамики

Свитшоты и посуду создали художники с ментальными особенностями, которые работают в инклюзивных мастерских «Простые вещи» вместе с ведущими графической мастерской и дизайнером. Вырученные деньги пойдут на поддержку работы проекта.
В честь весны, тепла, цветения и женского равноправия инклюзивные мастерские «Простые вещи» разработали лимитированную коллекцию одежды на тему женских прав с тематическими принтами. Толстовки и свитшоты с иллюстрациями, феминитивами и принтами «Цветы и права», «Феминизм какой-то» и «Раскрепыстись» уже можно найти в интернет-магазине «Простых вещей».
Коллекцию одежды подготовили художники с особенностями интеллекта и психики, которые работают в «Простых вещах», вместе с ведущими графической мастерской и дизайнером. Весенний дроп оверсайз одежды сделан из мягкого хлопкового трикотажа и выпущен небольшим тиражом.
А керамическая мастерская «Простых вещей», известная своими кружками «в пупырку» и «с пальцем», к весне не только обновила известные стаканы и кружки, выпустив их в новых цветах, но и разработала дизайн новой керамики — чайников двух размеров (каждый — в двух цветах) и очень больших чашек «Ромашка». Новая коллекция керамики сделана вручную мастерами и ведущими керамической мастерской.
Все средства с покупки предметов из мастерских «Простые вещи» идут на поддержку проекта, который занимается трудоустройством людей с ментальной инвалидностью в России. Также помочь деятельности «Простых вещей» можно пожертвованием.
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