Локальные it-bags! Вот топ-5 сумок вашей мечты

Сумку-манифест «Джоз» нашли у вышивальщицы из Москвы. Джозефинна занимается вышивкой с самого детства, но монетизировать увлечение начала только на четвертом курсе медицинского вуза, а теперь работает без праздников и выходных, декорируя бисером и стеклярусом атласные и бархатные сумки собственного производства (на одну уходит около 25 часов!). Ничего отечественного (кроме настроения и дизайна) в сумках нет — ткани и фурнитура из Италии, бусины из Чехии и Японии, а иглы для их отшива — из Англии. Такие сумки есть у Кати Клэп и Александра Рогова, а теперь должны появиться и у вас!