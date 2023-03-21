Локальные it-bags! Вот топ-5 сумок вашей мечты

Все еще пытаетесь купить Chanel 11.12 и Balenciaga Motorcycle по чужому паспорту в Дубае? Скорее возвращайтесь, на Родине развелись локальные it-bags! Местные искусники наклеивают тысячи страз, отливают замысловатую фурнитуру и плетут шелковую бахрому — все только для того, чтобы вы поняли, что не бренд красит сумку (а богатый декор!).
Fatal Madame Chatelet
Сумка-тотем из лакированной кожи с тиснением под крокодила с позолоченной ручкой-пантерой — едва ли не самый узнаваемый аксессуар отечественного производства. С Fatal от Madame Chatelet ходят Наталья Водянова, Алеся Кафельникова и Ксения Собчак. Вещи с актуальным флером нулевых изготавливаются полностью вручную в Москве, там же льют пантер, остальную фурнитуру используют итальянскую. Сумка появилась осенью 2021 года (на разработку ушло три месяца), а сейчас ее можно получить только по предзаказу (время ожидания — от двух недель). Бренд запустили три лучших друга: креативный дирек- тор Вячеслав Хрюков, дизайнер Максим Киревичев и директор по маркетингу Грета Джанбарянц. Название Madame Chatelet они придумали, отталкиваясь от того, что мадам — их клиент, а Шатле — станция метро в самом сердце Парижа.
Хобо Misa Bags
Хобо петербургской марки Misa Bags транслируют вайб дорогой дизайнерской сумки, вызывают неподдельный интерес окружающих и смотрятся дерзкой санкционкой. При этом они шьются на собственном производстве на Обводном канале небольшой командой проверенных мастеров. Худрук бренда Екатерина Харитошина контролирует качество стежков с дотошностью бывалой вышивальщицы (она — выпускница почтенной парижской институции Lesage). Кожу используют итальянскую, лучших сортов. Всю фурнитуру для сумок в Misa Bags отливают сами (едва ли не единственные в стране). Хобо — главный хит и бестселлер марки (с такими ходят модницы вроде Полины Подплетенной и Виктории Романенковой), с каждым сезоном цветовая гамма прирастает: недавно добавились травянисто-зеленый и пыльно-розовый варианты (рекордсмены закупки!). Самый эффектный подвид: лимити-рованные черный и белый Millenium, усыпанные 2400 стразами Swarovski.
KYLIE Couture CODE28
KYLIE Couture от бренда CODE28 — это целая линия сумок в жанре piece of art, в которой время от времени появляются новые цветовые сочетания и мотивы вышивки и декора (можно заказать собственный вариант, на итоговой стоимости это не отразится). Характерная шелковая бахрома с гипнотической пластикой — продукт исключительно ручного труда, ее оттенок точно повторяет цвет вышивки, на каждой сумке крепится около 5 000 ниточек. В CODE28 не скупятся на декор: в новом сезоне KYLIE Couture декорирована шелковыми птицами, бахромой, вышивкой канителью, бархатом и кристаллами. В марке крайне щепетильны к деталям: используют лицевой велюр для подкладки, невидимую закрепку нити и фирменную шлифовку и окрас краев. Бренд базируется в Казани, его основатели — стилист Иван Иоаннов и дизайнер Игорь Сергеев, до этого 10 лет проработавший в Christian Dior.
«Джоз» Djozefinna Еmbroidery
Сумку-манифест «Джоз» нашли у вышивальщицы из Москвы. Джозефинна занимается вышивкой с самого детства, но монетизировать увлечение начала только на четвертом курсе медицинского вуза, а теперь работает без праздников и выходных, декорируя бисером и стеклярусом атласные и бархатные сумки собственного производства (на одну уходит около 25 часов!). Ничего отечественного (кроме настроения и дизайна) в сумках нет — ткани и фурнитура из Италии, бусины из Чехии и Японии, а иглы для их отшива — из Англии. Такие сумки есть у Кати Клэп и Александра Рогова, а теперь должны появиться и у вас!
Сумка-трапеция Fetiche
Геометричные, графичные и необычные! Именно такие сумки уже восемь лет создает бренд Fetiche. Основательница марки Екатерина Анисимова пошла ва-банк (первые коллекции создавались на итальянской фабрике под Вероной!) и сделала сумки, которые захотели все и сразу: их трапеция уже девятый год бьет все рекорды по продажам и выгуливается селебрити от экс-главреда Vogue Маши Федоровой до инфлюенсера Марии Червоткиной.
Текст: Юлия Машнич, Анна Мелехина
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