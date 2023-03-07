Осознанные джинсы, туфли-вязанки, куртка-пожар и еще 8 главных вещей марта

В марте запасаемся трендами на сезон: правильные джинсы (отрабатываем total denim) со своим взглядом на мир есть в ДЛТ у Haikure, за идеальным красным идем в Au Pont Rouge (логично), а софтокор и неокавай ищем у Subterranei.
Худрук марки Haikure и ветеран итальянского деним-движения Мауро Грифони учел все пункты современной повестки: если потертость, то рукотворная, если прорези, то в самых точных местах, если экологичность, то со всеми справками. Джинсовые и вельветовые брюки (образцово мешковатые!), рубашки (с карго-кармашками!), куртки (стеганый оверсайз!), юбки (мини!) и панамы марки производятся по всем законам этики на итальянской фабрике C & S. Одежда Haikure только притворяется понятным кэжуалом, ее актуальный дизайн, эко-осознанность и при всем этом беспечный вайб полюбились модницам вроде Майи Вайе, Линды Тол и Иды Шуннессон. Название марки тоже не лыком шито, оно объединяет в себе японское haiku и окончания близких создателям понятий nature, pure и future. В таких вещах хоть на литературные чтения, хоть в экологическую экспедицию.
Сумка из винила — еще один способ отработать тренд на прозрачное, а если она конфетно-розовая, то еще и на Y2K. Именно такая фэшн-шалость есть в коллекции Furla: вместительная, инфантильная и ничего не скрывающая.
Софткор, неокавай и простая человеческая няшность сплелись в новой коллекции бренда Алины Цыгановой Subterranei. Тут есть и вырезы в форме сердец (наивность!), и школьные мини-юбки (точно как у Бритни!), и даже костюм из термохромной ткани. В тотал-луке бренда отправимся покорять киборгов и диджитал-персонажей на аниме-фестиваль Epic Con, а на каждый день будем сочетать с базовыми вещами, чтобы не растерять вайб cool girl.
Все хотят красный! На подиумах алеют колготки, платья и аксессуары, а в нашем гардеробе — яркие туфли-вязанки из новой коллекции итальянского бренда Viс Matie, созданные специально к тридцатилетию мультибренда NO ONE. Носим с джинсами на низкой посадке для создания образа в духе двухтысячных и с летящими платьями для расставления акцентов.
Мы узнаем весну по звонкой капели и неминуемому возвращению бежевых тренчей. Так что пока нюдовое безумие не захватило улицы, мы нашли форму протеста — плащ альтернативного оттенка хаки из коллекции Geox. У него есть три главных (для любого петербуржца!) свойства — ветрозащитный, водоотталкивающий, длинный.
Локальные виртуозы трикотажа Free Age предлагают украсить (и усовершенствовать!) ваш отпуск. Топы, брюки, шорты и кардиганы-кимоно в оттенках идеального пляжного отдыха — аквамариновом, пенно-белом, закатно-лиловом и коралловом — почти ничего не весят, разнятся по степени ажурности и легко собираются в капсулы. Вещи сделаны из вискозы: они не мнутся (не понадобится искать утюг по всему острову) и моментально сохнут (не придется уходить с пляжа в дурацких мокрых пятнах). С такими вводными предлагаем мыслить шире: будем носить кардиганы и брюки в поездках и перелетах (удобно и в меру прозрачно), миксовать кружевной аквамарин с плотным кобальтом (не существует сочетания моднее), а топы и шорты прибережем для заветного петербургского лета, которое (в среднесрочной перспективе) все же наступит.
Весна медленными шагами внедряется в нашу жизнь, а черные пуховики (за последние пол года) изрядно надоели. Ищем спасение в новой коллекции OSOME2SOME: в марте покоряем Петербург леопардовым тренчем в сочетании с брюками-трубами, и назло всем обстоятельствам выбираем самое яркое красное полупальто (в нем есть что-то спилберговское).
Скоро в эко-мире не останется ничего, что нельзя купить в Arny Praht. Помимо петербургских сумок-достопримечательностей, аксессуаров, товаров для дома и недавно запущенной линии ювелирных украшений у марки вышла первая коллекция одежды. Есть куртка-рубашка Kiel c принтом в жанре пожар на нефтебазе, уютный бомбер Berlin и тренч Neva, которому мы уже только за название прощаем его светло-бежевость.
Приятная округлость! Сумка Geox — главный фестивальный аксессуар сезона. Сумка-седло в интерпретации Geox выглядит безупречно: из натуральной кожи с глянцевым замком и двумя вариантами ремней — длинным, чтобы носить сумку кросс-боди во время танцев под открытым небом, и коротким, чтобы крепче держать седло. Возьмем с собой на концерт Льва Лещенко на предстоящем фестивале Stereoleto и сойдем за свою, а еще стилизуем с платьями-комбинациями на редкие свидания.
Готика возвращается. Что? ДА! На подиумах и в новой коллекции DIEGO M.Все еще топаете ножкой под Мэрилина Мэнсона? Тогда весенне-летние коллекции дизайнеров для вас! Они пестрят (вернее, темнеют) прозрачными черными тканями. Например, у DIEGO M как раз появилась куртка из органзы с разрезами на рукавах. Носить предлагаем исключительно в черных тотал-луках: с платьем в пол и ботинками на грубой подошве, майкой и драными джинсами, или с брюками и на голое, если вам нечего скрывать.
Комментарии (0)