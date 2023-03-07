Осознанные джинсы, туфли-вязанки, куртка-пожар и еще 8 главных вещей марта

Худрук марки Haikure и ветеран итальянского деним-движения Мауро Грифони учел все пункты современной повестки: если потертость, то рукотворная, если прорези, то в самых точных местах, если экологичность, то со всеми справками. Джинсовые и вельветовые брюки (образцово мешковатые!), рубашки (с карго-кармашками!), куртки (стеганый оверсайз!), юбки (мини!) и панамы марки производятся по всем законам этики на итальянской фабрике C & S. Одежда Haikure только притворяется понятным кэжуалом, ее актуальный дизайн, эко-осознанность и при всем этом беспечный вайб полюбились модницам вроде Майи Вайе, Линды Тол и Иды Шуннессон. Название марки тоже не лыком шито, оно объединяет в себе японское haiku и окончания близких создателям понятий nature, pure и future. В таких вещах хоть на литературные чтения, хоть в экологическую экспедицию.