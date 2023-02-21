Ключница, сникерсы и самокат: что мы будем дарить мужчинам на предстоящий праздник

Мужчина далек от моды? На паникуем и ищем спасение в гаджетах. Заказываем наушники Huawei, электрическую зубную щетку ORDO или самокат Acer и выдыхаем. Книги и парфюмерия — банально, но приятно (главное, выбирать с любовью и ориентироваться на предпочтения). Убеждены, что базы много не бывает, поэтому советуем присмотреться к набору белых футболок House of Leo или вязаному шарфу Aim Clo (главный мастхэв в этом внезапно морозном феврале).