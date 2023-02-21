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Вещи

Ключница, сникерсы и самокат: что мы будем дарить мужчинам на предстоящий праздник

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Гендерные праздники на носу! Собрали подарки, которые растопят сердце вашего (и не вашего) мужчины.

Архивы пресс-служб

Brioni, ДЛТ, 3 535 000 руб.

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 110 000 руб.

Архивы пресс-служб

The Couture Club, СТОКМАНН, 12 990 руб.

Архивы пресс-служб

New Balance, 20 990 руб.

Архивы пресс-служб

Diesel, ДЛТ, 34 950 руб.

Архивы пресс-служб

Lion, 25 000 руб.

Архивы пресс-служб

Nike, Street Beat, 19 999 руб.

Архивы пресс-служб

The North Face, Street Beat, 47 599 руб.

Архивы пресс-служб

Principe di Bologna, NO ONE, 25 490 руб.

Архивы пресс-служб

Boggi Milano, 47 750 руб.

Архивы пресс-служб

Acer, 38 990 руб.

Архивы пресс-служб

Adidas, СТОКМАНН, 15 990 руб.

Все просто! Говорим «нет» скучным носкам. Сникерхеда в этот день радуем новой парой New Balance или незаменимой базовой моделью Adidas, фрилансера (или домоседа) — шелковым халатом Lion, а бизнесмена встречаем после работы вместе с новым кожаным портфелем Brioni. 

Архивы пресс-служб

ETUDES, Au Pont Rouge, 6 320 руб.

Архивы пресс-служб

TREE OF LIFE, 11 249 руб.

Архивы пресс-служб

House of Leo, 14 999 руб.

Архивы пресс-служб

MISA BAGS, 6 900 руб.

Архивы пресс-служб

HUAWEI, 6 499 руб.

Архивы пресс-служб

Подарочный набор AlterEgo Italy, 5 878 руб.

Архивы пресс-служб

GEOX, 13 490 руб.

Архивы пресс-служб

«Арт-буки» и Таро Николетты Чекколи, БММ, 7 894 руб.

Архивы пресс-служб

Voronoi, 5 800 руб.

Архивы пресс-служб

 GJO.E, 7 200 руб.

Архивы пресс-служб

"ДВА МЯЧА", 5 200 руб.

Архивы пресс-служб

ORDO, 3 990 руб.

Архивы пресс-служб

Radical Chic, 3 900 руб.

Архивы пресс-служб

Kebroc, 2 890 руб.

Архивы пресс-служб

biblioteka aromatov, 1 950 руб.

Архивы пресс-служб

INCITY x Мумий Тролль, 1 999 руб.

Архивы пресс-служб

Aim Clo, 1 575 руб.

Архивы пресс-служб

"Ящик", Бомбора, 826 руб.

Архивы пресс-служб

ДВА МЯЧА, 450 руб.

Архивы пресс-служб

Роскосмос х Sputnik х 7.2.66, 1 900 руб.

Мужчина далек от моды? На паникуем и ищем спасение в гаджетах. Заказываем наушники Huawei, электрическую зубную щетку ORDO или самокат Acer и выдыхаем. Книги и парфюмерия — банально, но приятно (главное, выбирать с любовью и ориентироваться на предпочтения). Убеждены, что базы много не бывает, поэтому советуем присмотреться к набору белых футболок House of Leo или вязаному шарфу Aim Clo (главный мастхэв в этом внезапно морозном феврале). 

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