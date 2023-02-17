Покупка недели: двусторонний жакет Ushatava

Главный тренд (во всем!) — осознанность, поэтому если вещь можно носить сразу несколькими способами, то мы ее хотим!
Впервые он был выпущен в льняном исполнении прошлым летом в коллекции Lady Di, посвященной Принцессе Диане (тогда его носили все, и обязательно наизнанку). Теперь жакет появился в песочном оттенке в обновленной базовой коллекции бренда, и его изнаночная сторона снова выглядит не менее презентабельно, чем лицевая.
Линия Garderobe задумана как коллекция-конструктор, вещи из которой легко сочетаются между собой и подходят для любой ситуации. «В этой линии нашлось место как нашим архивным вещам, так и новым изделиям. Помимо сформированных капсул, каждый сезон будут вводиться новые модели. Они призваны разнообразить личный гардероб, уже состоящий из вещей Ushatava, или закрыть актуальные ниши», — говорят в Ushatava.
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