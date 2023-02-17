Покупка недели: двусторонний жакет Ushatava

Линия Garderobe задумана как коллекция-конструктор, вещи из которой легко сочетаются между собой и подходят для любой ситуации. «В этой линии нашлось место как нашим архивным вещам, так и новым изделиям. Помимо сформированных капсул, каждый сезон будут вводиться новые модели. Они призваны разнообразить личный гардероб, уже состоящий из вещей Ushatava, или закрыть актуальные ниши», — говорят в Ushatava.