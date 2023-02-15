18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

Фарелл Уильямс – новый креативный директор мужской линии Louis Vuitton

Поделиться:

Пост креативного директора Louis Vuitton был главным предметом околомодных слухов, ставок и спекуляций больше двух лет. Среди потенциальных кандидатов на место Вирджила Абло значились Джонатан Андерсон, Мартин Роуз и  Уэльс Боннер. 14 февраля бренд объявил имя нового преемника: это музыкант Фарелл Уильямс.

Архивы пресс-служб

49-летний Фарелл Уильямс – икона стиля (подтверждено статуэткой CFDA) с впечатляющим послужным списком коллабов (от ститвира до Chanel) и недюжинным визионерским потенциалом (миру нужен новый Канье). Человек в бриллиантовых очках Tiffany&Co собственного дизайна (ок, оммаж аукционному экземпляру XVII века) и кроссовках имени себя (вставьте любую марку) возглавит команду, отвечающую за мужские коллекции Louis Vuitton и за два года вполне доказавшую свою полную дееспособность. Этот союз, заключенный на небесах, покажет первую коллекцию в июне.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: