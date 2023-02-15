Фарелл Уильямс – новый креативный директор мужской линии Louis Vuitton

49-летний Фарелл Уильямс – икона стиля (подтверждено статуэткой CFDA) с впечатляющим послужным списком коллабов (от ститвира до Chanel) и недюжинным визионерским потенциалом (миру нужен новый Канье). Человек в бриллиантовых очках Tiffany&Co собственного дизайна (ок, оммаж аукционному экземпляру XVII века) и кроссовках имени себя (вставьте любую марку) возглавит команду, отвечающую за мужские коллекции Louis Vuitton и за два года вполне доказавшую свою полную дееспособность. Этот союз, заключенный на небесах, покажет первую коллекцию в июне.