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Вещи

Подобрали отличное нижнее белье, чтобы праздновать любовь

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Выбираете наряд на вечер 14 февраля? Наденьте минимум! Вот 20 комплектов белья, которые выступят с вами в тандеме. 

Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 39 950 рублей.

Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 23 800 рублей.

Архивы пресс-служб

PETRA, 18 400 руб.

Архивы пресс-служб

PETRA, 7 900 руб.

Архивы пресс-служб

Marc & André, СТОКМАНН, 4 140 руб.

Архивы пресс-служб

The POBY, 11 500 руб.

Архивы пресс-служб

Love & Swans, 9 900 руб.

Архивы пресс-служб

Love & Swans, 9 900 руб.

Архивы пресс-служб

PETRA, 6 900 руб.

Архивы пресс-служб

PETRA, 5 200 руб.

Архивы пресс-служб

 Livy, ДЛТ, 21 170 руб.

Архивы пресс-служб

Livy, ДЛТ, 7 500 руб.

Архивы пресс-служб

SADE, комплект 5 690 руб.

Архивы пресс-служб

SADE, комплект 5 690 руб.

Архивы пресс-служб

Corporelle Studio, 7 590 руб.

Архивы пресс-служб

Corporelle Studio, 2 590 руб.

Архивы пресс-служб

Le Journal Intime, 6 500 руб.

Архивы пресс-служб

Le Journal Intime, 4 300 руб.

Архивы пресс-служб

Blizhe, 4 700 руб.

Архивы пресс-служб

Blizhe, 2 100 руб.

Скажем честно: роскошные комплекты круче всего носить для себя. Поэтому, вне зависимости от ваших планов, принарядиться будет как минимум приятно. В этом году выбираем разбавляем свой бельевой гардероб кобальтовой микросеткой Poby, золотыми цепями Petra и небесно-голубым комплектом с вышивкой ручной работы Love and Swans. 

Архивы пресс-служб

Sade, 3 800 руб. 

Архивы пресс-служб

Sade, 1 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Silk Lovers, от 4 900 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 999 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 599 руб.

Архивы пресс-служб

Blizhe, 7 900 руб.

Архивы пресс-служб

Asya Muravieva lingerie, 4 900 руб.

Архивы пресс-служб

Asya Muravieva lingerie, 4 300 руб.

Архивы пресс-служб

TENDRAUBE, 2 300 руб.

Архивы пресс-служб

LoveGoods, 3 540 руб.

Архивы пресс-служб

LoveGoods, 2 550 руб.

Архивы пресс-служб

LAVARICE, 2 300 руб.

Архивы пресс-служб

LAVARICE, 1 050 руб.

Архивы пресс-служб

SHU, 2 190 руб.

Архивы пресс-служб

SHU, 1 390 руб.

Архивы пресс-служб

 Chois, 5 890 руб.

Архивы пресс-служб

Boggi, 3 550 руб.

Если для вас этот рядовой вторник – не повод жертвовать комфортом, мы вас поддержим. Для этого собрали красивые и удобные комплекты из микрофибры (идеальный у Lime), хлопка (с разрезами у LoveGoods) и шелка (в изумрудном оттенке у Silk Lovers). Если вы любите себя больше своего отражения, выбирайте белье, исходя из тактильных ощущений: с этой точки зрения мягкое шелковое белье (есть у Corporelle, Poby, Silk Lovers) – абсолютный чемпион. Обращение к мужчинам: у вас тоже свидание, поэтому отправляйтесь в Boggi Milano за красивым исподним. 

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