Подобрали отличное нижнее белье, чтобы праздновать любовь

Выбираете наряд на вечер 14 февраля? Наденьте минимум! Вот 20 комплектов белья, которые выступят с вами в тандеме.
Скажем честно: роскошные комплекты круче всего носить для себя. Поэтому, вне зависимости от ваших планов, принарядиться будет как минимум приятно. В этом году выбираем разбавляем свой бельевой гардероб кобальтовой микросеткой Poby, золотыми цепями Petra и небесно-голубым комплектом с вышивкой ручной работы Love and Swans.
Если для вас этот рядовой вторник – не повод жертвовать комфортом, мы вас поддержим. Для этого собрали красивые и удобные комплекты из микрофибры (идеальный у Lime), хлопка (с разрезами у LoveGoods) и шелка (в изумрудном оттенке у Silk Lovers). Если вы любите себя больше своего отражения, выбирайте белье, исходя из тактильных ощущений: с этой точки зрения мягкое шелковое белье (есть у Corporelle, Poby, Silk Lovers) – абсолютный чемпион. Обращение к мужчинам: у вас тоже свидание, поэтому отправляйтесь в Boggi Milano за красивым исподним.
Комментарии (0)