Подобрали отличное нижнее белье, чтобы праздновать любовь

Если для вас этот рядовой вторник – не повод жертвовать комфортом, мы вас поддержим. Для этого собрали красивые и удобные комплекты из микрофибры (идеальный у Lime), хлопка (с разрезами у LoveGoods) и шелка (в изумрудном оттенке у Silk Lovers). Если вы любите себя больше своего отражения, выбирайте белье, исходя из тактильных ощущений: с этой точки зрения мягкое шелковое белье (есть у Corporelle, Poby, Silk Lovers) – абсолютный чемпион. Обращение к мужчинам: у вас тоже свидание, поэтому отправляйтесь в Boggi Milano за красивым исподним.