Обезьяна, мастурбатор и панамка: собрали стопроцентные варианты подарков на 14 февраля

Давайте наконец признаемся: день всех влюбленных — бессмысленный праздник. Но отличный повод лишний раз порадовать дорогих сердцу людей маленькими (и не очень!) подарками. Собрали в одном материале лучшие идеи женских, мужских и драгоценных подарков любимым.
Все розовое! А еще лиловое, красное и сердечное. Когда будет уместно дарить резинку со стразами Prada, велюровую кофту Juicy Couture или платье в пайетках с сердцем (на сердце) Kalmanovich, как не 14 февраля? Так что выбирайте все самое романтично-сверкающее и розово-переливающееся. Если ваша дама сердца любит минимализм и эстетику The Row, то браслет дизайнера Екатерины Толстой — почти беспроигрышный вариант!
Как сказать мужчине, что вы его любите? Подарите искусство! Например, обезьяну Джефа Кунса или мастурбатор Tenga из коллекции, вдохновленной Китом Харрингтоном. Самый универсальный подарок — белая рубашка Gate31, самый честный — колье «Abuser».
Все мы знаем кто лучшие друзья девушек, так что помните: никакой подарок не докажет вашу любовь так, как кольцо с желтым бриллиантом Mercury или перстень с огромным танзанитом Parure Atelier. Для хайпбисток тоже есть вариант — колье c сердцем Vetements, которое мы нашли в ДЛТ.
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