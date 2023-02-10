Обезьяна, мастурбатор и панамка: собрали стопроцентные варианты подарков на 14 февраля

Все розовое! А еще лиловое, красное и сердечное. Когда будет уместно дарить резинку со стразами Prada, велюровую кофту Juicy Couture или платье в пайетках с сердцем (на сердце) Kalmanovich, как не 14 февраля? Так что выбирайте все самое романтично-сверкающее и розово-переливающееся. Если ваша дама сердца любит минимализм и эстетику The Row, то браслет дизайнера Екатерины Толстой — почти беспроигрышный вариант!