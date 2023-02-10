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Обезьяна, мастурбатор и панамка: собрали стопроцентные варианты подарков на 14 февраля

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Давайте наконец признаемся: день всех влюбленных — бессмысленный праздник. Но отличный повод лишний раз порадовать дорогих сердцу людей маленькими (и не очень!) подарками. Собрали в одном материале лучшие идеи женских, мужских и драгоценных подарков любимым. 

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 81 000 руб.

Архивы пресс-служб

Botrois, NUSELF, 36 200 руб.

Архивы пресс-служб

Marc Jacobs, Au Pont Rouge, 14 795 руб.

Архивы пресс-служб

COCOSHNICK HEADDRESS, 21 000 руб.

Архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, 1 599 руб.

Архивы пресс-служб

Au Pont Rouge, 490 руб.

Архивы пресс-служб

Juicy Couture, 12 900 руб.

Архивы пресс-служб

Kalmanovich, 92 539 руб.

Архивы пресс-служб

Geox, 29 990 руб.

Архивы пресс-служб

Moschino, NO ONE, 27 490 руб.

Архивы пресс-служб

Л'Окситан, 6 900 руб.

Архивы пресс-служб

Giuseppe di Morabito, Golden Line, 31 500 руб.

Архивы пресс-служб

YVON, Golden Line, 71 900 руб.

Архивы пресс-служб

Principe di Bologna, NO ONE, 15 490 руб.

Архивы пресс-служб

STUDIO 29, 499 руб.

Архивы пресс-служб

Ekaterina Tolstaya, 47 Store, 9 200 руб.

Архивы пресс-служб

WOMAN ESSENTIALS, Рив Гош, 6 990 руб.

Все розовое! А еще лиловое, красное и сердечное. Когда будет уместно дарить резинку со стразами Prada, велюровую кофту Juicy Couture или платье в пайетках с сердцем (на сердце) Kalmanovich, как не 14 февраля? Так что выбирайте все самое романтично-сверкающее и розово-переливающееся. Если ваша дама сердца любит минимализм и эстетику The Row, то браслет дизайнера Екатерины Толстой — почти беспроигрышный вариант! 

Архивы пресс-служб

Bernardaud, ДЛТ, 1 645 000 руб.

Архивы пресс-служб

For toxic cuties,  47 Store, 3 500 руб.

Архивы пресс-служб

SHU, 3 990 руб.

Архивы пресс-служб

MONTEGRAPPA, Mercury, 63 000 руб.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 225 500 руб.

Архивы пресс-служб

BOGGI MILANO, 15 450 руб.

Архивы пресс-служб

AVGVST, 12 900 руб.

Архивы пресс-служб

Tenga, PETRA, 1 400 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 10 690 руб.

Архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, 4 599 руб.

Как сказать мужчине, что вы его любите? Подарите искусство! Например, обезьяну Джефа Кунса или мастурбатор Tenga из коллекции, вдохновленной Китом Харрингтоном. Самый универсальный подарок — белая рубашка Gate31, самый честный — колье «Abuser». 

Архивы пресс-служб

AXENOFF, 170 000 руб.

Архивы пресс-служб

Mercury, 6 930 000 руб.

Архивы пресс-служб

Parure Atelier, 412 750 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 2 999 руб.

Архивы пресс-служб

VETEMENTS, ДЛТ, 66 850 руб.

Архивы пресс-служб

MOONKA STUDIO, 20 600 руб.

Архивы пресс-служб

Feliksov Diamonds, цена по запросу.

Архивы пресс-служб

Chopard, ДЛТ, 286 200 руб.

Все мы знаем кто лучшие друзья девушек, так что помните: никакой подарок не докажет вашу любовь так, как кольцо с желтым бриллиантом Mercury или перстень с огромным танзанитом Parure Atelier. Для хайпбисток тоже есть вариант — колье c сердцем Vetements, которое мы нашли в ДЛТ. 

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