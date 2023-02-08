Покупка недели: крокодиловая барсетка Vottsa

Основательница Vottsa продюсер Яна Старикова с детства наблюдала за папой, для которого барсетка была неотъемлемой частью делового имиджа и просто удобной сумкой. «Отец – для меня является примером, за свою жизнь я, как и он, поменяла множество сфер деятельностей, но всегда хотела иметь свое дело. Несмотря на риски, страхи и тяжелое время, огромное желание внутри, любовь и воспоминания по отцу, привели меня к созданию VOTTSA», — рассказывает Яна. Барсетки уже представлены в двух оттенках — глубоком черном, как бандитский мерседес, и загадочном бордовом, как мамина помада (когда ей было 25).