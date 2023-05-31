Техно-кобра в Blank, киса в «‎Шуме»‎ и интеллигент в «Ларисочной»‎: рассказываем, в чем ходить в заведения Петербурга

Каждые выходные у нас два вопроса «Куда пойти?» и «Что надеть?». И пока вы думаете над первым, мы решили второй и собрали готовые образы для рандеву по злачным местам.
Blank
Главное правило любого рейва гласит: чем чернее тем лучше! Поэтому наряжаемся в драности, шипы и гранж. Наш максимум — немного цветного меха и дерзкая улыбка, наша база — взгляд исподлобья и восемь часов на колонке.
Кто ходит: петербургская андеграундная арт-тусовка, рейверы со стажем, техно забияки
«Ларисочная»
Здесь можно быть кем угодно: приоткрыть декольте с кобальтовым бра, нацепить тотал-деним в сочетани с хипстерской оправой или выступить в жанре фэшн-интеллектуалки и нарядиться в жакет с тяни-толкаем художницы Данини от локального бренда OlaOla.
Кто ходит: интеллигенция всех мастей от больших бизнесменов (и их эскорта!) до IT-специалистов и рестораторов
Кабаре «Шум»
Шумим только в роскошном: пайетки, стразы, вечерние платья и золотистые сумочки — здесь будут рады всему, в чем в другие заведения порой даже не пустят. Так что смело распаковывайте запылившееся выпускное платье, поднимайте мини повыше и отправляйтесь дрыгаться под каверы и креман в дом Маяковского.
Кто ходит: богемные персонажи – музыканты, актеры главных театров, журналисты и публицисты
«Федя, дичь!»
Пропустить рюмашку отменной настойки предлагаем с комфортом: низкий ход, джинсы и пара ярких аксессуаров. Самый органичный образ — треники с жакетом (точно как у бати) и майка-алкоголичка (без намеков) в сочетании с микро-сумкой из бусин.
Кто ходит: студенты, работники интеллектуальной сферы, которые устали работать, просто тусовщики
Комментарии (0)