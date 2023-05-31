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Техно-кобра в Blank, киса в «‎Шуме»‎ и интеллигент в «Ларисочной»‎: рассказываем, в чем ходить в заведения Петербурга

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Каждые выходные у нас два вопроса «‎Куда пойти?»‎ и «‎‎Что надеть?»‎. И пока вы думаете над первым, мы решили второй и собрали готовые образы для рандеву по злачным местам.

Blank

Платье J.Kim, 60 000 руб., сумка JENЁK, 39 000 руб., сапоги Sintezia, 11 900 руб., серьги LUV AJ, VIVA LA VIKA, 8 900 руб., кафф 

FJORD, 2 940 руб., очки Balenciaga, ДЛТ, 47 600 руб.

Худи Balenciaga, ДЛТ, 103 500 руб., футболка Liars Collective, 3 200 руб., джинсы Post Post Scriptum, 17 990 руб., кроссовки New Balance, 19 990 руб., носки SHU, 499 руб.

Платье Svoya, 14 300 руб., тренч Love Republic, 39 999 руб., ботинки Sintezia, 9 900 руб.ошейник Castle Rock, 510 руб., клатч Prada, ДЛТ, 150 000 руб.

Главное правило любого рейва гласит: чем чернее тем лучше! Поэтому наряжаемся в драности, шипы и гранж. Наш максимум — немного цветного меха и дерзкая улыбка, наша база — взгляд исподлобья и восемь часов на колонке. 

Кто ходит: петербургская андеграундная арт-тусовка, рейверы со стажем, техно забияки

«Ларисочная»

Платье Balenciaga, ДЛТ, 456 500 руб., сумка Neous, ДЛТ, 69 950 руб., балетки RAZUMNO, 29 500 руб., кепка Walk of Shame, BABOCHKA, 6 000 руб.

Платье Ushatava, 7 900 руб., балконет The POBY, 7 300 руб., клатч Bottega Veneta, ДЛТ, 207 500 руб., мюли Эконика, 17 990 руб., держатель для зажигалки Isabel Marant, ДЛТ, 25 600 руб.

Панама Dolce & Gabbana, ДЛТ, 84 350 руб., сорочка PETRA, 9 900 руб., жакет OLA OLA, 25 740 руб., сумка Jil Sander, ДЛТ, 158 500 руб., балетки Jil Sander, ДЛТ, 56 700 руб.,

Рубашка Studio 29, 6 900 руб., джинсы Studio 29, 6 900 руб., ботинки Dr. Martens Jadon Black, 30 250 руб., очки P.Y.E, 8 800 руб., сумка Neous, ДЛТ, 69 950 руб., магнитный ключ AVGVST, 10 500 руб.

 

 

Здесь можно быть кем угодно: приоткрыть декольте с кобальтовым бра, нацепить тотал-деним в сочетани  с хипстерской оправой или выступить в жанре фэшн-интеллектуалки и нарядиться в жакет с тяни-толкаем художницы Данини от локального бренда OlaOla.

Кто ходит: интеллигенция всех мастей от больших бизнесменов (и их эскорта!) до IT-специалистов и рестораторов

Кабаре «Шум»

Жакет Midgard Paris, ДЛТ, 49 000 руб., брюки Philosophy di Lorenzo Serafini, ДЛТ, 26 950 руб., туфли Jeffrey Campbell, Golden Line, 21 600 руб., сумка Madame Chatelet,75 990 руб., бюстгальтер PETRA, 5 200 руб.

Платье 12 Storeez, 12 980 руб., ботильоны Maison Margiela, ДЛТ, 69 050 руб., сумка Prada, ДЛТ, 245 000 руб., кольцо Gucci, Mercury, 715 000 руб., кольцо Mercury, цена по запросу

Пальто Sashaverse, ДЛТ, 135 000 руб., платье KALMANOVICH, 66 600 руб., туфли Versace, ДЛТ, 83 800 руб., сумка Coperni, KM20, 68 600 руб., браслет Messika, Mercury, цена по запросу, серьги Ellen Conde, Poison Drop, 18 800 руб.

Топ Love Republic, 3 199 руб., юбка INSPIRE GIRLS, 6 590 руб., мюли RxBSHOES, 15 900 руб., сумка IRO, 32 000 руб., колье Bottega Veneta 480 500 руб.

Шумим только в роскошном: пайетки, стразы, вечерние платья и золотистые сумочки — здесь будут рады всему, в чем в другие заведения порой даже не пустят. Так что смело распаковывайте запылившееся выпускное платье, поднимайте мини повыше и отправляйтесь дрыгаться под каверы и креман в дом Маяковского.

Кто ходит: богемные персонажи – музыканты, актеры главных театров, журналисты и публицисты

«Федя, дичь!»

Джинсы 12 Storeez, 12 980 руб., мюли Ushatava, 14 900 руб., сумка-шопер 12 storeez, 29 980 руб., стакан 12 Storeez, 1 980 руб., кепка HUGO, СТОКМАНН, 3 390 руб.

Джоггеры Lime, 3 599 руб., кеды Lime, 9 999 руб., футболка Lime, 999 руб., пиджак Ushatava, 18 900 руб., рюкзак Furla, 41 000 руб.

Топ Lime, 2 999 руб., брюки Lime, 5 999 руб., топ Lime, 1 399 руб., сумка bysashazemlya, 3 999 руб., колье Seed Bead, Poison Drop, 9 000 руб., кроссовки New Balance, 22 990 руб. 

Юбка Ushatava, 15 500 руб., футболка Ushatava, 5 300 руб., казаки Sergio Rossi, ДЛТ, 84 350 руб., очки P.Y.E, 14 500 руб., серьги 48 Jewelry, 6 000 руб.

Пропустить рюмашку отменной настойки предлагаем с комфортом: низкий ход, джинсы и пара ярких аксессуаров. Самый органичный образ — треники с жакетом (точно как у бати) и майка-алкоголичка (без намеков) в сочетании с микро-сумкой из бусин.

Кто ходит: студенты, работники интеллектуальной сферы, которые устали работать, просто тусовщики 

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