Техно-кобра в Blank, киса в «‎Шуме»‎ и интеллигент в «Ларисочной»‎: рассказываем, в чем ходить в заведения Петербурга

Здесь можно быть кем угодно: приоткрыть декольте с кобальтовым бра, нацепить тотал-деним в сочетани с хипстерской оправой или выступить в жанре фэшн-интеллектуалки и нарядиться в жакет с тяни-толкаем художницы Данини от локального бренда OlaOla.

Кто ходит: интеллигенция всех мастей от больших бизнесменов (и их эскорта!) до IT-специалистов и рестораторов