Шопинг алерт: закрытая распродажа House of Leo и Last Poets!

Открываем Google календарь и записываем: 7 февраля с 16.00 до 21.00 в студии Леонида Алексеева (предмет отдельной экскурсии) состоится уютный private sale. Пароль для пропуска в мир просекко и архивов, тэйлоринга (House of Leo) и поэтического кашемира (Last Poets): собака.
Петербургско-флорентийская марка литературоцентричного кашемира Last Poets проведет свой архивный сейл. В программе: тончайшие, невесомые бадлоны, пушистые кашемировые футболки и ласковые свитеры. Дизайнер Мария Вельбель (в жизнеописании работа в Saint Laurent и Raf Simons) славит вечное: расслабленные силуэты, мягкую посадку и великие стихи (их деликатно вышивают на вещах). Кашемир со всеми справками: экологичный, возобновляемый, этичный. Скидки составят 30-50%.
В петербургской тэйлоринг-институции House of Leo распродажа происходит впервые. Здесь превалирует мужское (впрочем, легко подгоняющееся под женское): элегантные пиджаки с подвывертом, свитеры и блузы богатых фактур и все, что угодно с кисточками (и гвоздичкой!). Скидка 15% объявлена почти на все.
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