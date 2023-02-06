Шопинг алерт: закрытая распродажа House of Leo и Last Poets!

В петербургской тэйлоринг-институции House of Leo распродажа происходит впервые. Здесь превалирует мужское (впрочем, легко подгоняющееся под женское): элегантные пиджаки с подвывертом, свитеры и блузы богатых фактур и все, что угодно с кисточками (и гвоздичкой!). Скидка 15% объявлена почти на все.