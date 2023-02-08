Пуховик из рыболовных сетей, сумка-бакет для бутылки шампанского и еще 5 главных вещей февраля

В февральской повестке: кожаные платья и строгие корсеты, чтобы захватить власть, пуховик из океанического мусора, чтобы спасти мир, и сверкающая сумка-бакет для бутылки шампанского, чтобы это отпраздновать!
Киберплатья из экокожи, корсеты на запах Yuzefi уже в ДЛТ! Учеба в Central Saint Martins, работа у Christopher Kane и запуск собственного бренда: нет, это не наша карта желаний, а карьерный путь основательницы Yuzefi, британского дизайнера родом из Ирана, Назы Юсефи. С ее сумками ходили Хейли Бибер, Джиджи Хадид и, кажется, модницы всего мира, а недавно бренд выпустил собственную линию одежды с налетом правильного люкса и экологичным посылом: часть вещей отшивается из остатков тканей, а для некоторых моделей используется сертифицированная веганская кожа из Италии.
У бренда итальянской обуви и прочих атрибутов для размеренной жизни Principe di Bologna вдруг обнаружилась не менее комфортная капсула одежды. Купить нежные футболки и ласковые свитеры можно в мультибрендовом бутике No One уже сейчас, а ютиться и нежиться в шерсти и кашемире — круглый год.
Музыкант Андрей Кравцов и его марка городской базовой одежды SHU (их макинтош есть у каждого петербуржца!) выпустили коллекцию для дома. За уют тут отвечают мягкие пледы и пушистые полотенца, а за сладкий сон — пижамы и постельное белье из тонкого натурального хлопка.
DIEGO M
В этом сезоне выгодно смотреться на фоне грязных петербургских сугробов мы будем в белом пальто семейного бренда из Италии DIEGO M. Воображайте себя жительницей Милана: бокал просекко на террасе (как только сойдет снег) и солнцезащитные очки идут в негласном комплекте.
ТЦ Универмаг «Московский», Московский просп., 205Б
В Most Coffee на Севкабеле неожиданно нашлись вещи молодой московской марки Саши Землянниковой bysashazemlya. Бренд исповедует апсайкл и закрывает все наши (даже самые неочевидные) потребности: есть вручную плетеные микрохобо для эйрподзов, кросс-боди из бусин для стаканчика с кофе и даже сверкающий бакет для бутылки шампанского, с которым жизнь снова (и снова) похожа на праздник. Также в ассортименте: уродливое колье с вишенками (замысел автора!) и браслет с аппетитными мухоморами.
Молодой локальный бренд Véche дропнул дебютную коллекцию Season-1 (петербургский суккуб-шик!), вдохновленную поздней готикой и психологией женской сексуальности. Пока исследователи и теоретики моды осваивают оптику Фрейда и Лакана, в Veche уже строчат склонные к доминированию (в вашем гардеробе) кожаные платья, строгие корсеты и жакеты с металлическими вставками и разрезами для вашей внутренней госпожи.
Петербургский бренд URBANTIGER не устает спасать планету. На этот раз марка выпустила эко-пуховики четырех оттенков из найденных в океане неразлагаемых рыболовных сетей (и вам тепло, и природа очистилась). Помимо активной гражданской позиции у пуховиков имеется миловидный съемный капюшон-косынка — новый атрибут эко-активиста с человеческим лицом.
Комментарии (0)