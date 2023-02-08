Пуховик из рыболовных сетей, сумка-бакет для бутылки шампанского и еще 5 главных вещей февраля

Киберплатья из экокожи, корсеты на запах Yuzefi уже в ДЛТ! Учеба в Central Saint Martins, работа у Christopher Kane и запуск собственного бренда: нет, это не наша карта желаний, а карьерный путь основательницы Yuzefi, британского дизайнера родом из Ирана, Назы Юсефи. С ее сумками ходили Хейли Бибер, Джиджи Хадид и, кажется, модницы всего мира, а недавно бренд выпустил собственную линию одежды с налетом правильного люкса и экологичным посылом: часть вещей отшивается из остатков тканей, а для некоторых моделей используется сертифицированная веганская кожа из Италии.