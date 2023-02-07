Крокодиловые, пушистые и керамические: вот 25 сумок кросс-боди, которые мы будем носить этой весной

Едва ли вы успели забыть сумки на длинных ремнях, которые порой болтались аж до колена. Но мы все равно напомним: сумки кросс-боди ставят жирный крест не только на багетах, но и на отсутствии комфорта. Согласитесь, нет ничего удобнее, чем иметь все самое необходимое на расстоянии вытянутого пальца! Дизайнеры не дремлют — кажется, будто сумки на длинных ремнях были всегда (ну или просто маскировались длинными мультифункциональными цепочками), так что достойные варианты мы нашли и у больших брендов, и у локальных марок.