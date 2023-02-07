Крокодиловые, пушистые и керамические: вот 25 сумок кросс-боди, которые мы будем носить этой весной

Тренд на двухтысячные плавно переходит в тренд на 2010-е. Первый вестник тому — обилие готики на показах весна-лето 2023, первый применимый предмет — сумка кросс-боди. Собрали классные варианты, чтобы переход от багетов был максимально плавным.
Едва ли вы успели забыть сумки на длинных ремнях, которые порой болтались аж до колена. Но мы все равно напомним: сумки кросс-боди ставят жирный крест не только на багетах, но и на отсутствии комфорта. Согласитесь, нет ничего удобнее, чем иметь все самое необходимое на расстоянии вытянутого пальца! Дизайнеры не дремлют — кажется, будто сумки на длинных ремнях были всегда (ну или просто маскировались длинными мультифункциональными цепочками), так что достойные варианты мы нашли и у больших брендов, и у локальных марок.
Берлинский бренд Ottolinger предлагает монструозную сумку из керамики, а локальные Volchek, MUR и IMAKEBAGS вовсю пропагандируют дофаминовую нарядность, так что в их коллекциях, помимо классических черных, можно найти сумку в цвете индиго, розовую с желтым ремнем под крокодила (дитя заката!) и мандариновую торбу. Пушистую сумку на длинном ремне, которая заменит вам домашнее животное, нашли в коллаборации бренда эко-шуб Only Me и эко-сумок Arny Praht, еще и в мятном оттенке.
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