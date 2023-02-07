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Вещи

Крокодиловые, пушистые и керамические: вот 25 сумок кросс-боди, которые мы будем носить этой весной

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Тренд на двухтысячные плавно переходит в тренд на 2010-е. Первый вестник тому — обилие готики на показах весна-лето 2023, первый применимый предмет — сумка кросс-боди. Собрали классные варианты, чтобы переход от багетов был максимально плавным. 

Архивы пресс-служб

Neous, ДЛТ, 71 700 руб.

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 220 000 руб.

Архивы пресс-служб

Ree Projects, Кенгуру, 66 000 руб.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 399 500 руб.

Архивы пресс-служб

The Row, ДЛТ, 237 000 руб.

Архивы пресс-служб

OTTOLINGER, Very, 59 400 руб.

Архивы пресс-служб

Volchek, 26 800 руб.

Архивы пресс-служб

MUR, 20 000 руб.

Архивы пресс-служб

Furla, 16 000 руб.

Архивы пресс-служб

 IMAKEBAGS, 25 800 руб.

Архивы пресс-служб

Karl Lagerfeld, СТОКМАНН, 29 590 руб.

Архивы пресс-служб

By Far, Au Pont Rouge, 31 120 руб.

Архивы пресс-служб

JOSEPH, Very, 36 300 руб.

Архивы пресс-служб

Baguette, Misa Bags, 32 900 руб.

Архивы пресс-служб

ASKENT, 16 550 руб.

Едва ли вы успели забыть сумки на длинных ремнях, которые порой болтались аж до колена. Но мы все равно напомним: сумки кросс-боди ставят жирный крест не только на багетах, но и на отсутствии комфорта. Согласитесь, нет ничего удобнее, чем иметь все самое необходимое на расстоянии вытянутого пальца! Дизайнеры не дремлют — кажется, будто сумки на длинных ремнях были всегда (ну или просто маскировались длинными мультифункциональными цепочками), так что достойные варианты мы нашли и у больших брендов, и у локальных марок. 

Архивы пресс-служб

8 Store x Tanz Markab, 8 Store, 8 500 руб.

Архивы пресс-служб

ONLY ME х ARNY PRAHT, 7 900 руб.

Архивы пресс-служб

YOU, 9 800 руб.

Архивы пресс-служб

OLA OLA, 18 000 руб.

Архивы пресс-служб

Love Republic, 999 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 2 999 руб.

Архивы пресс-служб

OLA OLA, 13 800 руб.

Архивы пресс-служб

 Principe Di Bologna, No ONE, 9 790 руб.

Архивы пресс-служб

Sintezia, 7 900 руб.

Архивы пресс-служб

Benetton, 7 999 руб.

Берлинский бренд Ottolinger предлагает монструозную сумку из керамики, а локальные Volchek, MUR и IMAKEBAGS вовсю пропагандируют дофаминовую нарядность, так что в их коллекциях, помимо классических черных, можно найти сумку в цвете индиго,  розовую с желтым ремнем под крокодила (дитя заката!) и мандариновую торбу. Пушистую сумку на длинном ремне, которая заменит вам домашнее животное, нашли в коллаборации бренда эко-шуб Only Me и эко-сумок Arny Praht, еще и в мятном оттенке. 

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