18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

Красный уровень шопинг-тревоги: сразу у двух петербургских брендов стартуют архивные сейлы!

Поделиться:

К традиционным зимним распродажам сразу у двух локальных брендов добавились архивные.  Это значит, что вещи из коллекций прошлых лет можно купить с невероятными скидками до 70%. В случае SHU это неувядающая база, в случае OLA OLA – вечное искусство. 

Куртка-трансформер SHU, 9 490 руб.

Куртка SHU, 5 390 руб.

Мини-сумка SHU , 2 190 руб,

Акция действует онлайн и во всех фирменных магазинах. Ассортимент SHU Архив в Санкт-Петербурге включает еще большее количество моделей, а также upcycle-линейку. Сроки проведения: 2 – 12 февраля.

Бадлон OLA OLA

Футболка OLA OLA

Платье OLA OLA

В офлайн-магазине OLA OLA стартует распродажа сэмплов. В ассортименте: топы, худи, платья, блузки, а ещё много классных брюк и несколько отличных пальто. Цены начинаются от 1 500 рублей. Сэмплы – это образцы вещей. Часть из них вошла в основные коллекции, другие так и остались существовать в единственном экземпляре. Сроки проведения: 4 и 5 февраля. Адрес: ул. Восстания, 1

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: