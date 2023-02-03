Красный уровень шопинг-тревоги: сразу у двух петербургских брендов стартуют архивные сейлы!

В офлайн-магазине OLA OLA стартует распродажа сэмплов. В ассортименте: топы, худи, платья, блузки, а ещё много классных брюк и несколько отличных пальто. Цены начинаются от 1 500 рублей. Сэмплы – это образцы вещей. Часть из них вошла в основные коллекции, другие так и остались существовать в единственном экземпляре. Сроки проведения: 4 и 5 февраля. Адрес: ул. Восстания, 1