Откуда ноги растут! Мини – самый горячий тренд

Главные мини как всегда у Miu Miu: кожаные, потертые и с карманами размером с ручную кладь (а то и две). Предлагаются в комплекте с нарочито выступающим бельем и тренчем в тон (он только частично бежевый!). В Diesel предлагают объединить юбку и ремень в одну пикантную конструкцию. В Acne Studios изящно играют и выигрывают на контрастах: повязали юбку мини бантом макси. В Blumarine упражняются в соединении сразу трех трендов в одном микоскопическом изделии: деним, рюши (ок, воланы) и тюлевый балеткор. У Christian Cowan и Valentino традиционно самые богатые мини, и если последний предлагает носить их в контексте общей строгости формального стиля, то первый предлагает пойти в фэшн-разнос с розовыми перьями и прочим колорблоком.