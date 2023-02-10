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Откуда ноги растут! Мини – самый горячий тренд

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Короткие юбки, которые вынесло волной Y2K шика еще прошлой весной, по-прежнему с нами (или против нас). К февральскому сезону свиданий они обретают новые формы, прирастают декором и нетривиальными материалами, расширяют цветовую гамму, и все только для того, чтобы делать (ваши) ноги.

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Miu Miu

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Jacquemus

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Diesel

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Dolce & Gabbana

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Blumarine

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Acne Studios

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Christian Cowan

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Valentino

Главные мини как всегда у Miu Miu: кожаные, потертые и с карманами размером с ручную кладь (а то и две). Предлагаются в комплекте с нарочито выступающим бельем и тренчем в тон (он только частично бежевый!). В Diesel предлагают объединить юбку и ремень в одну пикантную конструкцию. В Acne Studios изящно играют и выигрывают на контрастах: повязали юбку мини бантом макси. В Blumarine упражняются в соединении сразу трех трендов в одном микоскопическом изделии: деним, рюши (ок, воланы) и тюлевый балеткор. У Christian Cowan и Valentino традиционно самые богатые мини, и если последний предлагает носить их в контексте общей строгости формального стиля, то первый предлагает пойти в фэшн-разнос с розовыми перьями и прочим колорблоком.

Rooth, 42 000 руб.

Versace Jeans Couture, Стокманн, 14 990 руб.

YOU, 3 675 руб.

Lime, 3 999 руб.

404 Not Found, 10 500 руб.

Gate31, 9 690 руб.

Ola Ola, 7 959 руб.

SHU, 4 190 руб.

На местном рынке ситуация немного скромнее. Блестящий вариант – кожаная юбка металик Rooth, но даже ее хочется успокоить трикотажем крупной вязки бренда. Виниловая юбка 404 Not Found – праздник повышенной экологической и пониженной социальной ответсвенности. В Lime пошли по проторенному пути сумки-пояса, а в GATE31 и SHU предлагают самые петербургские мини родного оттенка свинцового неба. 

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Шуба Balenciaga, ДЛТ, 311 000 руб., юбка Lime, 2 599 руб., футболка Lime, 1 599 руб., кроссовки New Balance, 20 990 руб., серьги POSH MIMI,  VIVA LA VIKA, 8 190 руб., сумка Bottega Veneta, ДЛТ, 227 500 руб.

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Юбка Prada, ДЛТ,  430 000 руб., топ Pervert, 25 000 руб., сумка Jimmy Choo, ДЛТ, 128 500 руб., балетки Ekonika, 8 890 руб., резинка REAL SILK, Золотое яблоко, 1 875 руб., кольцо Avgvst, 120 000 руб.

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Юбка YOU, 3 675 руб., свитер Studio 29, 9 900 руб., туфли Gianvito Rossi, ДЛТ, 79 950 руб., серьги Brunello Cucinell, ДЛТ, 221 500 руб., шляпа COCOSHNICK, 18 000 руб., сумка Yuzefi, ДЛТ, 33 600 руб.

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