Откуда ноги растут! Мини – самый горячий тренд

Короткие юбки, которые вынесло волной Y2K шика еще прошлой весной, по-прежнему с нами (или против нас). К февральскому сезону свиданий они обретают новые формы, прирастают декором и нетривиальными материалами, расширяют цветовую гамму, и все только для того, чтобы делать (ваши) ноги.
Главные мини как всегда у Miu Miu: кожаные, потертые и с карманами размером с ручную кладь (а то и две). Предлагаются в комплекте с нарочито выступающим бельем и тренчем в тон (он только частично бежевый!). В Diesel предлагают объединить юбку и ремень в одну пикантную конструкцию. В Acne Studios изящно играют и выигрывают на контрастах: повязали юбку мини бантом макси. В Blumarine упражняются в соединении сразу трех трендов в одном микоскопическом изделии: деним, рюши (ок, воланы) и тюлевый балеткор. У Christian Cowan и Valentino традиционно самые богатые мини, и если последний предлагает носить их в контексте общей строгости формального стиля, то первый предлагает пойти в фэшн-разнос с розовыми перьями и прочим колорблоком.
На местном рынке ситуация немного скромнее. Блестящий вариант – кожаная юбка металик Rooth, но даже ее хочется успокоить трикотажем крупной вязки бренда. Виниловая юбка 404 Not Found – праздник повышенной экологической и пониженной социальной ответсвенности. В Lime пошли по проторенному пути сумки-пояса, а в GATE31 и SHU предлагают самые петербургские мини родного оттенка свинцового неба.
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