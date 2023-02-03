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Где покупать винтаж в Петербурге? Рассказываем!

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Под девизом «старая вещь лучше новых двух» мир моды живет уже не первый сезон, и мы этому безусловно рады! Помимо платформ Oskelly и Avito, где мы уже не первый год охотимся за архивными редкостями, народилось много маленьких и не менее классных проектов. Рассказываем, в каких магазинах в Петербурге и в сети искать отборный винтаж и где самый выгодный ресейл. 

Петербург

Linia Market

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Нашли магазин с акутальным вайбом двухтысячных, так что отправляемся на 4-ую линию Васильевского острова за остроносыми лакированными туфлями Dior, мотоциклетными куртками (будем носить на каждый день!) и сумками Vivienne Westwood, Dior и Gucci. Как бонус — целая коллекция брендовых солнцезащитных очков, точно как у вашей мамы двадцать лет назад. 

4-я линия Васильевского острова, 21

14:00-20:00

Sneakers Museum

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Недавно один из самых больших винтажных магазинов спасали всем Петербургом — ребят, как это бывает, выгнали из помещения на Московских воротах. Теперь огромная коллекция кроссовок и отборного секонда и винтажа от Миши Войда поселилась на 1-й линии Васильевского острова. Берем здесь те самые мертвые найки, папину ветровку и дедов горнолыжный комбинезон. 

1-я линия Васильевского острова, 20

Meowshka

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Винтажная селекция Лидии Метельской заставляет трястись коленки: в ее магазине, названном в честь кошки Мяушки, найдутся кутюрные платья двадцатилетней давности и брендовые сумки аж 70-х годов. Наш фаворит — разноцветный шелковый костюм Yves Saint Laurent, который просто создан для хмурого Петербурга. 

ул. Куйбышева, 8

по предзаписи

Eversale

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

В светлом магазине на Кирочной есть все, что мы любим в бюджетном винтаже: ажурные платья-комбинации, оверсайз-свитеры, точно как из бабушкиного гранж-сундука, и много структурированных жакетов. Сюда же заходите за мужскими клетчатыми рубашками и идеальными юбками на низкой посадке. 

ул. Кирочная, 9, 1 этаж

13:00-21:00

Ambar Vintage

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Название магазина говорит само за себя: представьте, что вы родились где-нибудь на Мичиганской ферме и жизни своей не мыслите без огромных курток, вечных джинс и уютных свитеров. Представили? Тогда отправляйтесь на Гороховую, 55, там вас приоденут. Если вы родились в России, то для вас есть армейские брюки и пуленепробиваемые фланелевые рубашки. 

ул. Гороховая, 55

11:00-21:00

OldBaby x Save The Rave

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Винтажные магазины Анны Вас знает (и носит!) весь Петербург уже не первый год. Сюда стоит идти за розовыми шубами, кастомизированными свадебными платьями, абсолютно безумными пайетками и всем, что сделает ваш гардероб непохожим на остальные. 

пер. Антоненко, 5 

ул. Правды, 12

13:00-22:00

Антресоль

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Самое лучшее, что есть в винтаже, есть в магазине с уютным названием «Антресоль» — твид, юбки плиссе, блузы с отложными воротниками и разноцветные шерстяные береты. Также тут можно поохотиться за бижутерией аж 20-х годов или выловить тот самый хиппи-жилет для давно запланированной поездки на (воображаемую) Коачеллу. 

Невский проспект, 134

12:00-20:00

Пиф-Паф Супершоп

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Проект Светы Бекасовой — легенда петербургского ресейла. Знатные петербурженки приносят сюда целые гардеробы, так что не удивляйтесь, если найдете абсолютно новые туфли Prada за 25 тысяч, сумку Сhanel за треть цены бутика или уникальные джинсы Gucci с вышивками. 

наб. канала Грибоедова, 31

12:00-22:00

ул. Садовая, 21, 3 этаж

11:00-21:00

Kostrov Store

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Джинсы Levi's, куртки Stone Island, а также карго и вельвет (Dockers, Tommy Hilfiger и дальше по стритвир списку!) во всех вариациях бережно отбирают и продают в Kostrov Store. Скажем сразу: тут только те вещи, которые будут служить вам не меньше чем вечность. 

ул. Пушкинская, 11 

пн-чт 12:00-20:00, пт-вс 12:00-21:00

Vintage Ivy

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Еще один проект с отборными бредовыми вещами от юбок и шарфов Burberry до безупречных мужских жакетов и рубашек, которые мы и сами носим не снимая. Отдельный лайк ставим подборке сумок: тут и багет Fendi, и Gucci Jackie и десятки других вариантов с налетом двухтысячных. 

ул. Тележная, 8-10, 4 этаж

вт 13:00-17:00, чт, сб 17:00-21:00

Другие города

(ex)bags

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Ресейл-платформа (ex)bags появилась не так давно, но уже успела открыть роскошный бутик в центре Москвы, открыть филиал в Дубае и обзавестись внушительной коллекцией сумок. Тут и редкие Chanel, и модные нынче Balenciaga City, и крошки Jacquemus в самых разных вариантах. 

Москва, пер. Малый Козихинский, 12

11:00-22:00

818.vintage

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Больше чем винтажные сумки мы любим только винтажные украшения, так что обвес из московского магазина 818.vintage всегда в самом верху нашего вишлиста. Часы с бирюзой, к сожалению, отхватить не успели, а вот на клипсы Chanel и сет с сердцами Givenchy еще планируем успеть. 

Москва, ул. Бауманская, 15 

Need Some Stuff

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Скажем честно, половина винтажного гардероба редактора собиралась тут. Тут можно собрать несколько луков на десять тысяч рублей, а все вещи вам оперативно отправят из Пермского края. Выбираем цветочные платья, джинсы и кардиганы-сеточки. 

Vi Market

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Еще один магазин с эстетикой двухтысячных родился в Челябинске: завидные образы, которые будто сняли с Беллы Хадид, можно купить за приемлемые деньги и с удобной доставкой. Будьте осторожны: самые классные вещи типа кашемировой юбки Jil Sander и аутентичных корсетов и юбок-баллонов разбирают в первые минуты (у редактора стоит уведомление!).

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