Где покупать винтаж в Петербурге? Рассказываем!

Под девизом «старая вещь лучше новых двух» мир моды живет уже не первый сезон, и мы этому безусловно рады! Помимо платформ Oskelly и Avito, где мы уже не первый год охотимся за архивными редкостями, народилось много маленьких и не менее классных проектов. Рассказываем, в каких магазинах в Петербурге и в сети искать отборный винтаж и где самый выгодный ресейл.