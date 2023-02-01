Костюм – самый элегантный тренд сезона

Хочется минималистичного люкса? Вам завернут в Jil Sander. Такой же, но мятый и с длинным шнурком? Обязательно найдется у Ann Demeulemeester. Желаете поярче? Ослепните в Undercover. Нужны вырезы? Смотря где: если на пиджаке, то вам в Acne, если на брюках, то в Gucci, а если повсюду и в кружавчиках – то, конечно, в Undercover. Классический, но в стоге сена? Пожалуйте в Jacquemus.

При всем богатстве трактовки костюмного сюжета, заметен один общий тектонический сдвиг. Мельчает оверсайз: силуэт начинает снова сужаться. Процесс неравномерный – пока что ушла косая сажень в плечах, но внизу объем (читай: широкие и слишком длинные брюки) сохранился: прыгаем в мешках еще целый сезон!

Как носить костюм весной 2023-го? Главный прием: монохром. Обзаведитесь топом и тренчем в тон костюма, как на показах Ferragamo и Jil Sander. Если заскучали в одной гамме, подключите фактуры: например, в Koche предлагают опериться, а про переносной сеновал Jacquemus мы писали выше.