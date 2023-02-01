Костюм – самый элегантный тренд сезона

Костюмы молодеют (а вы нет): брючные двойки новой волны больше не атрибут унылого клерка и печального офисного планктона. Теперь костюм – дело молодых, а также лекарство против морщин. К вполне зрелому общему тренду на тэйлоринг присоединился тик-ток жанр dark academia, и костюмы вдруг стали такой же бодрой базой как джинсы и бомбер.
Хочется минималистичного люкса? Вам завернут в Jil Sander. Такой же, но мятый и с длинным шнурком? Обязательно найдется у Ann Demeulemeester. Желаете поярче? Ослепните в Undercover. Нужны вырезы? Смотря где: если на пиджаке, то вам в Acne, если на брюках, то в Gucci, а если повсюду и в кружавчиках – то, конечно, в Undercover. Классический, но в стоге сена? Пожалуйте в Jacquemus.
При всем богатстве трактовки костюмного сюжета, заметен один общий тектонический сдвиг. Мельчает оверсайз: силуэт начинает снова сужаться. Процесс неравномерный – пока что ушла косая сажень в плечах, но внизу объем (читай: широкие и слишком длинные брюки) сохранился: прыгаем в мешках еще целый сезон!
Как носить костюм весной 2023-го? Главный прием: монохром. Обзаведитесь топом и тренчем в тон костюма, как на показах Ferragamo и Jil Sander. Если заскучали в одной гамме, подключите фактуры: например, в Koche предлагают опериться, а про переносной сеновал Jacquemus мы писали выше.
У локальных марок свой костюмный ряд. За просторными черными костюмами отправляемся в Myseasons, GATE31 и Choux, за актуальным кобальтом – в YOU, за набирающим обороты алым – в Namelazz. Самый модный силуэт вышел у Lime, Sorelle демонстрируют лучший деграде, а деконтсруктивистские трюки особенно удались юной петербургской марке Veche. Напоследок важный шопинг тип: если хотите по-настоящему безупречную посадку и точеный силуэт, отправляйтесь за костюмом в мужские бренды с сервисом ателье, где знают о костюмах все (читай: в House of Leo), а вопросы гендера решают парой часов подгона по фигуре.
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