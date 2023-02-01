18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Костюм – самый элегантный тренд сезона

Поделиться:

Костюмы молодеют (а вы нет): брючные двойки новой волны больше не атрибут унылого клерка и печального офисного планктона. Теперь костюм – дело молодых, а также лекарство против морщин. К вполне зрелому общему тренду на тэйлоринг присоединился тик-ток жанр dark academia, и костюмы вдруг стали такой же бодрой базой как джинсы и бомбер. 

Архивы пресс-служб

Jil Sander

Архивы пресс-служб

Acne Studios

Архивы пресс-служб

Koché

Архивы пресс-служб

Ann Demeulemeester

Архивы пресс-служб

Ferragamo

Архивы пресс-служб

Undercover

Архивы пресс-служб

Alexander McQueen

Архивы пресс-служб

Jacquemus

Архивы пресс-служб

Gucci

Хочется минималистичного люкса? Вам завернут в Jil Sander. Такой же, но мятый и с длинным шнурком? Обязательно найдется у Ann Demeulemeester. Желаете поярче? Ослепните в Undercover. Нужны вырезы? Смотря где: если на пиджаке, то вам в Acne, если на брюках, то в Gucci, а если повсюду и в кружавчиках – то, конечно, в Undercover. Классический, но в стоге сена? Пожалуйте в Jacquemus. 

При всем богатстве трактовки костюмного сюжета, заметен один общий тектонический сдвиг. Мельчает оверсайз: силуэт начинает снова сужаться. Процесс неравномерный – пока что ушла косая сажень в плечах, но внизу объем (читай: широкие и слишком длинные брюки) сохранился: прыгаем в мешках еще целый сезон!

Как носить костюм весной 2023-го? Главный прием: монохром. Обзаведитесь топом и тренчем в тон костюма, как на показах Ferragamo и Jil Sander. Если заскучали в одной гамме, подключите фактуры: например, в Koche предлагают опериться, а про переносной сеновал Jacquemus мы писали выше.

Архивы пресс-служб

Sorelle, 58 000 руб.

Архивы пресс-служб

Myseasons, 55 000 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 15 998 руб.

Архивы пресс-служб

Gate31, 19 135 руб.

Архивы пресс-служб

Veche, 40 000 руб.

Архивы пресс-служб

YOU, 8 160 руб.

Архивы пресс-служб

Choux, 45 960 руб.

Архивы пресс-служб

Namelazz, 41 800 руб.

Архивы пресс-служб

Not for sale, 8Store, 8 330 руб.

Архивы пресс-служб

House of Leo, 41 000 руб.

У локальных марок свой костюмный ряд. За просторными черными костюмами отправляемся в Myseasons, GATE31 и Choux, за актуальным кобальтом – в YOU, за набирающим обороты алым – в Namelazz. Самый модный силуэт вышел у Lime, Sorelle демонстрируют лучший деграде, а деконтсруктивистские трюки особенно удались юной петербургской марке Veche. Напоследок важный шопинг тип: если хотите по-настоящему безупречную посадку и точеный силуэт, отправляйтесь за костюмом в мужские бренды с сервисом ателье, где знают о костюмах все (читай: в House of Leo), а вопросы гендера решают парой часов подгона по фигуре.

Архивы пресс-служб

Пиджак Lime, 9 999 руб., брюки Lime, 5 999 руб., футболка Lime, 1 999 руб., туфли Homies, 26 000 руб., сумка-шопер 12 Storeez, 29 980 руб., серьги Bottega Veneta, ДЛТ, 125 500 руб.

 

Архивы пресс-служб

Пиджак YOU, 4 760 руб., брюки YOU, 3 400 руб., казаки Saint Laurent, ДЛТ, 108 500 руб., пальто 12 storeez, 159 980 руб., сумка By Far, Au Pont Rouge, 48 900 руб., серьги Loewe, ДЛТ, 84 950 руб.

Архивы пресс-служб

Жакет Agreeg, ДЛТ, 120 000 руб., брюки Agreeg, ДЛТ, 59 000 руб., майка Ushatava, 3 700 руб., мюли Prada, ДЛТ, 100 000 руб., сумка Bottega Veneta, ДЛТ, 316 000 руб., кольцо Mercury, цена по запросу.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: