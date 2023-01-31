О, спорт, ты – шик! Вот вещи, в которых тренировки будут красивыми

Собирались начать с понедельника, но опять все пошло не по плану? Собрали вещи, которые не только будут мотивацией почаще добираться до зала, но и помогут создавать спорт-шик образы.
Скажем честно: спортивная одежда всегда была проблемой. Либо она плохо сидит, либо ткань недостаточно комфортная для долгих тренировок, либо дизайн так себе. Вот несколько правил, которых мы придерживаемся, выбирая вещи для спорта: чтобы скрыть пока что несовершенный живот, выбирайте варианты с высокой талией и плотным поясом, обязательно фиксируйте грудь спортивным топом, но следите, чтобы не перетягивал.
А вот варианты костюмов с трениками и свитшотами — наше guilty pleasure! Поэтому чтобы не выглядеть слишком по-дачному разбавляем тотал-футеровый образ элементами городского гардероба: к коричневым штанам Sporty& Rich добавляем футболку, жакет и солнечные очки, чтобы быть немного Хейли Бибер, а кофту на молнии Planta Rosa сочетаем с широкими джинсами, светлыми кедами и ярким тоутом, чтобы получился идеальный образ для повседневных дел.
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