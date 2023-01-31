О, спорт, ты – шик! Вот вещи, в которых тренировки будут красивыми

А вот варианты костюмов с трениками и свитшотами — наше guilty pleasure! Поэтому чтобы не выглядеть слишком по-дачному разбавляем тотал-футеровый образ элементами городского гардероба: к коричневым штанам Sporty& Rich добавляем футболку, жакет и солнечные очки, чтобы быть немного Хейли Бибер, а кофту на молнии Planta Rosa сочетаем с широкими джинсами, светлыми кедами и ярким тоутом, чтобы получился идеальный образ для повседневных дел.