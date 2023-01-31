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Вещи

О, спорт, ты – шик! Вот вещи, в которых тренировки будут красивыми

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Собирались начать с понедельника, но опять все пошло не по плану? Собрали вещи, которые не только будут мотивацией почаще добираться до зала, но и помогут создавать спорт-шик образы. 

Архивы пресс-служб

EVERREVER, 10 899 руб.

Архивы пресс-служб

Almond Crew, 5 200 руб.

Архивы пресс-служб

Almond Crew, 6 800 руб.

Архивы пресс-служб

Lavarice, 3 200 руб.

Архивы пресс-служб

Sport Angel, 5 900 руб.

Архивы пресс-служб

Belle YOU, легинсы 2 743 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 2 999 руб.

Архивы пресс-служб

IRNBY, 5 700 руб.

Архивы пресс-служб

EVERREVER, 4 599 руб.

Архивы пресс-служб

GRI, 1 280 руб.

Архивы пресс-служб

Adidas, ДЛТ, 5 815 руб.

Скажем честно: спортивная одежда всегда была проблемой. Либо она плохо сидит, либо ткань недостаточно комфортная для долгих тренировок, либо дизайн так себе. Вот несколько правил, которых мы придерживаемся, выбирая вещи для спорта: чтобы скрыть пока что несовершенный живот, выбирайте варианты с высокой талией и плотным поясом, обязательно фиксируйте грудь спортивным топом, но следите, чтобы не перетягивал. 

Архивы пресс-служб

Planta Rosa, 17 500 руб.

Архивы пресс-служб

Planta Rosa, 14 400 руб.

Архивы пресс-служб

Sporty& Rich, Траектория, 5 950 руб.

Архивы пресс-служб

Sporty& Rich, Траектория, 14 950 руб.

Архивы пресс-служб

Monochrome, 19 000 руб.

Архивы пресс-служб

Monochrome, 22 000 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 3 599 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 2 999 руб.

А вот варианты костюмов с трениками и свитшотами — наше guilty pleasure! Поэтому чтобы не выглядеть слишком по-дачному разбавляем тотал-футеровый образ элементами городского гардероба: к коричневым штанам Sporty& Rich добавляем футболку, жакет и солнечные очки, чтобы быть немного Хейли Бибер, а кофту на молнии Planta Rosa сочетаем с широкими джинсами, светлыми кедами и ярким тоутом, чтобы получился идеальный образ для повседневных дел. 

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