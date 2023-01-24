Сезон пузырей открыт! Рассказываем, как носить юбки-баллоны

Подол-баллон уверенно отстоял свое право на существование и звание одного из главных трендов сезона весна-лето 2023. Рассказываем, как носить самые инстаграмные юбки сезона.
На неделях моды обнаружилась целая охапка воздушных шаров: авангардную модель в трендовом синем цвете представили Marques' Almeida (ярко-оранжевый пернатый клатч дополнил образ), Ulla Johnson натянули баллон до ушей, а Proenza Schouler стилизовали юбки до колена с майками-сетками. Заключение с показов одно: носим не снимая! На поздние похмельные завтраки с тонким лонгсливом на голое тело и кедами, и на вечерний прием со слингбэками и приталенный жакетом.
Наши дизайнеры тоже не дремлют: юбка бренда Насти Ножной Pervert уже побывала во всех лифтолуках. Практичную укороченную модель представили Сhoux — в ней можно смело ходить по весенним лужам и не переживать за испачканный подол. Уже собрали несколько луков с юбками-баллонами на любой случай, будь то внезапная Coachella или премьера в Мариинском.
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