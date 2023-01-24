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Сезон пузырей открыт! Рассказываем, как носить юбки-баллоны

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Подол-баллон уверенно отстоял свое право на существование и звание одного из главных трендов сезона весна-лето 2023. Рассказываем, как носить самые инстаграмные юбки сезона. 

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Khaite

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Proenza Schouler

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Ulla Johnson

Архивы пресс-служб

Ulla Johnson

Архивы пресс-служб

Marques’ Almeida

Архивы пресс-служб

Proenza Schouler

На неделях моды обнаружилась целая охапка воздушных шаров: авангардную  модель в трендовом синем цвете представили Marques' Almeida (ярко-оранжевый пернатый клатч дополнил образ), Ulla Johnson натянули баллон до ушей, а Proenza Schouler стилизовали юбки до колена с майками-сетками. Заключение с показов одно: носим не снимая! На поздние похмельные завтраки с тонким лонгсливом на голое тело и кедами, и на вечерний прием со слингбэками и приталенный жакетом. 

Архивы пресс-служб

Choux, 21 980 руб.

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You Wanna, 7 900 руб.

 

Архивы пресс-служб

Select, 14 500 руб. 

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Charuel, 6 990 руб.

Архивы пресс-служб

Pervert, 60 000 руб.

Наши дизайнеры тоже не дремлют: юбка бренда Насти Ножной Pervert уже побывала во всех лифтолуках. Практичную укороченную модель представили Сhoux — в ней можно смело ходить по весенним лужам и не переживать за испачканный подол. Уже собрали несколько луков с юбками-баллонами на любой случай, будь то внезапная Coachella или премьера в Мариинском. 

Архивы пресс-служб

Юбка You Wanna, 7 900 руб., свитшот Planta Rosa, 17 300 руб., сапоги Portal, Эконика, 14 990 руб., кольцо Lili Archive, ДЛТ, 7 260 руб., сумка By Far, ДЛТ, 54 750 руб.

 

Архивы пресс-служб

Юбка Pervert, 60 000 руб., майка Lime, 1 399 руб., балетки Jil Sander, ДЛТ, 68 500 руб., серьги Ms.Marble, ДЛТ, 16 200 руб., сумка The Row, ДЛТ, 264 500 руб.

 

Архивы пресс-служб

Юбка Charuel, 6 990 руб., свитер Studio29, 9 400 руб., туфли Prada, ДЛТ, 97 000 руб., серьги Bottega Veneta, ДЛТ, 85 850 руб., сумка-шоппер OlaOla, 14 500 руб.

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