Сезон пузырей открыт! Рассказываем, как носить юбки-баллоны

Наши дизайнеры тоже не дремлют: юбка бренда Насти Ножной Pervert уже побывала во всех лифтолуках. Практичную укороченную модель представили Сhoux — в ней можно смело ходить по весенним лужам и не переживать за испачканный подол. Уже собрали несколько луков с юбками-баллонами на любой случай, будь то внезапная Coachella или премьера в Мариинском.