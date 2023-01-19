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Покупка недели: тапочки Маяковского из коллаборации Кабаре ШУМ и RXBShoes

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Мекка петербургской богемной жизни Кабаре ШУМ под предводительством Артема Балаева и Анастасии Диановой, выпустило свой первый мерч — тапочки Маяковского из желтой зернистой кожи. Уже хотите? Рассказываем, что к чему!

Архивы пресс-служб

Тапочки Маяковского

Точно в таких (ну почти!) Владимир Маяковский ходил дома у Лили и Осипа Бриков, когда их тройственный союз скрепился совместным бытом. Тапочки с мягкими задниками, сшитые из коричневой козьей шкуры и снабженные тонкими кожаными подошвами, а также подкладкой из коричневого сатина стали вдохновением для создателей Кабаре ШУМ (расположенного на улице Маяковского, в доме, где жил поэт) и бренда обуви RXB Shoes aka Разгуляев-Благонравова. Так появилась реплика тапок поэта из светло-коричневой мягкой кожи: верх — из натуральной итальянской, подкладка — из яловой. Отличить их от референса поможет вышивка: венский стул, очки и бутылка вина — графические символы жанра, в котором работает ШУМ.

Анастасия Куприянова

Реплика тапочек Маяковского от Кабаре ШУМ и RXBShoes, 14 500 руб. 

Анастасия Куприянова

Реплика тапочек Маяковского от Кабаре ШУМ и RXBShoes, 14 500 руб.

Анастасия Куприянова

Реплика тапочек Маяковского от Кабаре ШУМ и RXBShoes, 14 500 руб.

Купить свою пару (размеры от 36 до 46) можно написав в телеграм @CabaretSHUM, а в подарок обещают положить сет настоек из меню спикизи бара El Лисицкий, созданных локальной дистеллирией VD Distillery и названных в честь рек и каналов Петербурга: Пряжка, Охта, Фонтанка, Карповка, Крюков канал, Обводный канал. 

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