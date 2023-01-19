Покупка недели: тапочки Маяковского из коллаборации Кабаре ШУМ и RXBShoes

Точно в таких (ну почти!) Владимир Маяковский ходил дома у Лили и Осипа Бриков, когда их тройственный союз скрепился совместным бытом. Тапочки с мягкими задниками, сшитые из коричневой козьей шкуры и снабженные тонкими кожаными подошвами, а также подкладкой из коричневого сатина стали вдохновением для создателей Кабаре ШУМ (расположенного на улице Маяковского, в доме, где жил поэт) и бренда обуви RXB Shoes aka Разгуляев-Благонравова. Так появилась реплика тапок поэта из светло-коричневой мягкой кожи: верх — из натуральной итальянской, подкладка — из яловой. Отличить их от референса поможет вышивка: венский стул, очки и бутылка вина — графические символы жанра, в котором работает ШУМ.