Существует ли тренд, пригодный для петербургской зимы? Вязаные платья в пол!

Признаем очевидное: при всем многообразии трендов для зимнего Петербурга идеально подходит лишь один – шерстяное платье-чулок. Пока мировые дизайнеры упражняются в ажуре и нетривиальных вырезах, локальные мастера вяжут суровую северную готику.
Хорошая новость: платье-чулок в этом и следующем сезонах должно быть в пол. Здесь одни плюсы: актуальный силуэт в жанре column dressing, общий уют, теплые щиколотки и решение мучительнейшего из вопросов – какие колготки надеть (ответ: да хоть цветные – и дико модно, и никто не узнает). Предвидим ваши вопросы про мокрые подолы в живописных разводах реагентов: достаем позабытые было платформы и танкетки и уверенно ковыляем навстречу весне.
Длинное платье-чулок запросто комбинируется с другими трендами: Saint Laurent отрабатывает прозрачность, Khaite актуализирует бахрому, Jil Sander – ворсистые фактуры и вырезы. Местные дизайнеры преимущественно мыслят в категориях теплосбережения и готкора. Черные вязаные платья в пол из шерсти и кашемира имеются у Unifarious (поддержим локкальный суккуб), Bazilika (кашемир на вырост) и Ianis Chamalidy (с разрезами для летящей походки). Самое мягкое и нежное платье вышло у новорожденной московской марки Rooth, а самое шелковое – у петербургской Free Age.
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