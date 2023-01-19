Существует ли тренд, пригодный для петербургской зимы? Вязаные платья в пол!

Хорошая новость: платье-чулок в этом и следующем сезонах должно быть в пол. Здесь одни плюсы: актуальный силуэт в жанре column dressing, общий уют, теплые щиколотки и решение мучительнейшего из вопросов – какие колготки надеть (ответ: да хоть цветные – и дико модно, и никто не узнает). Предвидим ваши вопросы про мокрые подолы в живописных разводах реагентов: достаем позабытые было платформы и танкетки и уверенно ковыляем навстречу весне.