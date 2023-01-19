18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Существует ли тренд, пригодный для петербургской зимы? Вязаные платья в пол!

Поделиться:

Признаем очевидное: при всем многообразии трендов для зимнего Петербурга идеально подходит лишь один – шерстяное платье-чулок. Пока мировые дизайнеры упражняются в ажуре и нетривиальных вырезах, локальные мастера вяжут суровую северную готику.

Saint Laurent

Max Mara

Jil Sander

Bally

Edward Crutchley

Khaite

Хорошая новость: платье-чулок в этом и следующем сезонах должно быть в пол. Здесь одни плюсы: актуальный силуэт в жанре column dressing, общий уют, теплые щиколотки и решение мучительнейшего из вопросов – какие колготки надеть (ответ: да хоть цветные – и дико модно, и никто не узнает). Предвидим ваши вопросы про мокрые подолы в живописных разводах реагентов: достаем позабытые было платформы и танкетки и уверенно ковыляем навстречу весне.

Архивы пресс-служб

Rooth, 30 900 руб.

Архивы пресс-служб

Unifarious, 8-store, 19 000 руб.

Архивы пресс-служб

And The Brand, 97 800 руб.

Архивы пресс-служб

Free Age, 74 700 руб.

Архивы пресс-служб

IANIS CHAMALIDY, 27 600 руб.

Архивы пресс-служб

Monncashmere, 30 980 руб.

Архивы пресс-служб

Bazilika, 37 990 руб.

Длинное платье-чулок запросто комбинируется с другими трендами: Saint Laurent отрабатывает прозрачность, Khaite актуализирует бахрому, Jil Sander – ворсистые фактуры и вырезы. Местные дизайнеры преимущественно мыслят в категориях теплосбережения и готкора. Черные вязаные платья в пол из шерсти и кашемира имеются у Unifarious (поддержим локкальный суккуб), Bazilika (кашемир на вырост) и Ianis Chamalidy (с разрезами для летящей походки). Самое мягкое и нежное платье вышло у новорожденной московской марки Rooth, а самое шелковое – у петербургской Free Age.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: