Что покупать на зимних распродажах? Локальные марки и большие бренды! Рассказываем, где искать лучшие скидки

Чем поживиться на зимних распродажах? Ботильонами By Far, экошубой Love Republic и средствами Л'Окситан. Еще больше скидок, которые нельзя пропустить, собрали в материале.
Новинки и культовые модели от Bottega Veneta, Dolce&Gabbana, Versace, Votrements, Jil Sander и других брендов можно забрать со скидкой 30% онлайн и офлайн на зимней распродаже в ДЛТ.
Для любителей спортивного стиля есть приятная новость: в Au Pont Rouge скидки на Fila, Kappa и Ellesse достигают 50%. Также присмотритесь к зимней коллекции пуховиков и пальто OUI, I AM Studio и кожаным сапогам и ботильонам By Far (почти Totême!).
Первая в этом году распродажа стартовала и в Л’Окситан. Ароматные кремы, гели для душа и шампуни французского бренда можно купить в интернет-магазине 17 и 18 января с дополнительной скидкой 10%.
«Все лучшее — детям!» — решили мы и отправились на распродажу в «Кенгуру». А тут лаймовые балетки Age of Innocence и пушистая розовая шуба Ermano Scervino со скидками до 50%.
Модная нынче юбка-баллон была найдена на распродаже в Charuel все за 6 990 руб! Заглядывайте на сайт и выбирайте костюмы в пайетках, платья с перьями и пальто из шерсти.
Под девизом «Продолжаем утепляться!» в TLN стартовал зимний сейл. Скидки на осенне-зимние коллекции брендов Tommy Hilfiger, Marella, Strellson, Marc O’Polo, Gerry Weber, Calvin Klein, Joop, Pepe Jeans footwear, Bullboxer до 50%.
Финальная распродажа проходит в YOU – скидки достигают 60%. Так, двубортный пиджак в актуальных цветах можно приобрести за 6 250 руб., а пальто-чебурашка обойдется в 13 930 руб.
Безупречную базу покупаем (как всегда!) у петербургского бренда Gate31, а в период зимней распродажи еще и со скидкой 65%. Уже положили в корзину стеганый тренч (идеально для февраля) и теплый свитер в актуальном кобальтовом оттенке.
В Love Republic действует скидка 15% на весь ассортимент при выборе курьерской доставки, а заказы от 5 000 тысяч рублей привезут бесплатно. Советуем присмотреться к вечерним платьям, которые обязательно пригодятся нам в период весенних вечеринок, и к верхней одежде, чтобы обновиться к последнему месяцу этой зимы.
Невиданная щедрость была замечена на зимней распродаже в «Стокманне». Тут можно купить бренды (есть даже Cakvin Klein и Chiarra Ferragni!) за полцены до 18 января. Скидка действует на выборочный ассортимент коллекций осень-зима 2022.
Градиентные свитеры, платья-трансформеры, двуцветные жакеты и много других дофаминовых (визуально и эмоционально!) нарядов уже сейчас можно купить на сейле московского бренда Studio 29.
Мы любим Ushatava за пуховики, которые везде смотрятся уместно, тонкий (но теплый!) трикотаж и идеальные силуэты. Все это уже ждет вас в специальном разделе на сайте екатеринбургской марки с приятными скидкам. Обратите внимание на брюки-клеш из лайкры из коллекции Dachi: теперь они стоят в два раза дешевле.
Бренд Namelazz собрал все, что нужно для богемной жизни: вечерние платья с декольте и корсетами, фиолетовые костюмы для интеллигентных рейвов и юбки длины макси с безупречной посадкой на низкой талии. Выбирайте свое со скидкой в разделе «Специальная цена».
Зимняя акция «Super Winter Sale» уже стартовала в Mixit. С 16 по 29 января кремы, маски и патчи можно приобрести со скидкой 50%.
Ювелирный универмаг Poison Drop щедр как никогда: серьги-сердца Marni и десятки других украшений можно купить со скидками до 40%.
Градиентный пуховик из лимитированной коллекции, ботинки с защитой от непогоды и хлопковые футболки и лонгсливы можно купить на зимней распродаже в SHU со скидками до 40%.
Пока что на сайте марки мебели из переработанных баночек от йогурта ничего не происходит, но 20 января случится чудо: семпл-сейл несовершенных, но все еще прекрасных столов, стульев и других предметов интерьера начнется в пятницу и продлится все выходные. Успейте отхватить!
Петербургский концерт-стоп 8Store тоже устроил зимнюю распродажу: скидки и на пальто с рюшей дизайнера Дарьи Уркинеевой, и на уютные костюмы из трикотажа Divine, и на корсеты и чепчики Насти Соломенной.
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