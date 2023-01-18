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Что покупать на зимних распродажах? Локальные марки и большие бренды! Рассказываем, где искать лучшие скидки

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Чем поживиться на зимних распродажах? Ботильонами By Far, экошубой Love Republic и средствами Л'Окситан. Еще больше скидок, которые нельзя пропустить, собрали в материале. 

ЦУМ

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Gucci, ДЛТ, 144 500 руб.

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Vetements, ДЛТ, 258 500 руб.

Новинки и культовые модели от Bottega Veneta, Dolce&Gabbana, Versace, Votrements, Jil Sander и других брендов можно забрать со скидкой 30% онлайн и офлайн на зимней распродаже в ДЛТ.

Au Pont Rouge

Архивы пресс-служб

OUI2, Au Pont Rouge, 20 930 руб.

Архивы пресс-служб

By Far, Au Pont Rouge, 39 920 руб. 

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I AM STUDIO,  Au Pont Rouge, 27120 руб.

 

Для любителей спортивного стиля есть приятная новость: в Au Pont Rouge скидки на Fila, Kappa и Ellesse достигают 50%. Также присмотритесь к зимней коллекции пуховиков и пальто OUI, I AM Studio и кожаным сапогам и ботильонам By Far (почти Totême!).

Л'Окситан

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Л'Окситан, 840 руб. 

 

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Л'Окситан, 4 190 руб.

Первая в этом году распродажа стартовала и в Л’Окситан. Ароматные кремы, гели для душа и шампуни французского бренда можно купить в интернет-магазине 17 и 18 января с дополнительной скидкой 10%.

Кенгуру

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

«Все лучшее — детям!» — решили мы и отправились на распродажу в «Кенгуру». А тут лаймовые балетки Age of Innocence и пушистая розовая шуба Ermano Scervino со скидками до 50%.  

Charuel

Архивы пресс-служб

Charuel, 6 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Charuel, 19 990 руб.

Модная нынче юбка-баллон была найдена на распродаже в Charuel все за 6 990 руб! Заглядывайте на сайт и выбирайте костюмы в пайетках, платья с перьями и пальто из шерсти.

TLN

Архивы пресс-служб

Bullboxer, TLN, 9 590 руб. 

Архивы пресс-служб

Tommy Hilfiger, TLN, 29 990 руб.

Под девизом «Продолжаем утепляться!» в TLN стартовал зимний сейл. Скидки на осенне-зимние коллекции брендов Tommy Hilfiger, Marella, Strellson, Marc O’Polo, Gerry Weber, Calvin Klein, Joop, Pepe Jeans footwear, Bullboxer до 50%. 

YOU

Архив пресс-служб

YOU, 6 250 руб.

Архив пресс-служб

YOU, 13 930 руб.

Финальная распродажа проходит в YOU – скидки достигают 60%. Так, двубортный пиджак в актуальных цветах можно приобрести за 6 250 руб., а пальто-чебурашка обойдется в 13 930 руб.

Gate31

Архив пресс-служб

Gate31, 9 174 руб. 

Архив пресс-служб

Gate31, 10 945 руб. 

Безупречную базу покупаем (как всегда!) у петербургского бренда Gate31, а в период зимней распродажи еще и со скидкой 65%. Уже положили в корзину стеганый тренч (идеально для февраля) и теплый свитер в актуальном кобальтовом оттенке. 

Love Republic

Архив пресс-служб

Love Republic, 15 999 руб. 

Архив пресс-служб

Love Republic, 1 999 руб.

 

Архив пресс-служб

Love Republic, 3 999 руб.

 

В Love Republic действует скидка 15% на весь ассортимент при выборе курьерской доставки, а заказы от 5 000 тысяч рублей привезут бесплатно. Советуем присмотреться к вечерним платьям, которые обязательно пригодятся нам в период весенних вечеринок, и к верхней одежде, чтобы обновиться к последнему месяцу этой зимы.  

Стокманн

Архив пресс-служб

ECCO, Стокманн, 14 990 руб.

Архив пресс-служб

Tommy Hilfiger, Стокманн, 35 190 руб. 

Невиданная щедрость была замечена на зимней распродаже в «Стокманне». Тут можно купить бренды (есть даже Cakvin Klein и Chiarra Ferragni!) за полцены до 18 января. Скидка действует на выборочный ассортимент коллекций осень-зима 2022.

Studio 29

Архив пресс-служб

Studio 29, 10 900 руб.

Архив пресс-служб

Studio 29, 9 500 руб.

Архив пресс-служб

Studio 29, 9 900 руб.

Градиентные свитеры, платья-трансформеры, двуцветные жакеты и много других дофаминовых (визуально и эмоционально!) нарядов уже сейчас можно купить на сейле московского бренда Studio 29.

Ushatava

Архив пресс-служб

Ushatava,  10 080 руб.

 

Архив пресс-служб

Ushatava,  8 330 руб.

 

Архив пресс-служб

Ushatava, 18 200 руб.

 

Мы любим Ushatava за пуховики, которые везде смотрятся уместно, тонкий (но теплый!) трикотаж и идеальные силуэты. Все это уже ждет вас в специальном разделе на сайте екатеринбургской марки с приятными скидкам. Обратите внимание на брюки-клеш из лайкры из коллекции Dachi: теперь они стоят в два раза дешевле. 

Namelazz

Архив пресс-служб

Namelazz, 15 200 руб. 

Архив пресс-служб

Namelazz, 17 600 руб.

Архив пресс-служб

Namelazz, 7 100 руб.

Бренд Namelazz собрал все, что нужно для богемной жизни: вечерние платья с декольте и корсетами, фиолетовые костюмы для интеллигентных рейвов и юбки длины макси с безупречной посадкой на низкой талии. Выбирайте свое со скидкой в разделе «Специальная цена». 

Mixit

Архив пресс-служб

Mixit, 127 руб.

Архив пресс-служб

Mixit, 248 руб.

Зимняя акция «Super Winter Sale» уже стартовала в Mixit. С 16 по 29 января кремы, маски и патчи можно приобрести со скидкой 50%.

Poison Drop

Архивы пресс-служб

Marni, Poison Drop, 29 750 руб.

Архивы пресс-служб

Ювелирный универмаг Poison Drop щедр как никогда: серьги-сердца Marni и десятки других украшений можно купить со скидками до 40%.

SHU 

Архивы пресс-служб

SHU, 18 390 руб. 

Архивы пресс-служб

SHU, 11 890 руб. 

Градиентный пуховик из лимитированной коллекции, ботинки с защитой от непогоды и хлопковые футболки и лонгсливы можно купить на зимней распродаже в SHU со скидками до 40%.

Eburet

Архивы пресс-служб

Eburet, 20 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Eburet, 14 500 руб.

Пока что на сайте марки мебели из переработанных баночек от йогурта ничего не происходит, но 20 января случится чудо: семпл-сейл несовершенных, но все еще прекрасных столов, стульев и других предметов интерьера начнется в пятницу и продлится все выходные. Успейте отхватить!

8Store

Архивы пресс-служб

Daria Urkineeva, 8Store, 27 200 руб. 

Архивы пресс-служб

Divine, 8Store, 10 752 руб. 

Петербургский концерт-стоп 8Store тоже устроил зимнюю распродажу: скидки и на пальто с рюшей дизайнера Дарьи Уркинеевой, и на уютные костюмы из трикотажа Divine, и на корсеты и чепчики Насти Соломенной. 

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