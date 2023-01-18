Что покупать на зимних распродажах? Локальные марки и большие бренды! Рассказываем, где искать лучшие скидки

Мы любим Ushatava за пуховики, которые везде смотрятся уместно, тонкий (но теплый!) трикотаж и идеальные силуэты. Все это уже ждет вас в специальном разделе на сайте екатеринбургской марки с приятными скидкам. Обратите внимание на брюки-клеш из лайкры из коллекции Dachi: теперь они стоят в два раза дешевле.