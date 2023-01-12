Что интересного на выставке мужской моды Pitti Uomo? Отвечает эксперт Александр Рымкевич

Выставка мужской одежды Pitti Uomo во Флоренции после пандемийного перерыва проходит в четвертый раз и явно демонстрирует к тенденцию к восстановлению. В Pitti Uomo участвуют 800 брендов (менее 600 в прошлом сезоне), значительно выросло и число посетителей. Это явный ответ на общую тенденцию рынка мужской моды, который перешел к росту: в 2022 году он превысил показатели допандемийного 2019 года на 11%.
Александр Рымкевич, эксперт мужской моды и создатель канала Bon Mot выбрал самые интересные бренды на Pitti.
Александр Рымкевич
ITOH
При явном количественном перевесе итальянских брендов на Pitti попадаются такие экзотические жемчужины, как марка ITOH из Индии. Даже удивительно, что страна, где можно произвести все, что угодно, пока не представлена более заметно.
Дизайнер Амит Баббар из Нью-Дели удачно воспользовался этим преимуществом и знанием. Долгое время он занимался производством для японских брендов, в частности для Tsumori Chisato. Даже собственной марке он дал японское название (ито означает «нить»). Первое, на что я обратил внимание - это сотканные вручную ткани: хлопок и шелк необычных оттенков. Модели у ITOH довольно простые и отсылают к повседневной индийской классике: широкие брюки, сорочки разной длины, пиджаки-рубашки. В этот раз мне больше всего понравились их стеганные куртки.
buttertea
По части кашемира рынок принадлежит итальянцам и шотландцам - это известно всем. Тем сложнее бренду из Германии стать заметным, но трикотажная марка buttertea участвует в выставке уже четвертый раз, а значит дела идут неплохо. Стоит уточнить, что произведены модели в Тоскане на старых станках, которые дают ровную плотную вязку и не позволяют пускаться в сомнительные эксперименты с дизайном. Этим мне и импонирует buttertea - это по-немецки лаконичные функциональные модели природных оттенков (окрашены натуральными пигментами) с пуговицами из дерева корозо. Главное тут - сам кашемир, а он у buttertea лучшего качества, из Внутренней Монголии (Китай), о чем говорит название марки, отсылающее к традиционному чаю с молоком кобылицы.
IKIJI
Явный позитивный знак для Pitti - возвращение на выставку японцев, которые не путешествовали долгое время. Традиционно один из моих любимых брендов - IKIJI в этот раз представил неожиданно большую коллекцию. Марка эта родом из Сумиды - района Токио, где традиционно производили трикотаж, и это самая сильная сторона бренда. Мне понравились трикотажные блейзеры из джерси - такие не мнутся и очень функциональны, а также отличные куртки из двухслойного трикотажа - шерсть сверху и мягкий хлопок внутри и пальто с рукавами-реглан.
L’Impermeabile
Итальянская марка с 1948 года специализируется на производстве плащей.
Хотя ее владельцы заявляют, что не стремятся создавать радикально новые модели каждый сезон, все же, в ней заметны обновления. Чаще всего идеи подсказывает собственный обширный архив и производители инновационных материалов. Название L’Impermeabile буквально переводится как «водонепроницаемый».
The House of Lyria
В этом году на Pitti впервые представлен раздел The Sign, где собраны предметы домашнего декора. И возможно, я бы не обратил на него столь пристального внимания, если бы не участие этой марки. Год назад меня привела в восторг коллекция бренда Caruso, а именно их пальто из смеси шерсти и льна очень необычной фактуры, ощутимо сухой на ощупь. Оказалось, что эту ткань специально для бренда разработала компания Lyria, которая специализируется на интерьерном текстиле. На Pitti компания представила домашний текстиль: подушки, пледы, шторы и т.д. Однако не удивлюсь, если через пару сезонов мы увидим коллекцию одежды под этим брендом.
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