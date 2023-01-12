Что интересного на выставке мужской моды Pitti Uomo? Отвечает эксперт Александр Рымкевич

При явном количественном перевесе итальянских брендов на Pitti попадаются такие экзотические жемчужины, как марка ITOH из Индии. Даже удивительно, что страна, где можно произвести все, что угодно, пока не представлена более заметно.

Дизайнер Амит Баббар из Нью-Дели удачно воспользовался этим преимуществом и знанием. Долгое время он занимался производством для японских брендов, в частности для Tsumori Chisato. Даже собственной марке он дал японское название (ито означает «нить»). Первое, на что я обратил внимание - это сотканные вручную ткани: хлопок и шелк необычных оттенков. Модели у ITOH довольно простые и отсылают к повседневной индийской классике: широкие брюки, сорочки разной длины, пиджаки-рубашки. В этот раз мне больше всего понравились их стеганные куртки.