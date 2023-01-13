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Не успели побыть готом в 2000-х? Сейчас — самое время! Встречаем новый тренд — суккуб-шик

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Уэнсдей Аддамс подросла и устала, а Анджелине Джоли снова 20. Нет, это не фантазия редактора, а суккуб-шик — новый тренд, пришедший в большей степени из соцсетей, чем с подиумов. Пока мы записываемся на угольно-черное окрашивание, подводим слизистую кайялом и высветляем брови, скорее собирайте наряды. 

Архивы пресс-служб

AC9

Архивы пресс-служб

Christian Dior

Архивы пресс-служб

Balenciaga

Архивы пресс-служб

Blumarine

Архивы пресс-служб

Acne Studios

Если вы ничего не поняли, объясняем: суккуб — дьяволица в женском обличии, которая (по провозглашению Dazed!) будет нашим стилевым референсом в этом сезоне. Отличительные черты: белые брови, черные глаза и повышенная томность. Дофаминовая нарядность переживает упадок — теперь мы носим черное, смотрим исподлобья и подводим нижнее веко. Наш нарядный максимум — кружево на голое тело, максимум эмоциональный — bitch face. Черные платья носим во всех вариантах: мини c гольфами, как у Versace, закрытые в пол, как к Acne Studios и Balenciaga. В любой непонятной ситуации прикрываемся крестом, заклепками и микросеткой. 

Versace

Versace

Локальные бренды тоже фантомно грустят: шьют черное, мрачное, но вдохновляющее. Если хотите быть суккуб, записывайте: любая обувь из ассортимента Sintezia, пушистая шуба бренда стилиста Вики Салават The Sxslvt и браллет с идеальной посадкой The Poby. Вот три варианта сочетаний, которые мы уже собираем в своем гардеробе. 

Архивы пресс-служб

Шуба The Sxslvt, цена по запросу, юбка The Row 42 750 руб., сумка The Row 114 000 руб.кроссовки Balenciaga 77 000 руб., браслет Tom Ford, 128 500 руб. — все ДЛТ, серьги Luv AJ, Viva La Vika, 11 830 руб. 

Архивы пресс-служб

Комбинация Ushatava 18 500 руб., перчатки Sands 4 500 руб., обувь Sintezia 11 900 руб., сумка By Far, ДЛТ, 39 950 руб. 

Архивы пресс-служб

Куртка Studio29, 11 900 руб., брюки Сalzedonia 5 199 руб., браллет The Poby 7 300 руб., ожерелье Kotlo Studio 6 700 руб., 47Store, сумка The Row, 229 000 руб и казаки Bottega Veneta 98 900 руб., все — ДЛТ

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