Не успели побыть готом в 2000-х? Сейчас — самое время! Встречаем новый тренд — суккуб-шик

Если вы ничего не поняли, объясняем: суккуб — дьяволица в женском обличии, которая (по провозглашению Dazed!) будет нашим стилевым референсом в этом сезоне. Отличительные черты: белые брови, черные глаза и повышенная томность. Дофаминовая нарядность переживает упадок — теперь мы носим черное, смотрим исподлобья и подводим нижнее веко. Наш нарядный максимум — кружево на голое тело, максимум эмоциональный — bitch face. Черные платья носим во всех вариантах: мини c гольфами, как у Versace, закрытые в пол, как к Acne Studios и Balenciaga. В любой непонятной ситуации прикрываемся крестом, заклепками и микросеткой.