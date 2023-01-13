Не успели побыть готом в 2000-х? Сейчас — самое время! Встречаем новый тренд — суккуб-шик

Уэнсдей Аддамс подросла и устала, а Анджелине Джоли снова 20. Нет, это не фантазия редактора, а суккуб-шик — новый тренд, пришедший в большей степени из соцсетей, чем с подиумов. Пока мы записываемся на угольно-черное окрашивание, подводим слизистую кайялом и высветляем брови, скорее собирайте наряды.
Если вы ничего не поняли, объясняем: суккуб — дьяволица в женском обличии, которая (по провозглашению Dazed!) будет нашим стилевым референсом в этом сезоне. Отличительные черты: белые брови, черные глаза и повышенная томность. Дофаминовая нарядность переживает упадок — теперь мы носим черное, смотрим исподлобья и подводим нижнее веко. Наш нарядный максимум — кружево на голое тело, максимум эмоциональный — bitch face. Черные платья носим во всех вариантах: мини c гольфами, как у Versace, закрытые в пол, как к Acne Studios и Balenciaga. В любой непонятной ситуации прикрываемся крестом, заклепками и микросеткой.
Локальные бренды тоже фантомно грустят: шьют черное, мрачное, но вдохновляющее. Если хотите быть суккуб, записывайте: любая обувь из ассортимента Sintezia, пушистая шуба бренда стилиста Вики Салават The Sxslvt и браллет с идеальной посадкой The Poby. Вот три варианта сочетаний, которые мы уже собираем в своем гардеробе.
Шуба The Sxslvt, цена по запросу, юбка The Row 42 750 руб., сумка The Row 114 000 руб., кроссовки Balenciaga 77 000 руб., браслет Tom Ford, 128 500 руб. — все ДЛТ, серьги Luv AJ, Viva La Vika, 11 830 руб.
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