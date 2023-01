Выбрали 26 пижам, чтобы отлично выглядеть во сне и наяву!

В январе у пижамы три предназначения: чтобы крепче, слаще и дольше спать, чтобы фотогенично просыпаться в жанре I woke up like this и чтобы эффектно хостить домашние вечеринки. Есть выдающиеся экземпляры, которые справляются со всеми поставленными задачами разом: тут и миловидные горошинки Miu Мiu, и кружевные воротнички La Perla и небесный атлас Olivia Von Halle. Но есть и локальные пижамные герои: петербургский дизайнер с парижским прошлым Аня Баркова делает комплекты мечты Any Wowzers из шелка и хлопка с авторскими принтами (наш любимый – Sisi, с женской грудью). Марка Primrose продолжает славные традиции знаменитых дофаминовых пижам Sleeper: их шоколадный комплект с сизыми перьями – сам по себе готовая вечеринка.