Выбрали 26 пижам, чтобы отлично выглядеть во сне и наяву!

Включаем спящий режим на максимум: если работа, то удаленная, если вечеринка, то пижамная, если утро, то после обеда. Январская заря в Петербурге – на деле ледяная тьма. Выбираем пижаму, чтобы все проспать!
В январе у пижамы три предназначения: чтобы крепче, слаще и дольше спать, чтобы фотогенично просыпаться в жанре I woke up like this и чтобы эффектно хостить домашние вечеринки. Есть выдающиеся экземпляры, которые справляются со всеми поставленными задачами разом: тут и миловидные горошинки Miu Мiu, и кружевные воротнички La Perla и небесный атлас Olivia Von Halle. Но есть и локальные пижамные герои: петербургский дизайнер с парижским прошлым Аня Баркова делает комплекты мечты Any Wowzers из шелка и хлопка с авторскими принтами (наш любимый – Sisi, с женской грудью). Марка Primrose продолжает славные традиции знаменитых дофаминовых пижам Sleeper: их шоколадный комплект с сизыми перьями – сам по себе готовая вечеринка.
Записываем: спим в шелке и хлопке, перед покупкой обстоятельно проверяем состав потенциальной пижамы. Искрометные полиэстеровые комплекты сойдут для приема гостей и даже выхода из дома, но ночью лишнее электричество нам ни к чему. Тем временем приз за лучший шелковый слип достается петербургской марке Corporelle, а медаль за самый нестыдный бюджетный вариант получает Sela за комплект из вискозы стоимостью 3 798 рублей.
В мире мужских пижам у нас два фаворита: шелковая полосатая Prada, которая придает спящему рядом человеку уютные черты ретро матраса, и алый кимоно сет молодой петербургской марки Saint-Tokyo, способный не просто эффектно развеваться, а прямо-таки актуально краснознаменно реять.
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