18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Выбрали 26 пижам, чтобы отлично выглядеть во сне и наяву!

Поделиться:

Включаем спящий режим на максимум: если работа, то удаленная, если вечеринка, то пижамная, если утро, то после обеда. Январская заря в Петербурге – на деле ледяная тьма.  Выбираем пижаму, чтобы все проспать! 

Архивы пресс-служб

Olivia Von Halle, ДЛТ, 67 150 руб.

Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 220 000 руб.

Архивы пресс-служб

La Perla, ДЛТ, 175 000 руб.

Архивы пресс-служб

Any Vowzers, ДЛТ, 20 200 руб.

Архивы пресс-служб

Primrose, 26 500 руб.

Архивы пресс-служб

Комплект Poby, 19 300 руб.

Архивы пресс-служб

Derek Rose, Nuself, 23 500 руб.

Архивы пресс-служб

Verdiani, Дикая Орхидея, 30 000 руб.

Архивы пресс-служб

Celena, Nuself, 13 800 руб.

В январе у пижамы три предназначения: чтобы крепче, слаще и дольше спать, чтобы фотогенично просыпаться в жанре I woke up like this и чтобы эффектно хостить домашние вечеринки. Есть выдающиеся экземпляры, которые справляются со всеми поставленными задачами разом: тут и миловидные горошинки Miu Мiu, и кружевные воротнички La Perla и небесный атлас Olivia Von Halle. Но есть и локальные пижамные герои: петербургский дизайнер с парижским прошлым Аня Баркова делает комплекты мечты Any Wowzers из шелка и хлопка с авторскими принтами (наш любимый – Sisi, с женской грудью). Марка Primrose продолжает славные традиции знаменитых дофаминовых пижам Sleeper: их шоколадный комплект с сизыми перьями – сам по себе готовая вечеринка. 

Архивы пресс-служб

Any Vowzers, 20 900 руб.

Архивы пресс-служб

Corporelle, 16 990 руб.

Архивы пресс-служб

Chois, 8 990 руб.

Архивы пресс-служб

Maison Lovers, 28 900 руб.

Архивы пресс-служб

Le Journal Intime, 21 000 руб.

Архивы пресс-служб

Silk Lovers, 7 500 руб.

Архивы пресс-служб

SHU, 8 980 руб.

Архивы пресс-служб

My nude nymph, 7 990 руб.

Архивы пресс-служб

Sela, 3 798 руб.

Записываем: спим в шелке и хлопке, перед покупкой обстоятельно проверяем состав потенциальной пижамы. Искрометные полиэстеровые комплекты сойдут для приема гостей и даже выхода из дома, но ночью лишнее электричество нам ни к чему. Тем временем приз за лучший шелковый слип достается петербургской марке Corporelle, а медаль за самый нестыдный бюджетный вариант получает Sela за комплект из вискозы стоимостью 3 798 рублей.

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 225 000 руб.

Архивы пресс-служб

Zimmerli, ДЛТ, 44 350 руб.

Архивы пресс-служб

Primrose, 25 000 руб.

Архивы пресс-служб

Boggi Milano, 13 100 руб.

Архивы пресс-служб

Delo Design, 11 500 руб.

Архивы пресс-служб

Saint-Tokyo, 9 700 руб.

Архивы пресс-служб

SHU, 7 980 руб.

Архивы пресс-служб

Benetton Undercolors, Стокманн, 3 350 руб.

В мире мужских пижам у нас два фаворита: шелковая полосатая Prada, которая придает спящему рядом человеку уютные черты ретро матраса, и алый кимоно сет молодой петербургской марки Saint-Tokyo, способный не просто эффектно развеваться, а прямо-таки актуально краснознаменно реять.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: